Биатлон. 1-й этап Кубка мира 2022/23 в Контиолахти: все результаты, видео, расписание

С 29 ноября по 4 декабря 2022 года в Контиолахти проходит 1-й этап Кубка мира по биатлону 2022/23. В программе соревнований восемь гонок – индивигуальные гонки, эстафеты, спринты и гонки преследования у мужчин и женщин. Из суперзвезд мирового биатлона этап пропускает действующая обладательница Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанн. Напомним также, что российские и белорусские биатлонисты с марта отстранены от международных стартов. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок первого этапа биатлонного КУбка мира с прямыми трансляциями, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.

По теме