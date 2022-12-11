Биатлон. 2-й этап Кубка мира 2022/23 в Хохфильцене. Итоги: неуязвимый Йоханнес Бе, удивительная Симон

Йоханнес Бе - в погоне за Бьорндаленом и Фуркадом Бе-младший уверенно выиграл спринт, а в эстафете на своем третьем этапе привез конкурентам более минуты, предопределив итоговую уверенную победу Норвегии. В гонке преследований Йоханнес совершил два промаха (по одному на втором и четвертом рубежах), но ни разу не позволил усомниться в своем превосходстве. Теперь у него стало 59 побед на этапах – он третий за явным преимуществом по этому показателю. Правда, от норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена (95) и француза Мартена Фуркада (83) он по-прежнему отстает значительно, но не стоит забывать – Бе всего 29 лет и он настроен продолжать соревноваться весь только что начавшийся олимпийский цикл. Еще один норвежец Стурла Холм Лагрейд к середине гонки преследования сократил было отставание до менее чем 30 секунд, однако затем сам «застрелил» интригу, промазав по разу на третьем и четвертом рубежах. Не был безупречен и Эмильен Жаклен, финишировавший третьим Зато порадовал Кантен Фийон Майе – обладатель Кубка мира 2022/23 занял в гонке четвертое место, причем если бы не заминка на второй стрельбе, то француз вполне мог быть и в топ-3.

Жюлия Симон (в центре) привыкает к лидерству в общем зачете Кубка мира (www.jasminwalter.com)

Кстати, в общем зачете преимущество Йоханнеса над Лагрейдом не такое уж и гигантское – 64 очка. Даже Симон у женщин опережает ближайшую преследовательницу из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандревольд на 65 очков, хотя и одержала в личных гонках не четыре, а всего две победы. Тем не менее, 26-летняя француженка выдала лучший старт в своей карьере. На протяжении трех предыдущих сезонов Жюлия периодически радовала высокими результатами, но отсутствие стабильности мешало ей включиться в борьбу за Большой Хрустальный глобус. Зато сейчас, похоже, Жюлия готова. В Хохфильцене Симон стала третьей в спринте, выиграв преследование. А в воскресенье в эстафете на заключительном этапе обошла всех конкуренток, включая шведку Эльвиру Эберг. Кстати, Эльвира, которую в отсутствие обладателя предыдущего Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанн (норвежка пропускает все предновогодние этапы из-за последствий болезни) многие считали фаворитом сезона № 1, в общем зачете идет пока только шестой. В Хохфильцене она стала четвертой как в спринте, так и в преследовании. Лиза Витоции, лидировавшая после первого этапа в Контиолахти, в Австрии финишировала 18-й в спринте и восьмой в преследовании, откатившись на третье место в кубковом зачете. Главной сенсацией этапа можно признать словенку Анамарию Лампич. Элитная в недавнем прошлом лыжница в дебютной гонке (спринте) стала пятой, показав быстрейший ход на лыжне. В преследовании Лампич не выступала, а в эстафете вновь бежала быстрее всех по дистанции, однако на втором огневом рубеже зашла на два штрафных круга. Третий этап Кубка мира стартует уже 15 декабря в Анси.