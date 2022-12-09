Биатлон. 2-й этап Кубка мира 2022/23 в Хохфильцене: мастер-класс в спринте от идеального Йоханнеса Бе

Если у женщин в Кубке мира по биатлону 2022/23 в четыре личных гонках было уже четыре победительницы, то у мужчин даже переезд из Контиолахти в Хохфильцене не сильно изменил расстановку сил. Норвежец Йоханнес Бе в спринте выиграл уже третью личную дисциплину в Кубке мира подряд, а с учетом эстафеты довел победную серию до четырех побед. Причем на сей раз Йоханнес не просто быстро бежал, но и идеально стрелял, впервые в сезоне не допустив ни одного промаха. Благодаря чему создал солидный задел и на воскресную гонку преследования.

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В спринте в Контиолахти Бе-младший промазал однажды, а на финише опередил соотечественника Стурлу Холм Лагрейда на 10 секунд. Сейчас уже Лагрейд допустил один промах на втором рубеже, отстав от Бе, одержавшего 58-ю победу, на 46,9 секунд. Чуть менее четырех секунд Стурла проиграл французу Эмильену Жаклену, также промазавшему раз на стойке. В общем зачете Кубка преимущество Бе над Лагрейдом выигросло до 49 очков. Нельзя не отметить попадание в топ-5 Андрея Расторгуева из Латвии, гонки в Контиолахти пропустившего. Потихоньку набирает форму обладатель Кубка мира 2021/22 Кантен Фийон Майе, показавший лучший результат сезона. Седьмое место с учетом одного промаха из положения стоя – совсем неплохо для француза.

Главным сюрпризом со знаком плюс стало девятое место 23-летнего чеха Филиппа Штвртецки. Но не обошлось и без звездных неудачников. Швед Себастьян Самуэльссон загубил себе гонку уже двумя первыми неточными выстрелами из положения лежа и стал 19-м, а норвежец Тарьей Бе с четырьмя промахами и вовсе финишировал лишь 39-м.