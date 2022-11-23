Кубок мира по биатлону 2022/23: результаты, где смотреть, что ждать, фавориты

Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону в сезоне 2022/23
Кубок мира по биатлону в сезоне 2022/23 включает в себе всего девять этапов и продлится без малого четыре месяца – с 29 ноября по 19 марта. Таким образом, по сравнению с прошлым олимпийским сезоном он будет короче на три дня и один этап. Впрочем, это только формальность – просто в сезоне 2021/22 в Эстерсунде прошел в течение девяти дней сдвоенный этап. На сей раз сезон начинается в Контиолахти, а завершается как обычно в Холменколлене. Всего должно пройти 68 гонок – по 31 у мужчин и женщин и 6 смешанных гонок. Есть и новшество – на чемпионате мира биатлонистам в отличие от прошлых лет не будут начисляться кубковые очки, система начисления которых, кстати, также заметно изменится.
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В прошлом сезоне в Кубке мира у мужчин взошла звезда Кантена Фийона Майе – французский биатлонист выиграл по ходу сезона восемь кубковых личных гонок, заранее гарантировав себе Большой Хрустальный глобус в общем зачете, а также стал двукратным олимпийским чемпионом Игр 2022 года в Пекине. В сезоне 2022/23 30-летний Кантен вступил в ранге фаворита. Он успел приобрести репутацию «железного человека», поскольку не травмировался, быстро восстанавливался между гонками и этапами, быстро бежал и поражал мишени с завидным процентом. По сути, Фийон Майе более чем достойно заменил своего великолепного соотечественника Мартена Фуркада, с которым на протяжении нескольких сезонов выступал в составе одной команды. Однако не стоит забывать, что Фуркад выиграл семь Кубков мира подряд. Так что Кантену, дабы стать с Мартеном в один ряд, необходимо продолжать доминировать и в новом олимпийском цикле.
Вторым в Кубке мира 2021/22 стал норвежец Стурла Холм Легрейд. 25-летний Стурла явно еще не вышел на пик, но уже демонстрирует похвальную стабильность на высочайшем уровне. То же касается и его ровесника шведа Себастьяна Самуэльссона, финишировавшего в предыдущем Кубке мира на третьем месте. Однако, пожалуй, самую большую опасность для Фийона Майе представляет Йоханнес Тиннес Бе. 29-летний норвежец с 2018 по 2021 годы выиграл три Кубка мира подряд, а в олимпийском сезоне не попал даже в топ-10 общего зачета. В то же время он стал четырехкратным олимпийским чемпионом Пекина, а скромные показатели Кубка мира объясняются пропуском большого количества гонок и досрочным завершением прошлого сезона.
Отметим также, что в нынешнем Кубке мира мы не увидим таких известных биатлонистов, как австриец Юлиан Эберхард, итальянец Доминк Виндиш, француз Симон Дестье, немец Эрик Лессер и словенец Клемен Бауэр, завершивших карьеру.
У женщин также не обошлось без потерь – ушли из биатлона, в частности, немка Франциска Хильдебранд, француженка Анаис Бескон, Магдалена Гвиздонь из Польши, швейцарка Селина Гаспарин, американка Сюзан Данкли, украинка Вита Семеренко. Обладательница Кубка мира 2021/22 Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии считалась фаворитом сезона, но отказалась от участия в стартовом этапе Кубка мира из-за плохой формы. Таким образом, претенденткой № 1 на Большой Хрустальный глобус у женщин стала Эльвира Эберг из Швеции. 23-летняя биатлонистка стала второй по итогам сезона 2021/22.
Также не стоит сбрасывать со счетов третьего призера общего зачета Кубка мира Лизу-Терезу Хаузер из Австрии, старшую из сестер Ханну Эберг, двукратную обладательницу Кубка мира Доротею Вирер из Италии и немку Дениз Херрманн-Вик.
Напомним, что российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных стартов с марта 2022 года.
Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке
Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь
Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь
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