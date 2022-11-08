Кубок мира по биатлону 2022/23: расписание, призовые, система начисления очков, квоты, история

Кубок мира по биатлону – один из самых престижных и популярных турниров по зимним видам спорта. В сезоне-2022/23 биатлонный Кубок мира ждет ряд довольно серьезные преобразований в плане начисления очков, в частности, в зачет не будут входить гонки февральского чемпионата мира в Оберхофе. Стартует Кубок мира 29 ноября 2021 года в Контиолахти, а завершится 19 марта 2022 года в Холменколлене.

История

Первый розыгрыш Кубка мира по биатлону состоялся в сезоне 1977/1978 только у мужчин. Дебютный этап прошел в Рупольдинге с 13 по 15 января 1978 года, а первым победителем (в индивидуальной гонке) стал Клаус Зиберт из ГДР. Дебютный Кубок мира завоевал его соотечественник Франк Ульрих. Женщины начали разыгрывать Кубок мира пятью годами позже – в сезоне 1982/83. Тогда 4 – 5 марта 1983-го были проведены всего две гонки в Лаппеэнранте, первую (индивидуальную гонку на 10 км) выиграла норвежка Гри Эствик, она и стала первой в истории обладательницей Кубка мира по биатлону у женщин. Рекордсменами по числу побед в общем зачете Кубка мира являются француз Мартен Фуркад (7 побед) у мужчин и шведка Магдалена Форсберг (6 побед) у женщин. Рекордсменами по числу побед в личных гонках Кубка мира являются норвежец Оле-Эйнар Бьорндален (95) у мужчин и все та же Форсберг (42) у женщин. Действующими обладателями Кубка мира (Большого Хрустального глобуса) являются француз Кантен Фийон Майе у мужчин и норвежка Марте Олсбю-Ройселанн у женщин.

Полные итоги Кубка мира 2021/22 у мужчин смотрите здесь

Полные итоги Кубка мира 2021/22 у женщин смотрите здесь

Календарь Кубка мира в сезоне 2022/23

1-й этап. Контиолахти, Финляндия (29 ноября – 4 декабря)

2-й этап. Хохфильцен, Австрия (8- 11 декабря)

3-й этап. Анси, Франция (15 - 18 декабря)

4-й этап. Поклюка, Словения (5 – 8 января)

5-й этап. Рупольдинг, Германия (11 - 15 января)

6-й этап. Антхольц, Италия (19 - 22 января)

Чемпионат мира. Оберхоф, Германия (8 - 19 февраля)

7-й этап. Нове-Место, Чехия (2 – 5 марта)

8-й этап. Эстерсунд, Швеция (9 – 12 марта)

9-й этап. Холменколлен, Норвегия (16 - 19 марта)

Эльвира Эберг готова к борьбе за Большой Хрустальный глобус Фото © 2021 Getty Images

Гонки и дисциплины

В Кубке мира по биатлону 2022/23 запланировано по 31-й дисциплине у мужчин и женщин, а также шесть смешанных гонок. В программу соревнований включены по 4 индивидуальные гонки, по 8 спринтов и гонок преследования, по 5 масс-стартов и по 6 мужских и женских эстафет. Кроме того, состоятся три смешанные эстафеты и три сингл-микста. В общей сложности, за 9 этапов запланировано 68 гонок.

Трансляции

Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке.

Система начисления очков

В последние несколько сезонов за победы в гонках Кубка мира начислялось 60 очков, за второе место – 54, за третье – 48. Всего же очки зарабатывали по 40 лучших в каждой гонке, за исключением масс-стартов с участие 30 биатлонистов. В нынешнем сезоне очками будут по-прежнему награждаться по 40 биатлонистов, однако сама система серьезно изменится. Теперь удельный вес побед и призовых мест будет заметно выше, чем прежде. Поскольку если с седьмого места и ниже очки останутся прежними, то, в частности, за попадание в топ-3 заметно увеличатся – до 90, 75 и 60 соответственно.

Зато биатлонисты потеряют право на ошибку или на безболезненный пропуск этапов. Поскольку если раньше две худшие гонки по ходу сезона у них списывались, то сейчас в зачет идут абсолютно все личные гонки Кубка мира по ходу сезона. Еще одно важнейшее изменение сезона 2022/23 годов – отказ от начисления очков в Кубок мира за гонки на чемпионате мира. Что, в принципе, выглядит справедливым, поскольку на ЧМ квоты для участия у топ-команд меньше, а, значит, не все находились бы в равных условиях.

