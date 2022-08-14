Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2022. Хозяйки порадовали публику двумя золотыми медалями

В Мюнхене в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта — 2022 продолжается первенство континента по спортивной гимнастике.

В воскресенье, своих обладателей, вернее обладательниц, нашли награды в соревнованиях женщин на отдельных снарядах.

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Элизабет Зайц из Германии стала чемпионкой Европы в упражнениях на разновысоких брусьях, ее соотечественница Эмма Малевски — на бревне. София Ковач из Венгрии стала лучшей в опорном прыжке. Победительница турнира в индивидуальном и командном многоборье Азия Д'Амато заняла второе место: во время исполнения прыжка итальянка повредила лодыжку и продолжить выступление не смогла. Джессика Гадирова из Великобритании выиграла вольные упражнения.

В вольных упражнениях Мартина Маджио из Италии на старте задала тон выступлениям, заработав за свою программу 13,933 балла. Дженнифер Гадирова из Великобритании только вернулась на большие старты после травмы и пока не может похвастаться сложностью композиции: 13,466. Анджела Андреоли, подруга по команде Маджио, завела зал своим энергичным представлением — 13,866. Несмотря на это выступавшая следом Джессика Гадирова защитила свой титул — 14,000. Как призналась чемпионка, снова выиграть ЧЕ для нее было важно в том числе и для сестры, которая пропустила длительный период из-за травмы.

В упражнениях на бревне местная публика ожидала победы своей спортсменки. И не безосновательно. Паулина Шефер-Бетц, чемпионка мира 2017 года в этом виде, считалась фавориткой. Но, как известно, бревно — снаряд коварный. Паулина не исполнила комбинацию и осталась без медали. Эмма Малевски на радость хозяевам выступила достаточно чисто, без грубых ошибок — 13,466. Ондин Ачампонг из Великобритании выдала, по ее словам, лучшее выступление жизни и с 13,400 балла стала серебряным призером. Кароланн Эдуи из Франции — третья с такой же оценкой, но с меньшей трудностью программы.

Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года в упражнениях на брусьях Элизабет Зайц также порадовала своих соотечественников в своем виде. Гимнастка из Германии была великолепна и с 14,433 балла выиграла титул чемпионки Европы. Алис Д'Амато положила в копилку «адзурри» серебро (14,400), а француженка Лоретт Шарпи, вернувшаяся после травмы, завоевала бронзу (14,166).

Финал в опорном прыжке был омрачен повреждениями, которые получили по ходу турнира Азия Д'Амато и Валентина Георгиева из Болгарии. Они обе прибегли к помощи медиков. Азия смогла выполнить оба прыжка и с результатом 13,716 балла заняла второе место. Двукратная чемпионка Европы 2020 года София Ковач из Венгрии представила две великолепных попытки и победила с 13,933 балла. Алин Фрисс из Франции с 13,599 стала третьей.