Кубок мира по биатлону 2022/23: расписание, призовые, система начисления очков, квоты, история

Кубок мира по биатлону – один из самых престижных и популярных турниров по зимним видам спорта. В сезоне-2022/23 биатлонный Кубок мира ждет ряд довольно серьезные преобразований в плане начисления очков, в частности, в зачет не будут входить гонки февральского чемпионата мира в Оберхофе. Стартует Кубок мира 29 ноября 2021 года в Контиолахти, а завершится 19 марта 2022 года в Холменколлене.
История
Первый розыгрыш Кубка мира по биатлону состоялся в сезоне 1977/1978 только у мужчин. Дебютный этап прошел в Рупольдинге с 13 по 15 января 1978 года, а первым победителем (в индивидуальной гонке) стал Клаус Зиберт из ГДР. Дебютный Кубок мира завоевал его соотечественник Франк Ульрих. Женщины начали разыгрывать Кубок мира пятью годами позже – в сезоне 1982/83. Тогда 4 – 5 марта 1983-го были проведены всего две гонки в Лаппеэнранте, первую (индивидуальную гонку на 10 км) выиграла норвежка Гри Эствик, она и стала первой в истории обладательницей Кубка мира по биатлону у женщин. Рекордсменами по числу побед в общем зачете Кубка мира являются француз Мартен Фуркад (7 побед) у мужчин и шведка Магдалена Форсберг (6 побед) у женщин. Рекордсменами по числу побед в личных гонках Кубка мира являются норвежец Оле-Эйнар Бьорндален (95) у мужчин и все та же Форсберг (42) у женщин. Действующими обладателями Кубка мира (Большого Хрустального глобуса) являются француз Кантен Фийон Майе у мужчин и норвежка Марте Олсбю-Ройселанн у женщин.
Полные итоги Кубка мира 2021/22 у мужчин смотрите здесь
Полные итоги Кубка мира 2021/22 у женщин смотрите здесь
Календарь Кубка мира в сезоне 2022/23
- 1-й этап. Контиолахти, Финляндия (29 ноября – 4 декабря)
- 2-й этап. Хохфильцен, Австрия (8- 11 декабря)
- 3-й этап. Анси, Франция (15 - 18 декабря)
- 4-й этап. Поклюка, Словения (5 – 8 января)
- 5-й этап. Рупольдинг, Германия (11 - 15 января)
- 6-й этап. Антхольц, Италия (19 - 22 января)
- Чемпионат мира. Оберхоф, Германия (8 - 19 февраля)
- 7-й этап. Нове-Место, Чехия (2 – 5 марта)
- 8-й этап. Эстерсунд, Швеция (9 – 12 марта)
- 9-й этап. Холменколлен, Норвегия (16 - 19 марта)
Гонки и дисциплины
В Кубке мира по биатлону 2022/23 запланировано по 31-й дисциплине у мужчин и женщин, а также шесть смешанных гонок. В программу соревнований включены по 4 индивидуальные гонки, по 8 спринтов и гонок преследования, по 5 масс-стартов и по 6 мужских и женских эстафет. Кроме того, состоятся три смешанные эстафеты и три сингл-микста. В общей сложности, за 9 этапов запланировано 68 гонок.
Трансляции
Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке.
Система начисления очков
В последние несколько сезонов за победы в гонках Кубка мира начислялось 60 очков, за второе место – 54, за третье – 48. Всего же очки зарабатывали по 40 лучших в каждой гонке, за исключением масс-стартов с участие 30 биатлонистов. В нынешнем сезоне очками будут по-прежнему награждаться по 40 биатлонистов, однако сама система серьезно изменится. Теперь удельный вес побед и призовых мест будет заметно выше, чем прежде. Поскольку если с седьмого места и ниже очки останутся прежними, то, в частности, за попадание в топ-3 заметно увеличатся – до 90, 75 и 60 соответственно.
Зато биатлонисты потеряют право на ошибку или на безболезненный пропуск этапов. Поскольку если раньше две худшие гонки по ходу сезона у них списывались, то сейчас в зачет идут абсолютно все личные гонки Кубка мира по ходу сезона. Еще одно важнейшее изменение сезона 2022/23 годов – отказ от начисления очков в Кубок мира за гонки на чемпионате мира. Что, в принципе, выглядит справедливым, поскольку на ЧМ квоты для участия у топ-команд меньше, а, значит, не все находились бы в равных условиях.
Призовой фонд
Международный союз биатлонистов (IBU) в сезонах-2022/23 и 2023/24 будет выплачивать призовые не 20 лучшим в каждой из гонок, а всем биатлонистам из топ-30. Причем размер призовых за топ-результаты (15 тысяч евро за первое место, 12 тысяч – за второе, 9 тысяч – за третье, 7 тысяч – за четвертое, 6 тысяч – за пятое, 5 тысяч – за шестое) останется неизменным, зато вырастут выплаты спортсменам, занявшим в каждой гонке места с 6 по 20-е. Также не останутся с пустыми руками и те, кто займут с 21 по 30-е места. Конечно, 200 евро за 30-е место не выглядит очень уж большой суммой, но это явно лучше, чем ничего. Уже объявлено, что во второй фазе повышения (2024 – 2026 годы) в Кубке мира будут подняты призовые выплаты как раз за места с первого по шестое.
Кроме того, уже выросли призовые и в эстафетах. Так, в мужской и женской и смешанной эстафетах команды-победительницы заработают по 26 тысяч евро, а в сингл-миксте за победу выигравший дуэт получит 13 тысяч евро. Таким образом, в пересчете на каждого участника победившей команды получится по 6500 евро.
Участники и квоты
Количество участников Кубка мира от каждой из сборных строго лимитировано. Оно определяется положением команды в рейтинге Кубка наций прошлого сезона. В случае с Кубком мира-2022/23 в расчет берется Кубок наций-2021/22 отдельно у мужчин и женщин. Максимальная квота на сборную в каждой из гонок составляет по шесть биатлонистов. В масс-старт на этапы Кубка мира традиционно проходят по 30 лучших в общем зачете Кубка мира в данный конкретный момент, в случае если кто-то из топ-30 не может принять участие в гонки, шанс получают занявшие 31-е, 32-е и последующие места. Напомним, что сборные России и Беларуси на данный момент отстранены от участия в гонках Кубка мира 2022/23, несмотря на сохранение их квот
* - отстранены от этапов Кубка мира 2022/23