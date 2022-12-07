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Биатлон. 2-й этап Кубка мира 2022/23 в Хохфильцене: что ждать и где смотреть

Все, что надо знать о 2-м этапе Кубка мира по биатлону 2022/23 в Хохфильцене

3 мин автор Сергей Подушкин
disciplineБиатлон
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(Фото © 2021 Getty Images)

Второй этап Кубка мира по биатлону в сезоне 2022/23 состоится в Хохфильцене с 8 по 11 декабря. Старт сезона в Контиолахти у мужчин получился триумфальным для Йоханнеса Бе и провальным для триумфатора прошлого Кубка мира Кантена Фийона Майе. У женщин и вовсе лидером общего зачета в Хохфильцен прибыла Лиза Витоцци, давненько не радовавшая высокими результатами. Однако в Австрии ситуация вполне может и измениться. Правда, не для обладательницы Большого хрустального глобуса в сезоне 2021/22 у женщин Марте Олсбю-Ройселанн, которая, к сожалению, пропустит все старты до Нового года.

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Примечательно, что в прошлом сезоне личные гонки в Хохфильцене выиграли Йоханнес Кюн (спринт) и Фийон Маей (преследование), которые в Контиолахти, мягко говоря, не блистали. Лучший результат Кантена - десятое место в пасьюте, Кюн максимального результата добился в спринте, где финишировал 12-м. Но, возможно, к австрийскому этапу француз и немец наберут-таки оптимальную или близкую к оптимальной форму. Тем более, не стоит забывать, что в биатлоне конкуренция чрезвычайно высока и от этапа к этапу среди призеров обычно происходит заметная ротация. Да и условия заметно изменятся - в Контиолахти биатлонисты соревновались фактически на равнине, а Хохфильцен расположен на высоте 1000 метров над уровнем моря, что сказывается и на организмах спортсменов непосредственно в гонке и на рубежах.

Хотя все равно шансы норвежцев Йоханнеса Бе и Стурлы Холма Лагрейда расцениваются выше конкурентов, ведь норвежцы в Контиолахти продемонстрировали феноменальную готовность к сезоне, особенно в лыжном ходе. Посмотрим, удержат ли они эти скорости в ближайшие недели.

Лиза Витоцци готова вновь включиться в борьбу за Кубок мира
Лиза Витоцци готова вновь включиться в борьбу за Кубок мира (2021 Getty Images)

Витоцци больше не боится стрелять

Прошлогодняя королева биатлона Олсбю-Ройселанн уже больше двух месяцев не может набрать форму после перенесенного опоясывающего лишая. Заболевание отразилось на организме звездной норвежки, фактически разрушив ее шансы на вторую подряд победу в общем зачете Кубка мира. Ведь если пропуск одного этапа еще можно компенсировать, то неявка на все предновогодние соревнования станет фатальной для амбиций в борьбе за Большой Хрустальный глобус. А Марте на днях признала, что находится в нелучших кондициях. Теперь ее цель № 1 - чемпионат мира-2023.

Эльвира Эберг, которую в отсутствие Олсбю-Ройселанн прочили в явные претендентки на Кубок мира, в Контиолахти немного разочаровала и идет в общем зачете только шестой. Зато Витоцци неожиданно вновь превратилась в грозную силу. В интервью официальному сайту IBU Лиза признала, что, несмотря на затяжную серию неудач после классного сезона 2018/19 (стала второй в общем зачете), она продолжала верить в себя. В это межсезонье она благодаря работе с тренерами итальянской сборной она смогла избавиться от боязни стрельбы и сразу же вернулась в элиту. Хотя выводы делать пока рано - посмотрим, как Лиза выступит в Хохфильцене.

Биатлон. Кубок мира 2022/23. 2-й этап. Хохфильцен, Австрия. Расписание гонок

время начала соревнований - московское

8 декабря, четверг

Женщины. Спринт. Начало в 16:10

9 декабря, пятница

Мужчины. Спринт. Начало в 15:45

10 декабря, суббота

Женщины Гонка преследования. Начало в 13:30

Мужчины. Эстафета. Начало в 15:40

11 декабря, воскресенье

Женщины. Эстафета. Начало в 13:30

Мужчины. Гонка преследования. Начало в 16:15

Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке

Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь

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