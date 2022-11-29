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Биатлон. 1-й этап Кубка мира 2022/23 в Контиолахти: все результаты, видео, расписание

1-й этап Кубка мира 2022/23 по биатлону в Контиолахти: полные результаты, видео лучших моментов, положение в общем зачете, расписание с прямыми трансляциями

2 мин автор Сергей Подушкин
disciplineБиатлон
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(Фото © getty images Germany)

С 29 ноября по 4 декабря 2022 года в Контиолахти проходит 1-й этап Кубка мира по биатлону 2022/23. В программе соревнований восемь гонок – индивигуальные гонки, эстафеты, спринты и гонки преследования у мужчин и женщин. Из суперзвезд мирового биатлона этап пропускает действующая обладательница Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанн. Напомним также, что российские и белорусские биатлонисты с марта отстранены от международных стартов. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок первого этапа биатлонного КУбка мира с прямыми трансляциями, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.

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Расписание гонок

Биатлон. Кубок мира 2022/23. 1-й этап. Контиолахти, Финляндия

время начала соревнований - московское

29 ноября, вторник

Мужчины. Индивидуальная гонка. Начало в 15:15

30 ноября, среда

Женщины. Индивидуальная гонка. Начало в 15:15

1 декабря, четверг

Мужчины. Эстафета. Начало в 13:00

Женщины. Эстафета. Начало в 15:35

3 декабря, суббота

Мужчины. Спринт. Начало в 12:45

Женщины. Спринт. Начало в 15.45

4 декабря, воскресенье

Мужчины. Гонка преследования. Начало в 14:15

Женщины. Гонка преследования. Начало в 16.15

Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

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