Биатлон. 2-й этап Кубка мира 2022/23 в Хохфильцене: все результаты, видео, расписание

С 8 по 11 декабря 2022 года в Контиолахти проходит 2-й этап Кубка мира по биатлону 2022/23. В программе соревнований шесть гонок – спринты, гонки преследования и эстафеты у мужчин и женщин. После первого этапа в Контиолахти лидерами Кубка мира в Хохфильцен прибыли Йоханнес Бе и Лиза Витоцци . Напомним также, что российские и белорусские биатлонисты с марта отстранены от международных стартов. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок второго этапа биатлонного Кубка мира с прямыми трансляциями, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.

Биатлон. Кубок мира 2022/23. 2-й этап. Хохфильцен, Австрия. Расписание гонок

время начала соревнований - московское

8 декабря, четверг

Женщины. Спринт. Начало в 16:10

9 декабря, пятница

Мужчины. Спринт. Начало в 15:45

10 декабря, суббота

Женщины Гонка преследования. Начало в 13:30

Мужчины. Эстафета. Начало в 15:40

11 декабря, воскресенье

Женщины. Эстафета. Начало в 13:30

Мужчины. Гонка преследования. Начало в 16:15

Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке

Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь