Биатлон. Кубок мира 2022/23. Общий зачет

Кубок мира по биатлону 2022/23 проходит с 29 ноября 2022 года по 19 марта 2023. Olympics на этой страничке рассказывает о положении в общем зачете Кубка мира, а также в зачетах эстафет, спринтерских гонок, гонок преследования, масс-стартов и индивидуальных гонок у мужчин и женщин

Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке

Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь