Пекин-2022 | Биатлон. Олимпийские итоги ROC и результаты

Соревнования по биатлону на Олимпийских играх в Пекине проходили с 5 по 18 февраля 2022 года в Национальном центре биатлона в Чжанцзякоу. Было разыграно 11 комплектов наград, успешнее всего выступила сборная Норвегии, завоевавшая шесть золотых, две серебряные и шесть бронзовых медалей. Биатлонисты ROC выиграли четыре медали – серебро и три бронзы. Olympics рассказывает об итогах Игр-2022 для ROC в биатлоне.

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Медальные результаты команды ROC:

🥉 Смешанная эстафета — Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов

🥉 Мужчины. Гонка преследования — Эдуард Латыпов

🥉 Мужчины. Эстафета — Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов

🥈 Женщины. Эстафета — Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина

Три из четырех наград команда ROC завоевала в эстафетах. Причем во всех могла претендовать на победы. Уже в самом первом виде программы, смешанной эстафете, после этапов Ульяны Нигиматуллиной, Кристины Резцовой и Александра Логинова сборная лидировала, держа на небольшом просвете Францию и Норвегию. Эдуард Латыпов на каждом из рубежей использовал лишь по одному дополнительному патрону, но Йоханнес Бе и Кантен Фийон-Майе при уходе на последний круг были всего в нескольких секундах. И, в итоге, в финишном створе переиграли Латыпова, оставив ROC с бронзой.

В мужской эстафете Эдуард благодаря стараниям Карима Халили, Александра Логинова и Максима Цветкова ушел на заключительный этап с заметным преимуществом. Стрельбу из положения лежа он прошел отменно, но стоя не выдержал психологического напряжения. Как следствие, всего лишь три пораженные восемью выстрелами мишени, два штрафных круга и потеря золота в пользу Норвегии и серебра в пользу Франции.

В свою очередь, женская сборная также лидировала в эстафете после двух этапов Ирины Казакевич и Кристины Резцовой, показавшей абсолютно лучший результат среди всех участниц этой гонки. Но и здесь подвела «стойка» – Светлана Миронова на своем втором огневом рубеже третьего этапа вынуждена была зайти на штрафной круг. В результате чего на последний этап Ульяна Нигматуллина ушла в роли догоняющей. Опередить Эльвиру Эберг из Швеции она не смогла, но не подпустила олимпийских чемпионок Пекина в личных гонках Дениз Херрманн из Германии и Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии, принеся команде ROC важное серебро.

В личных гонках события складывались не менее драматичным образом. Главным неудачником Игр в Пекине стал, пожалуй, Максим Цветков, дважды ставший четвертым. Опытнейший биатлонист, который сумел вернуться в сборную после нескольких лет вне состава, подошел к Олимпиаде на пике формы. В индивидуальной гонке он поразил 19 мишеней из 19, оставался один выстрел на золото. Однако Максим промазал, получил дополнительную минуту штрафа и, в итоге, упустил не только победу, но и медаль – от бронзового призера Йоханнеса Бе он отстал на 3,8 секунды. В спринте медаль была еще ближе – на сей раз Максим стрелял чисто, а от бронзы его отделили 1,7 секунды.

Мог претендовать на победу в индивидуальной гонке Логинов, но два промаха на последнем рубеже отбросили его на девятое место. Зато Латыпову удача все же улыбнулась – в преследовании он с 11-го места прорвался к бронзе. У женщин ближе всех к личной медали была Резцова, трижды пробившаяся в топ-10.

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