Биатлон. Итоги Кубка мира-2021/22: Фийон Майе и Олсбю-Ройселанн коронованы в Холменколлене

Масс-стартами в Холменколлене завершился 20 марта 2022 года Кубка мира по биатлону-2021/22. Победы в последних международных гонках сезона одержали норвежец Сиверт Баккен и француженка Жюстин Бреза-Буше, они же завоевали Малые Хрустальные глобусы в масс-стартах. Но главными героями сезона стали победители общего зачета француз Кантен Фийон Майе и Марте Олсбю-Ройселанн.

Фийон Майе и Олсбю-Ройселанн – опытные биатлонисты, уже много лет находившиеся на виду. 29-летний Кантен дебютировал в Кубке мира в сезоне-2013/14, 31-летняя Марте сделала это годом ранее. Оба и до нынешнего сезона выигрывали чемпионаты мира. Причем если в активе француза было всего два эстафетных золота, то норвежка с 11 золотыми наградами занимает второе место среди биатлонисток в истории после Магдалены Нойнер. И наверняка постарается превзойти немку уже в следующем сезоне.

Однако на длинной дистанции Кубка мира Марте все время чего-то не хватало. В прошлом сезоне она подобралась к трофею максимально близко, заняв второе место. Но при этом проиграла соотечественнице Тириль Экхофф почти двести очков. Фийон Майе три предыдущих сезона подряд становился третьим, а самый реальный шанс на общую победу у него был в сезоне-2019/20, когда от выигравшего трофей Йоханнеса Бе он отстал всего на 70 очков.

Марте Олсбю-Ройселанн помимо Кубка мира выиграла и три олимпийских золота Игр-2022 в Пекине Фото © 2022 Getty Images

Но сейчас француз и норвежка выиграли за явным преимуществом. Фийон Майе выиграл восемь гонок Кубка мира, еще четырежды стал вторым и однажды третьим. В общей сложности он набрал 1014 очков в 23 гонках – гроссмейстерский результат. Вторым, в итоге, стал с 737 очками Стурла Холм Легрейд – норвежец благодаря второму месту в заключительном масс-старте обошел шведа Себастьяна Самуэльссона, который запорол заключительную стрельбу (три промаха) сезона в Холменколлене и остался в масс-старте только 11-м, набрав 729 очков. Кстати, Легрейд второй сезон подряд занял второе место в борьбе за Кубок мира. А обладатель трех предыдущих Больших хрустальных глобусов подряд Бе-младший стал только 13-м. Что и неудивительно, ведь после Олимпиады он досрочно завершил сезон, пропустив восемь последних гонок.

Хотя Йоханнес все равно может быть доволен – он стал одним из двух героев Игр в Пекине в мужском биатлоне, завоевав четыре золота и бронзу. У Фийона Майе также пять олимпийских медалей – два золота и три серебра. Кстати, прошлогодняя обладательница Кубка мира у женщин Тириль Экхофф из Норвегии также не попала на сей раз в топ-10, заняв итоговое 11 место. Она, напротив, ударно завершила сезон в Кубке мира, да и на Олимпиаду съездила не зря – взяла полный (золото, серебро, бронза) медальный комплект. Хотя понятно, что Олсбю-Ройселанн с ее тремя золотыми и двумя бронзовыми олимпийскими медалями Пекина, шестью победами, тремя вторыми и четырьмя третьими местами в Кубке мира-2021/22 – вне конкуренции. Она набрала 957 очков, второй с 823 баллами стала Эльвира Эберг из Швеции, третьей с 707 очками – Лиза Тереза Хаузер из Австрии.

Итоговые зачеты Кубка мира во всех дисциплинах смотрите здесь

Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»