Биатлон. 1-й этап Кубка мира 2022/23 в Контиолахти: все результаты, видео, расписание

1-й этап Кубка мира 2022/23 по биатлону в Контиолахти: полные результаты, видео лучших моментов, положение в общем зачете, расписание с прямыми трансляциями
С 29 ноября по 4 декабря 2022 года в Контиолахти проходит 1-й этап Кубка мира по биатлону 2022/23. В программе соревнований восемь гонок – индивигуальные гонки, эстафеты, спринты и гонки преследования у мужчин и женщин. Из суперзвезд мирового биатлона этап пропускает действующая обладательница Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанн. Напомним также, что российские и белорусские биатлонисты с марта отстранены от международных стартов. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок первого этапа биатлонного КУбка мира с прямыми трансляциями, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.
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Биатлон. Кубок мира 2022/23. 1-й этап. Контиолахти, Финляндия
время начала соревнований - московское
29 ноября, вторник
Мужчины. Индивидуальная гонка. Начало в 15:15
30 ноября, среда
Женщины. Индивидуальная гонка. Начало в 15:15
1 декабря, четверг
Мужчины. Эстафета. Начало в 13:00
Женщины. Эстафета. Начало в 15:35
3 декабря, суббота
Мужчины. Спринт. Начало в 12:45
Женщины. Спринт. Начало в 15.45
4 декабря, воскресенье
Мужчины. Гонка преследования. Начало в 14:15
Женщины. Гонка преследования. Начало в 16.15
Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь
Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь
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