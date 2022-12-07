Биатлон. 2-й этап Кубка мира 2022/23 в Хохфильцене: что ждать и где смотреть

Второй этап Кубка мира по биатлону в сезоне 2022/23 состоится в Хохфильцене с 8 по 11 декабря. Старт сезона в Контиолахти у мужчин получился триумфальным для Йоханнеса Бе и провальным для триумфатора прошлого Кубка мира Кантена Фийона Майе. У женщин и вовсе лидером общего зачета в Хохфильцен прибыла Лиза Витоцци, давненько не радовавшая высокими результатами. Однако в Австрии ситуация вполне может и измениться. Правда, не для обладательницы Большого хрустального глобуса в сезоне 2021/22 у женщин Марте Олсбю-Ройселанн, которая, к сожалению, пропустит все старты до Нового года.

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Примечательно, что в прошлом сезоне личные гонки в Хохфильцене выиграли Йоханнес Кюн (спринт) и Фийон Маей (преследование), которые в Контиолахти, мягко говоря, не блистали. Лучший результат Кантена - десятое место в пасьюте, Кюн максимального результата добился в спринте, где финишировал 12-м. Но, возможно, к австрийскому этапу француз и немец наберут-таки оптимальную или близкую к оптимальной форму. Тем более, не стоит забывать, что в биатлоне конкуренция чрезвычайно высока и от этапа к этапу среди призеров обычно происходит заметная ротация. Да и условия заметно изменятся - в Контиолахти биатлонисты соревновались фактически на равнине, а Хохфильцен расположен на высоте 1000 метров над уровнем моря, что сказывается и на организмах спортсменов непосредственно в гонке и на рубежах.

Хотя все равно шансы норвежцев Йоханнеса Бе и Стурлы Холма Лагрейда расцениваются выше конкурентов, ведь норвежцы в Контиолахти продемонстрировали феноменальную готовность к сезоне, особенно в лыжном ходе. Посмотрим, удержат ли они эти скорости в ближайшие недели.