Кубок мира по биатлону 2022/23: результаты, где смотреть, что ждать, фавориты

Кубок мира по биатлону в сезоне 2022/23 включает в себе всего девять этапов и продлится без малого четыре месяца – с 29 ноября по 19 марта. Таким образом, по сравнению с прошлым олимпийским сезоном он будет короче на три дня и один этап. Впрочем, это только формальность – просто в сезоне 2021/22 в Эстерсунде прошел в течение девяти дней сдвоенный этап. На сей раз сезон начинается в Контиолахти, а завершается как обычно в Холменколлене. Всего должно пройти 68 гонок – по 31 у мужчин и женщин и 6 смешанных гонок. Есть и новшество – на чемпионате мира биатлонистам в отличие от прошлых лет не будут начисляться кубковые очки, система начисления которых, кстати, также заметно изменится.

По теме

Мужчины. Фавориты Кубка мира 2022/23

В прошлом сезоне в Кубке мира у мужчин взошла звезда Кантена Фийона Майе – французский биатлонист выиграл по ходу сезона восемь кубковых личных гонок, заранее гарантировав себе Большой Хрустальный глобус в общем зачете, а также стал двукратным олимпийским чемпионом Игр 2022 года в Пекине. В сезоне 2022/23 30-летний Кантен вступил в ранге фаворита. Он успел приобрести репутацию «железного человека», поскольку не травмировался, быстро восстанавливался между гонками и этапами, быстро бежал и поражал мишени с завидным процентом. По сути, Фийон Майе более чем достойно заменил своего великолепного соотечественника Мартена Фуркада, с которым на протяжении нескольких сезонов выступал в составе одной команды. Однако не стоит забывать, что Фуркад выиграл семь Кубков мира подряд. Так что Кантену, дабы стать с Мартеном в один ряд, необходимо продолжать доминировать и в новом олимпийском цикле.

Вторым в Кубке мира 2021/22 стал норвежец Стурла Холм Легрейд. 25-летний Стурла явно еще не вышел на пик, но уже демонстрирует похвальную стабильность на высочайшем уровне. То же касается и его ровесника шведа Себастьяна Самуэльссона, финишировавшего в предыдущем Кубке мира на третьем месте. Однако, пожалуй, самую большую опасность для Фийона Майе представляет Йоханнес Тиннес Бе. 29-летний норвежец с 2018 по 2021 годы выиграл три Кубка мира подряд, а в олимпийском сезоне не попал даже в топ-10 общего зачета. В то же время он стал четырехкратным олимпийским чемпионом Пекина, а скромные показатели Кубка мира объясняются пропуском большого количества гонок и досрочным завершением прошлого сезона.

Отметим также, что в нынешнем Кубке мира мы не увидим таких известных биатлонистов, как австриец Юлиан Эберхард, итальянец Доминк Виндиш, француз Симон Дестье, немец Эрик Лессер и словенец Клемен Бауэр, завершивших карьеру.