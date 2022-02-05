Пекин-2022 | Биатлон: результаты, видео, расписание
Олимпийский игры-2022 в биатлоне: видео лучших моментов, полные результаты и расписание
Соревнования по биатлону на Олимпийских играх в Пекине проходят с 5 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны 11 комплектов медалей. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов биатлона на Олимпиаде-2022.
Состав команды ROC
- Женщины: Евгения Буртасова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова
- Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков
- Более подробная информация о биатлонистах команды ОКР — здесь.
- Все, что надо знать об олимпийском турнире по биатлону в Пекине читайте здесь
- Полное расписание и результаты соревнований по биатлону в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
Биатлон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание
- Время начала соревнований — московское.
- 5 февраля, суббота
- Смешанная эстафета. Начало в 12:00
- 7 февраля, понедельник
- Женщины. Индивидуальная гонка. Начало в 12:00
- 8 февраля, вторник
- Мужчины. Индивидуальная гонка. Начало в 11:30
- 11 февраля, пятница
- Женщины. Спринт. Начало в 12:00
- 12 февраля, суббота
- Мужчины. Спринт. Начало в 12:00
- 13 февраля, воскресенье
- Женщины. Гонка преследования. Начало в 12:00
- Мужчины. Гонка преследования. Начало в 13:45
- 15 февраля, вторник
- Мужчины. Эстафета. Начало в 12:00
- 16 февраля, среда
- Женщины. Эстафета. Начало в 10:45
- 18 февраля, пятница
- Мужчины. Масс-старт. Начало в 12:00
- 19 февраля, суббота
- Женщины. Масс-старт. Начало в 12.00
Результаты
5 февраля, суббота
Смешанная эстафета 4х6 км. Начало в 12:00
- 1. Норвегия (Марта Олсбу-Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) - 1:06.45,6 (3 штрафных круга + 13 дополнительных патронов)
- 2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) + 0,9 (3 + 11)
- 3. ROC (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) + 1,5 (1 + 13)
- 4. Швеция (Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) + 41,0 (0 + 13)
- 5. Германия (Ванесса Фойгт, Дениза Херманн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) + 1.05,5 (2+18)
- 6. Белоруссия (Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский) + 1.14,6 (2 + 14)
🏆 Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь
🥇🥈🥉 Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь
📅 Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь
📅 Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь
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Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru
Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer
Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»