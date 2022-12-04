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Биатлон. Кубок мира 2022/23. Общий зачет

Кубок мира 2022/23 по биатлону: положение в общем зачете, зачетах в эстафетах, спринте, гонках преследования, масс-стартах и индивидуальных гонках

4 мин автор Сергей Подушкин
disciplineБиатлон
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(Фото © getty images (getty images (Photographer) - [None] (getty images (getty images (Photographer) - [None] (Photographer) - [None])

Кубок мира по биатлону 2022/23 проходит с 29 ноября 2022 года по 19 марта 2023. Olympics на этой страничке рассказывает о положении в общем зачете Кубка мира, а также в зачетах эстафет, спринтерских гонок, гонок преследования, масс-стартов и индивидуальных гонок у мужчин и женщин

Мужчины (после 1 этапа)

Общий зачет

  • 1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 209 очков
  • 2. Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) - 190
  • 3. Роман Реес (Германия) - 155
  • 4. Себастьян Самуэльсссон (Швеция) - 145
  • 5. Давид Цобель (Германия) - 126
  • 6. Никлас Хартвег (Швейцария) - 124
  • 7. Мартин Понсилуома (Швеция) - 123
  • 8. Эмильен Жаклен (Франция) - 118
  • 9. Йеспер Нелин (Швеция) - 101
  • 10. Фабьен Клод (Франция) - 94
  • Полный общий зачет смотрите здесь

Спринт

  • 1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 90
  • 2. Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) - 75
  • 3. Роман Реес (Германия) - 60
  • 4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 50
  • 5. Эмильен Жаклен (Франция) - 45
  • 6. Филип Андерсен (Норвегия) - 40
  • Полный зачет смотрите здесь

Гонки преследования

  • 1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 90
  • 2. Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) - 75
  • 3. Эмильен Жаклен(Франция) - 60
  • 4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 50
  • 5. Роман Реес (Германия) - 45
  • 6. Йеспер Нелин (Швеция) - 40
  • Полный зачет смотрите здесь

Индивидуальные гонки

  • 1. Мартин Понсилуома (Швеция) - 90
  • 2. Никлас Хартвег (Швейцария) - 75
  • 3. Давид Цобель (Германия) - 60
  • 4. Роман Реес (Германия) - 50
  • 5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 45
  • 6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) - 40
  • Полный зачет смотрите здесь

Эстафеты

  • 1. Норвегия - 90
  • 2. Германия - 75
  • 3.Франция - 60
  • 4. Австрия - 50 
  • 5. Чехия - 45
  • 6. Финляндия - 40
  • Полный зачет смотрите здесь

Женщины (после 1 этапа)

Общий зачет

  • 1. Лиза Витоцци (Италия) - 185 очков
  • 2. Жюлия Симон (Франция) - 160
  • 3. Ханна Эберг (Швеция) - 144
  • 4. Ингрид Ландмарк Тандревольд (Норвегия) - 142
  • 5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 131
  • 6. Эльвира Эберг (Швеция) - 121
  • 7. Линн Перссон (Швеция) - 118
  • 8. Эмма Лундер (Канада) - 116
  • 9. Доротея Вирер (Швеция) - 110
  • 10. Дениз Херманн-Вик (Германия) - 105
  • Полный общий зачет смотрите здесь

Спринт

  • 1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 90
  • 2. Лиза Виттоцци (Италия) - 75
  • 3. Линн Перссон (Швеция) - 60
  • 4. Эмма Лундер (Канада) - 50
  • 5. Анна Вайдель (Германия) - 45
  • 6 - 7. Дениз Херманн-Вик (Германия) - 40
  • 6 - 7. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) - 40
  • Полный зачет смотрите здесь

Гонки преследования

  • 1. Жюлия Симон (Франция) - 90
  • 2. Доротея Вирер (Италия) - 75
  • 3. Эльвира Эберг (Швеция) - 60
  • 4. Лиза Витоцци (Италия) - 50
  • 5. Эмма Лундер (Канада) - 45
  • 6. Каролин Коломбо (Франция) - 40
  • Полный зачет смотрите здесь

Индивидуальные гонки

  • 1. Ханна Эберг (Швеция) - 90
  • 2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) - 75
  • 3. Лиза Виттоцци (Италия) - 60
  • 4. Ванесса Фойгт (Германия) - 50
  • 5. Жюлия Симон (Франция) - 45
  • 6. Дениз Херманн-Вик (Германия) - 40
  • Полный зачет смотрите здесь

Эстафеты

  • 1. Швеция - 90
  • 2. Германия - 75
  • 3. Норвегия - 60
  • 4. Франция - 50
  • 5. Швейцария - 45
  • 6. Чехия - 40
  • Полный зачет смотрите здесь

Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке

Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь

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