Биатлон. 1-й этап Кубка мира 2022/23 в Контиолахти: что ждать и где смотреть

Все, что надо знать о 1-м этапе Кубка мира по биатлону 2022 в Контиолахти
Первый этап Кубка мира по биатлону в сезоне 2022/23 состоится в Контиолахти. Финский биатлонный центр уже принимал стартовый этап биатлонного Кубка мира в сезоне 2020/21, но в прошлом сезоне этап проходил здесь в начале марта, после Олимпийских игр в Пекине. Однако на сей раз именно в Контиолахти начнется борьба за Большие хрустальные глобусы у мужчин и женщин. Причем если победитель прошлого Кубка мира у мужчин Кантен Фийон Майе полон сил и амбиций, то обладательница Кубка мира 2021/22 Марте Олсбю-Ройселанн вообще не сможет выйти на старт из-за последствий болезни.
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В сентябре трехкратной олимпийской чемпионке Пекина диагностировали опоясывающий лишай. И хотя к началу октября болезнь удалось победить, Марте пропустила несколько недель тренировок. К тому же октябрьская подготовка оставляла желать лучшего, поскольку тело, по ее словам, не работало как надо – Олсбю-Ройселанн быстро уставала, у нее болела голова. После некоторых раздумий она приняла решение пропустить этап в Контиолахти, так как ее организм еще явно не готов к соревнованиям на высшем уровне. Ее место в сборной Норвегии займет Каролине Эрдал. Мало того, не увидим мы в Контиолахти и обладательницу Кубка мира в сезоне 2020/21 норвежку Тирил Экхофф, взявшую паузу в тренировках и соревнованиях на неопределенный срок из-за последствий коронавируса и бессонницы. Кстати, именно Экхофф была лучшей в Контиолахти в прошлом сезоне – стала второй в спринте и первой в преследовании
Добавим, что сразу несколько сильных биатлонисток завершили карьеры после олимпийского сезона – среди них немка Франциска Хильдебранд, француженка Анаис Бескон, Магдалена Гвиздонь из Польши, швейцарка Селина Гаспарин и Сюзан Данкли из США. Главным фаворитом этапа в Контиолахти, а, возможно, и всего сезона у женщин многие считают Эльвиру Эберг из Швеции, уступившей в общем зачете в минувшем сезоне только Олсбю-Ройселанн. Не стоит сбрасывать со счетом и ее старшую сестру Ханну Эберг, сделавшую победный дубль в Контиолахти в сезоне 2020/21, и немку Дениз Херманн, выигравшую в прошлом сезоне спринт на финском этапе.
У мужчин завершили карьеру, в частности, француз Симон Дестье и немец Эрик Лессер. Лидер сборной Италии Лукас Хофер пропустит этап в Контиолахти из-за растяжения голеностопа, зато впервые после Олимпиады мы увидим в гонках Кубка мира четырехкратного чемпиона Игр в Пекине Йоханнеса Бе. Норвежец отдохнул, перезагрузился и настроен побороться за четвертый Кубок мира за последние пять сезонов. Также на первом этапе Кубка мира стоит последить за Эмильеном Жакленом из Франции, Стурлой Холм Лейгрейдом из Норвегии и Себастьяном Самуэльссоном из Швеции. Однако фаворитом все равно остается Фийон Майе, выигравший в марте в Контиолахти обе личные гонки. При этом Кантен в предстоящем сезоне назвал своим главным соперником самого себя. Напомним, что российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных стартов с марта 2022 года.
Биатлон. Кубок мира 2022/23. 1-й этап. Контиолахти, Финляндия. Расписание гонок
время начала соревнований - московское
29 ноября, вторник
Мужчины. Индивидуальная гонка. Начало в 15:15
30 ноября, среда
Женщины. Индивидуальная гонка. Начало в 15:15
1 декабря, четверг
Мужчины. Эстафета. Начало в 13:00
Женщины. Эстафета. Начало в 15:35
3 декабря, суббота
Мужчины. Спринт. Начало в 12:45
Женщины. Спринт. Начало в 15.45
4 декабря, воскресенье
Мужчины. Гонка преследования. Начало в 14:15
Женщины. Гонка преследования. Начало в 16.15
Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке
Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь
Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь
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