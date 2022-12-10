Биатлон. 2-й этап Кубка мира 2022/23 в Хохфильцене: Норвегия доминирует в эстафете, Симон – снова первая в преследовании

Мужскую эстафету на этапе в Хохфильцене уверенно выиграла сборная Норвегии, а в женской гонке преследования победу одержала лидер Кубка мира 2022/23 француженка Жюлия Симон
В субботу, 10 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону 2022/23 в австрийском Хохфильцене продолжился мужской эстафетой и женской гонкой преследования. У мужчин вновь вне конкуренции оказались биатлонисты Норвегии, и главный вклад в успех своей сборной внес Йоханнес Тиннес Бе. Победу в гонке преследования одержала француженка Жюлия Симон, упрочившая свое лидерство в общем зачете Кубка мира.
По теме
Мужская сборная Норвегии продолжает доминировать в Кубке мира на старте нынешнего сезона, и эстафетная гонка в Хохфильцене лишь подтвердила это. По сравнению с аналогичной эстафетой, состоявшейся неделю назад на этапе в Контиолахти, в составе норвежцев произошла одна замена – вместо старшего из братьев Бе в команду был включен Филип Фьелд Андерсен. При этом изменилось и распределение по этапам – Ветле Шестад Кристиансен стал финишером, а на первом этапе у норвежцев в гонку ушел Стурла Холм Лагрейд.
Сильный снегопад осложнял условия стрельбы всем участникам, но со своей задачей Лагрейд в целом справился – он лидировал с первого метра дистанции этапа до последнего, а три дополнительных патрона, использованные им при стрельбе стоя, не помешали норвежцу передать эстафету первым с преимуществом около 10 секунд. Единственный короткий отрезок, когда сборная Норвегии на время упустила лидерство в гонке, случился на заключительном круге второго этапа. Дебютировавший за звездную команду Андерсен допустил один промах и позволил обойти себя итальянцу Томмасо Джакомелю и шведу Мартину Понсилуоме. Однако отставание норвежцев при передаче эстафеты составляло всего пять секунд, а на третьем этапе за них бежал лидер Кубка мира Йоханнес Тиннес Бе. Уже на первом круге он снова возглавил гонку, затем ушел в отрыв, был безупречно точен на обоих рубежах, а в итоге создал для своей команды перед заключительным этапом преимущество более минуты. Имея такой запас, Ветле Шестад Кристиансен мог позволить себе даже пробежать штрафной круг на последнем огневом рубеже, и это никак не пошатнуло лидерство норвежцев.
В споре трех команд за второе и третье место успех на заключительном этапе сопутствовал сборным Швеции и Германии. Себастьян Самуэлльсон был и быстрее, и точнее конкурентов, а в борьбе за бронзу немец Бенедикт Долль опередил очень медленно входящего в нынешний сезон действующего обладателя Большого хрустального глобуса Кентена Фийона Майе из Франции.
На трассу женской гонки преследования Жюлия Симон ушла третьей – в 18 секундах отставания от победительницы спринта Дениз Херманн-Вик из Германии и всего в двух секундах позади Маркеты Давидовой из Чехии. После промаха немецкой биатлонистки на первом огневом рубеже именно дуэт в составе Симон и Давидовой возглавил гонку – две спортсменки, будто связанные невидимой нитью, вместе прошли всю первую половину дистанции, чисто провели стрельбу на двух первых рубежах и практически одновременно пришли на третий. И тут в этом длившемся довольно долго дуэльном противостоянии точнее оказалась Симон, которая ошиблась лишь один раз, тогда как Давидова допустила два промаха.
Однако единственный промах француженки позволил настичь ее Линн Перссон из Швеции, которая была абсолютно точна на трех первых рубежах. Из четырех шведских биатлонисток, по итогам спринта попавших в десятку сильнейших, именно Перссон довольно неожиданно оказалась в этот момент самой успешной в гонке преследования. В итоге на заключительном огневом рубеже Жюлию Симон ожидала новая дуэль в параллельной стрельбе – теперь уже не с Давидовой, а с Перссон. И вновь француженка ее выиграла: она была идеально точна, а шведская спортсменка допустила два промаха и выбыла из борьбы не только за золото, но и за место на призовом подиуме.
На финише Жюлия Симон уже могла себе позволить не слишком торопиться, и ее преимущество над финишировавшей второй Ингрид Тандреволд из Норвегии составило почти 20 секунд. Норвежка, после не слишком удачной для себя спринтерской гонки стартовавшая лишь 13-й, допустила на сей раз только один промах и, методично продвигаясь наверх после каждого огневого рубежа, смогла в итоге пробиться на второе место. Третьей в гонке преследования стала Маркета Давидова, отставшая от Тандреволд еще на 9 секунд.
После сегодняшней гонки Жюлия Симон удержала свое лидерство и в общем зачете Кубка мира, и в борьбе за Малый хрустальный глобус в гонке преследования. На вторую позицию в Кубке мира вышла Тандреволд, на третьем месте теперь находится Лиза Виттоцци из Италии.
Биатлон. Кубок мира 2022/23. 2-й этап. Хохфильцен, Австрия. Расписание гонок
время начала соревнований - московское
11 декабря, воскресенье
Женщины. Эстафета. Начало в 13:30
Мужчины. Гонка преследования. Начало в 16:15
Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке
Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь
You May Like