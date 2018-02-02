Биатлон – один из самых динамичных зимних олимпийских видов. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине биатлонисты разыграют 11 комплектов наград. Россияне в нынешнем олимпийском цикле «выстреливали» лишь эпизодически, хотя Александр Логинов – чемпион мира 2020 года в спринте. Так что награды в Пекине для команды ОКР вполне возможны.

Комплекты медалей – 11

Мужчины

спринт

гонка преследования

индивидуальная гонка

масс-старт

эстафета

Женщины

спринт

гонка преследования

индивидуальная гонка

масс-старт

эстафета

Смешанная эстафета

В спринте два огневых рубежах, в гонках преследования и масс-стартах – по четыре. Дистанция в масс-старте длиннее преследования на 2,5 км и у мужчин, и у женщин. В индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами каждый промах «стоит» целую минуту штрафа, в то время как круг обычно пробегается за 20 – 25 секунд. В эстафетах, как обычных, так и смешанных, биатлонисты могут использовать по три дополнительных патрона, тратя на перезарядку и прицеливание при каждом выстреле по восемь - десять секунд. И только если им не удается закрыть пять мишеней за восемь выстрелов, они бегут штрафные круги.

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе – 1924 год

Самая успешная сборная – Германия (19 золотых медалей)

Самый титулованный спортсмен – Уле-Эйнар Бьорндален (8 золотых медалей)

(8 золотых медалей) Самая титулованная спортсменка – Дарья Домрачева (4 золотых медалей)

Впервые биатлон был включен в олимпийскую программу в 1924 году – тогда медали разыграли в гонке патрулей (командной гонке) у мужчин. Однако затем долгие годы по биатлону проходили только демонстрационные соревнования, и только в 1960 году состоялась мужская индивидуальная гонка. С 1968 года добавилась эстафета, с 1980 года – спринт. У женщин дебют биатлона и сразу в трех вышеперечисленных дисциплинах состоялся в 1992 году. В 2002 году в олимпийскую программу добавились гонки преследования, в 2006 году – масс-старты. Смешанная эстафета дебютировала в 2014 году на Играх в Сочи.

Галина Куклева выиграла спринт на Олимпийских играх 1998 года в Нагано

Успехи россиян

Советские биатлонисты завоевали в общей сложности 9 золотых медалей, причем четырехкратным олимпийским чемпионом стал Александр Тихонов. Также два золота на счету Объединенной команды в 1992 году. Россияне также выигрывали медали регулярно, всего на их счету 8 побед, включая три золота в женских эстафетах (1994, 2006, 2010). Олимпийскими чемпионами в личных видах являются Сергей Тарасов, Сергей Чепиков, Галина Куклева, Ольга Пылева и Светлана Ишмуратова.

За кого болеть

Александр Логинов на трех чемпионатах мира нынешнего олимпийского цикла выиграл пять наград, включая три личных. Он – чемпион мира 2020 года в спринте, к тому же в январе 2022 года Александр выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Так что Логинов может быть в Пекине весьма конкурентоспособен. Как и мужская эстафетная команда, завоевавшая две медали на трех последних ЧМ. Здорово смотрелся на декабрьских этапах Кубка мира-2021/22 Эдуард Латыпов, пропустивший два первых январских этапа 2022 года из-за положительного теста на ковид. У женщин единственная награда (серебро в масс-старте в 2019-м) за последние три года завоевана Екатериной Юрловой-Перхт, которая Игры в Пекине пропускает, не успев набрать форму после декретного отпуска. Зато после рождения ребенка вернулась в сборную и набрала прекрасную форму Кристина Резцова.

За кем следить

Мужчины

Йоханнес Бе (Норвегия), призер Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира

(Норвегия), призер Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира Стурла Легрейд (Норвегия), четырехкратный чемпион мира

(Норвегия), четырехкратный чемпион мира Эмильен Жаклен (Франция), трехкратный чемпион мира

Женщины