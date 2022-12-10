Биатлон. 2-й этап Кубка мира 2022/23 в Хохфильцене: Норвегия доминирует в эстафете, Симон – снова первая в преследовании

В субботу, 10 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону 2022/23 в австрийском Хохфильцене продолжился мужской эстафетой и женской гонкой преследования. У мужчин вновь вне конкуренции оказались биатлонисты Норвегии, и главный вклад в успех своей сборной внес Йоханнес Тиннес Бе. Победу в гонке преследования одержала француженка Жюлия Симон, упрочившая свое лидерство в общем зачете Кубка мира.

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Нокаут на третьем этапе

Мужская сборная Норвегии продолжает доминировать в Кубке мира на старте нынешнего сезона, и эстафетная гонка в Хохфильцене лишь подтвердила это. По сравнению с аналогичной эстафетой, состоявшейся неделю назад на этапе в Контиолахти, в составе норвежцев произошла одна замена – вместо старшего из братьев Бе в команду был включен Филип Фьелд Андерсен. При этом изменилось и распределение по этапам – Ветле Шестад Кристиансен стал финишером, а на первом этапе у норвежцев в гонку ушел Стурла Холм Лагрейд.

Сильный снегопад осложнял условия стрельбы всем участникам, но со своей задачей Лагрейд в целом справился – он лидировал с первого метра дистанции этапа до последнего, а три дополнительных патрона, использованные им при стрельбе стоя, не помешали норвежцу передать эстафету первым с преимуществом около 10 секунд. Единственный короткий отрезок, когда сборная Норвегии на время упустила лидерство в гонке, случился на заключительном круге второго этапа. Дебютировавший за звездную команду Андерсен допустил один промах и позволил обойти себя итальянцу Томмасо Джакомелю и шведу Мартину Понсилуоме. Однако отставание норвежцев при передаче эстафеты составляло всего пять секунд, а на третьем этапе за них бежал лидер Кубка мира Йоханнес Тиннес Бе. Уже на первом круге он снова возглавил гонку, затем ушел в отрыв, был безупречно точен на обоих рубежах, а в итоге создал для своей команды перед заключительным этапом преимущество более минуты. Имея такой запас, Ветле Шестад Кристиансен мог позволить себе даже пробежать штрафной круг на последнем огневом рубеже, и это никак не пошатнуло лидерство норвежцев.

В споре трех команд за второе и третье место успех на заключительном этапе сопутствовал сборным Швеции и Германии. Себастьян Самуэлльсон был и быстрее, и точнее конкурентов, а в борьбе за бронзу немец Бенедикт Долль опередил очень медленно входящего в нынешний сезон действующего обладателя Большого хрустального глобуса Кентена Фийона Майе из Франции.