Биатлон. 1-й этап Кубка мира 2022/23 в Контиолахти: Ханна Эберг открыла сезон победой в индивидуальной гонке  

Стартовый этап Кубка мира по биатлону 2022/23 в Контиолахти продолжился в среду, 30 ноября, женской индивидуальной гонкой на 15 километров. Победу в ней одержала олимпийская чемпионка Игр 2018 года в Пхенчхане в этой дисциплине Ханна Эберг из Швеции. Серебро – у норвежки Ингрид Тандреволд, бронза – у Лизы Виттоцци из Италии.

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Ханна Эберг очень стабильно провела гонку, показав хорошую скорость на лыжне и допустив единственный промах на последнем огневом рубеже. Ее младшая сестра Эльвира Эберг, считавшаяся одной из главных потенциальных претенденток на победу, также была довольно быстра на трассе, но по одному неудачному выстрелу на каждом из трех заключительных рубежей лишили ее шансов на подиум (в итоговом протоколе у младшей из сестер лишь девятое место).

После прохождения Ханной Эберг всех огневых рубежей стало ясно, что единственной, кто сохраняет символические шансы потеснить ее с первого места, является Жюли Симон – при условии чистой стрельбы на последнем рубеже. Однако, понимая это, француженка заторопилась, выбилась из привычного ритма стрельбы, а в результате – ошибка, которая лишила Симон не только возможности побороться за золото, но даже шансов пробиться в тройку сильнейших.

Второй результат показала в итоге Тандреволд, которая была абсолютно точна на всех четырех рубежах (кроме норвежки, в группе спортсменок, заработавших баллы в зачет Кубка мира, это удалось еще лишь двоим - немке Ванессе Фойгт и бельгийке Лотте Лие). Третье место Виттоцци, закончившей гонку с одной минутой штрафа и уступившей Тандреволд в борьбе за вторую позицию всего около трех секунд, стало определенным сюрпризом. Похоже, титулованная, но не отличающаяся стабильностью итальянская биатлонистка подошла к началу нынешнего сезона в весьма неплохой форме.