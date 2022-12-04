Биатлон. Кубок мира 2022/23. Общий зачет

Кубок мира по биатлону 2022/23 проходит с 29 ноября 2022 года по 19 марта 2023. Olympics на этой страничке рассказывает о положении в общем зачете Кубка мира, а также в зачетах эстафет, спринтерских гонок, гонок преследования, масс-стартов и индивидуальных гонок у мужчин и женщин
Мужчины (после 1 этапа)
Общий зачет
- 1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 209 очков
- 2. Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) - 190
- 3. Роман Реес (Германия) - 155
- 4. Себастьян Самуэльсссон (Швеция) - 145
- 5. Давид Цобель (Германия) - 126
- 6. Никлас Хартвег (Швейцария) - 124
- 7. Мартин Понсилуома (Швеция) - 123
- 8. Эмильен Жаклен (Франция) - 118
- 9. Йеспер Нелин (Швеция) - 101
- 10. Фабьен Клод (Франция) - 94
- Полный общий зачет смотрите здесь
Спринт
- 1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 90
- 2. Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) - 75
- 3. Роман Реес (Германия) - 60
- 4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 50
- 5. Эмильен Жаклен (Франция) - 45
- 6. Филип Андерсен (Норвегия) - 40
- Полный зачет смотрите здесь
Гонки преследования
- 1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 90
- 2. Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) - 75
- 3. Эмильен Жаклен(Франция) - 60
- 4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 50
- 5. Роман Реес (Германия) - 45
- 6. Йеспер Нелин (Швеция) - 40
- Полный зачет смотрите здесь
Индивидуальные гонки
- 1. Мартин Понсилуома (Швеция) - 90
- 2. Никлас Хартвег (Швейцария) - 75
- 3. Давид Цобель (Германия) - 60
- 4. Роман Реес (Германия) - 50
- 5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 45
- 6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) - 40
- Полный зачет смотрите здесь
Эстафеты
- 1. Норвегия - 90
- 2. Германия - 75
- 3.Франция - 60
- 4. Австрия - 50
- 5. Чехия - 45
- 6. Финляндия - 40
- Полный зачет смотрите здесь
Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке
Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь