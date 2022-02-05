Пекин-2022 | Биатлон: результаты, видео, расписание

Соревнования по биатлону на Олимпийских играх в Пекине проходят с 5 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны 11 комплектов медалей. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов биатлона на Олимпиаде-2022.

Состав команды ROC

Биатлон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

Время начала соревнований — московское.

5 февраля, суббота

Смешанная эстафета. Начало в 12:00

7 февраля, понедельник

Женщины. Индивидуальная гонка. Начало в 12:00

8 февраля, вторник

Мужчины. Индивидуальная гонка. Начало в 11:30

11 февраля, пятница

Женщины. Спринт. Начало в 12:00

12 февраля, суббота

Мужчины. Спринт. Начало в 12:00

13 февраля, воскресенье

Женщины. Гонка преследования. Начало в 12:00

Мужчины. Гонка преследования. Начало в 13:45

15 февраля, вторник

Мужчины. Эстафета. Начало в 12:00

16 февраля, среда

Женщины. Эстафета. Начало в 10:45

18 февраля, пятница

Мужчины. Масс-старт. Начало в 12:00

19 февраля, суббота

Женщины. Масс-старт. Начало в 12.00

Результаты

5 февраля, суббота

Смешанная эстафета 4х6 км. Начало в 12:00

1. Норвегия (Марта Олсбу-Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) - 1:06.45,6 (3 штрафных круга + 13 дополнительных патронов)

2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) + 0,9 (3 + 11)

3. ROC (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) + 1,5 (1 + 13)

4. Швеция (Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) + 41,0 (0 + 13)

5. Германия (Ванесса Фойгт, Дениза Херманн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) + 1.05,5 (2+18)

6. Белоруссия (Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский) + 1.14,6 (2 + 14)

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Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»