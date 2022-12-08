Выбор языка
English Français Deutsch Italiano Português Español 日本語 العربية 中文 हिन्दी 한국어 Русский

Биатлон. 2-й этап Кубка мира 2022/23 в Хохфильцене: все результаты, видео, расписание

2-й этап Кубка мира 2022/23 по биатлону в Хохфильцене: полные результаты, видео лучших моментов, положение в общем зачете, расписание с прямыми трансляциями

2 мин автор Сергей Подушкин
disciplineБиатлон
boe9
(Фото © 2020 Getty Images)

С 8 по 11 декабря 2022 года в Контиолахти проходит 2-й этап Кубка мира по биатлону 2022/23. В программе соревнований шесть гонок – спринты, гонки преследования и эстафеты у мужчин и женщин. После первого этапа в Контиолахти лидерами Кубка мира в Хохфильцен прибыли Йоханнес Бе и Лиза Витоцци. Напомним также, что российские и белорусские биатлонисты с марта отстранены от международных стартов. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок второго этапа биатлонного Кубка мира с прямыми трансляциями, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.

По теме

Результаты

Биатлон. Кубок мира 2022/23. 2-й этап. Хохфильцен, Австрия. Расписание гонок

время начала соревнований - московское

8 декабря, четверг

Женщины. Спринт. Начало в 16:10

9 декабря, пятница

Мужчины. Спринт. Начало в 15:45

10 декабря, суббота

Женщины Гонка преследования. Начало в 13:30

Мужчины. Эстафета. Начало в 15:40

11 декабря, воскресенье

Женщины. Эстафета. Начало в 13:30

Мужчины. Гонка преследования. Начало в 16:15

Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке

Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.

Добавить это в ваше избранное
БиатлонБиатлон

Похожий контент

Кубок мира по биатлону 2022/23: расписание, призовые, система начисления очков, квоты, история
Биатлон. Итоги Кубка мира-2021/22: Фийон Майе и Олсбю-Ройселанн коронованы в Холменколлене
Пекин-2022 | Биатлон. Олимпийские итоги ROC и результаты
Уле-Эйнар Бьорндален: «Я люблю мой спорт так сильно, что для меня это никогда не было просто работой»
Итоги Кубка мира по биатлону-2020/21: семь счастливых мгновений в неудачный сезон
Больше от
disciplineБиатлон

You May Like