Биатлон. Календарь Кубка мира 2022/23 и чемпионата мира 2023

В сезоне 2022/23 биатлонный Кубок мира состоит из девяти этапов. Стартует сезон у лучших биатлонистов мира 29 ноября в Контиолахти, а завершится 19 марта в Холменколлене. Читайте подробное расписание Кубка мира и чемпионата мира-2023 на Olympics.

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По сравнению с Кубком мира 2021/22 в календаре произошли довольно значительные перестановки. Прежде всего, сдвоенный этап в Эстерсунде, традиционно открывавший Кубок мира, перенесен на начало весны. Его места занял этап в Контиолахти. Этапы в Хохфильцене и Анси остались на своих декабрьских местах, а пара январских немецких классических этапа в нынешнем сезоне разбита по уважительной причине. Этап в Рупольдинге пройдет в обычные сроки, а Оберхоф в связи с проведением в феврале чемпионата мира в начале января заменен на Поклюку. Сохранил свои сроки январский этап в Антхольце, традиционно проводящийся перед стартом ЧМ. Особо отметим, что в нынешнем сезоне за гонки чемпионата мира кубковые очки начисляться не будут. Завершат сезон этапы в Нове-Место, Эстерсунде и, как и в прошлом сезоне, финал в Холменколлене.

Кубок мира по биатлону 2022/23. Календарь

1-й этап. Контиолахти, Финляндия (29 ноября - 4 декабря)

29 ноября. Индивидуальная гонка. Мужчины

30 ноября. Индивидуальная гонка. Женщины

1 декабря. Эстафета. Мужчины. Эстафета. Женщины

3 декабря. Спринт. Мужчины.

3 декабря. Спринт. Женщины

4 декабря. Гонка преследования. Мужчины.

4 декабря. Гонка преследования. Женщины

2-й этап. Хохфильцен, Австрия (8 - 11 декабря)

8 декабря. Спринт. Женщины

9 декабря. Спринт. Мужчины

10 декабря. Гонка преследования. Женщины

10 декабря. Эстафета. Мужчины

11 декабря. Эстафета. Женщины

12 декабря. Гонка преследования. Мужчины

3-й этап. Анси, Франция (15 - 18 декабря)

15 декабря. Спринт. Мужчины

16 декабря. Спринт. Женщины

17 декабря. Гонка преследования. Мужчины

17 декабря. Гонка преследования. Женщины

18 декабря. Масс-старт. Мужчины

18 декабря. Масс-старт. Женщины

4-й этап. Поклюка, Словения (5 – 8 января)

5 января. Спринт. Женщины

6 января. Спринт. Мужчины

7 января. Гонка преследования. Женщины

7 января. Гонка преследования. Мужчины

8 января. Сингл-микст

8 января. Смешанная эстафета

5-й этап. Рупольдинг, Германия (11 - 15 января)

11 января. Индивидуальная гонка. Мужчины

13 января. Индивидуальная гонка. Женщины

13 января. Эстафета. Мужчины

14 января. Эстафета. Женщины

15 января. Масс-старт. Мужчины

15 января. Масс-старт. Женщины

6-й этап. Антхольц, Италия (19 - 22 января)

19 января. Спринт. Женщины

20 января. Спринт. Мужчины

21 января. Гонка преследования. Женщины

21 января. Гонка преследования. Мужчины

22 января. Эстафета. Женщины

22 января. Эстафета. Мужчины

Чемпионат мира. Оберхоф, Германия (8 - 19 февраля)

8 февраля. Смешанная эстафета

10 февраля. Спринт. Мужчины

11 февраля. Спринт. Женщины

12 февраля. Гонка преследования. Мужчины

12 февраля. Гонка преследования. Женщины

14 февраля. Индивидуальная гонка. Женщины

15 февраля. Индивидуальная гонка. Мужчины

16 февраля. Сингл-микст

18 февраля. Эстафета. Женщины

18 февраля. Эстафета. Мужчины

19 февраля. Масс-старт. Женщины

19 февраля. Масс-старт. Мужчины

7-й этап. Нове-Место-на Мораве, Чехия (3 - 6 марта)

2 марта. Спринт. Мужчины

3 марта. Спринт. Женщины

4 марта. Гонка преследования. Мужчины

4 марта. Гонка преследования. Женщины

5 марта. Смешанная эстафета

5 марта. Сингл-микст

8-й этап. Эстерсунд, Швеция (9 - 12 марта)

9 марта. Индивидуальная гонка. Женщины

10 марта. Индивидуальная гонка. Мужчины

11 марта. Эстафета. Женщины

11 марта. Эстафета. Мужчины

12 марта. Масс-старт. Женщины

12 марта. Масс-старт. Мужчины

9-й этап. Холменколлен, Норвегия (16 - 19 марта)

16 марта. Спринт. Мужчины

17 марта. Спринт. Женщины

18 марта. Гонка преследования. Мужчины

18 марта. Гонка преследования. Женщины

19 марта. Масс-старт. Мужчины

19 марта. Масс-старт. Женщины