Система начисления очков в Кубке мира 2022/23 по биатлону (личный зачет) Место Спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка (очки) Масс-старт (очки) 1 90 90 2 75 75 3 60 60 4 50 50 5 45 45 6 40 40 7 36 36 8 34 34 9 32 32 10 31 31 11 30 30 12 29 29 13 28 28 14 27 27 15 26 26 16 25 25 17 24 24 18 23 23 19 22 22 20 21 21 21 20 20 22 19 18 23 18 16 24 17 14 25 16 12 26 15 10 27 14 8 28 13 6 29 12 4 30 11 2 31 10 32 9 33 8 34 7 35 6 36 5 37 4 38 3 39 2 40 1

Марте Олсбю-Ройселанн в прошлом сезоне выиграла Кубок мира Фото © 2022 Getty Images

Призовой фонд

Международный союз биатлонистов (IBU) в сезонах-2022/23 и 2023/24 будет выплачивать призовые не 20 лучшим в каждой из гонок, а всем биатлонистам из топ-30. Причем размер призовых за топ-результаты (15 тысяч евро за первое место, 12 тысяч – за второе, 9 тысяч – за третье, 7 тысяч – за четвертое, 6 тысяч – за пятое, 5 тысяч – за шестое) останется неизменным, зато вырастут выплаты спортсменам, занявшим в каждой гонке места с 6 по 20-е. Также не останутся с пустыми руками и те, кто займут с 21 по 30-е места. Конечно, 200 евро за 30-е место не выглядит очень уж большой суммой, но это явно лучше, чем ничего. Уже объявлено, что во второй фазе повышения (2024 – 2026 годы) в Кубке мира будут подняты призовые выплаты как раз за места с первого по шестое.

Кроме того, уже выросли призовые и в эстафетах. Так, в мужской и женской и смешанной эстафетах команды-победительницы заработают по 26 тысяч евро, а в сингл-миксте за победу выигравший дуэт получит 13 тысяч евро. Таким образом, в пересчете на каждого участника победившей команды получится по 6500 евро.

Призовые на этапах Кубка мира по биатлону в сезоне 2022/23 Место Личные гонки, € Эстафеты (мужская, женская, смешанная), € Сингл-микст, € 1 15000 26 (4 х 6500) 13 (2 х 6500) 2 12000 20 (4 х 5000) 10 (2 х 5000) 3 9000 16 (4 х 4000) 8 (2 х 4000) 4 7000 12 (4 х 3000) 6 (2 х 3000) 5 6000 8 (4 х 2000) 4 (2 х 2000) 6 5000 6 (4 х 1500) 3 (2 х 1500) 7 4500 4 (4 х 1000) 2 (2 х 1500) 8 4000 2 (4 х 500) 1 (2 х 500) 9 3500 10 3250 11 3000 12 2750 13 2500 14 2250 15 2000 16 1800 17 1600 18 1400 19 1200 20 1000 21 900 22 800 23 700 24 600 25 500 26 400 27 350 28 300 29 250 30 200

Плотность в гонках Кубка мира по биатлону невроятна! Фото © GETTY IMAGES

Участники и квоты

Количество участников Кубка мира от каждой из сборных строго лимитировано. Оно определяется положением команды в рейтинге Кубка наций прошлого сезона. В случае с Кубком мира-2022/23 в расчет берется Кубок наций-2021/22 отдельно у мужчин и женщин. Максимальная квота на сборную в каждой из гонок составляет по шесть биатлонистов. В масс-старт на этапы Кубка мира традиционно проходят по 30 лучших в общем зачете Кубка мира в данный конкретный момент, в случае если кто-то из топ-30 не может принять участие в гонки, шанс получают занявшие 31-е, 32-е и последующие места. Напомним, что сборные России и Беларуси на данный момент отстранены от участия в гонках Кубка мира 2022/23, несмотря на сохранение их квот

Национальные квоты в гонках Кубка мира по биатлону 2022/23 Сборная Мужчины Женщины Норвегия 6 6 Франция 6 6 Германия 6 6 Швеция 6 6 Италия 6 5 Чехия 5 6 Россия* 5 5 Австрия 5 5 Швейцария 5 5 Украина 5 5 Финляндия 5 4 Беларусь* 4 5 Словения 4 3 Канада 4 3 США 4 4 Литва 4 1 Япония 4 3 Эстония 3 4 Польша 3 4 Словакия 3 4 Казахстан 2 4 Болгария 3 3 Румыния 3 3 Бельгия 3 - Латвия 2 2 Молдова 1 2

* - отстранены от этапов Кубка мира 2022/23