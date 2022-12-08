Биатлон. 2-й этап Кубка мира 2022/23 в Хохфильцене: все результаты, видео, расписание

2-й этап Кубка мира 2022/23 по биатлону в Хохфильцене: полные результаты, видео лучших моментов, положение в общем зачете, расписание с прямыми трансляциями
С 8 по 11 декабря 2022 года в Контиолахти проходит 2-й этап Кубка мира по биатлону 2022/23. В программе соревнований шесть гонок – спринты, гонки преследования и эстафеты у мужчин и женщин. После первого этапа в Контиолахти лидерами Кубка мира в Хохфильцен прибыли Йоханнес Бе и Лиза Витоцци. Напомним также, что российские и белорусские биатлонисты с марта отстранены от международных стартов. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок второго этапа биатлонного Кубка мира с прямыми трансляциями, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.
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Биатлон. Кубок мира 2022/23. 2-й этап. Хохфильцен, Австрия. Расписание гонок
время начала соревнований - московское
8 декабря, четверг
Женщины. Спринт. Начало в 16:10
9 декабря, пятница
Мужчины. Спринт. Начало в 15:45
10 декабря, суббота
Женщины Гонка преследования. Начало в 13:30
Мужчины. Эстафета. Начало в 15:40
11 декабря, воскресенье
Женщины. Эстафета. Начало в 13:30
Мужчины. Гонка преследования. Начало в 16:15
Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке
Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь
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