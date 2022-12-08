В четверг, 8 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону 2022/23 открылся в австрийском Хохфильцене женской спринтерской гонкой. Победительницей стала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в индивидуальной гонке Дениз Херрманн-Вик из Германии, на втором месте – Маркета Давидова из Чехии, на третьем – француженка Жюлия Симон, которой это позволило возглавить общий зачет Кубка мира.

По теме

Дениз Херрманн-Вик в первой спринтерской гонке нынешнего сезона в Контиолахти заняла шестое место, и тогда ее подвел один неточный выстрел на втором огневом рубеже. Еще хуже обстояли у нее дела со стрельбой в гонке преследования, где она допустила четыре промаха, откатившись на 16-е место. Но на сей раз немецкая биатлонистка была точна на обоих огневых рубежах, и именно чистая стрельба позволила ей одержать уверенную победу, опередив Давидову на 18 секунд. Чешская спортсменка, как и Жюлия Симон, готовы были вмешаться в борьбу за победу, но и ту, и другую подвели единственные неточные выстрелы на втором рубеже. В итоге на финише их отделили друг от друга всего две секунды в пользу Давидовой, которая с ее 9-м стартовым номером на какое-то время стала лидером гонки – правда, лишь до того момента, как финишную черту пересекла Херрманн-Вик, стартовавшая значительно позже, 32-й.

Симон, занявшая в итоге в спринтерской гонке в Хохфильцене третье место, вряд ли имеет основания расстраиваться. Помимо возможности подняться на призовой подиум, этот результат позволил ей возглавить общий зачет Кубка мира. Теперь в борьбе за Большой хрустальный глобус француженка имеет 220 баллов и на 12 очков опережает Лизу Виттоцци из Италии, потерявшую право на желтый номер. В этой гонке два неточных выстрела на первом рубеже отбросили итальянку лишь на 18-е место, что и стало причиной ее расставания с лидерством в Кубке мира.

Стоит отдельно отметить выступление в спринте в Хохфильцене словенской спортсменки Анамарии Лампич. Двукратная медалистка прошлогоднего чемпионата мира по лыжным гонкам начала свою биатлонную карьеру с пятого места и участия в цветочной церемонии. И этому не промешали даже три промаха, допущенные ею на огневых рубежах.