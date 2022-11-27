Биатлон. 1-й этап Кубка мира 2022/23 в Контиолахти: что ждать и где смотреть

Первый этап Кубка мира по биатлону в сезоне 2022/23 состоится в Контиолахти. Финский биатлонный центр уже принимал стартовый этап биатлонного Кубка мира в сезоне 2020/21, но в прошлом сезоне этап проходил здесь в начале марта, после Олимпийских игр в Пекине. Однако на сей раз именно в Контиолахти начнется борьба за Большие хрустальные глобусы у мужчин и женщин. Причем если победитель прошлого Кубка мира у мужчин Кантен Фийон Майе полон сил и амбиций, то обладательница Кубка мира 2021/22 Марте Олсбю-Ройселанн вообще не сможет выйти на старт из-за последствий болезни.

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Олсбю-Ройселанн пропускает гонки в Контиолахти

В сентябре трехкратной олимпийской чемпионке Пекина диагностировали опоясывающий лишай. И хотя к началу октября болезнь удалось победить, Марте пропустила несколько недель тренировок. К тому же октябрьская подготовка оставляла желать лучшего, поскольку тело, по ее словам, не работало как надо – Олсбю-Ройселанн быстро уставала, у нее болела голова. После некоторых раздумий она приняла решение пропустить этап в Контиолахти, так как ее организм еще явно не готов к соревнованиям на высшем уровне. Ее место в сборной Норвегии займет Каролине Эрдал. Мало того, не увидим мы в Контиолахти и обладательницу Кубка мира в сезоне 2020/21 норвежку Тирил Экхофф, взявшую паузу в тренировках и соревнованиях на неопределенный срок из-за последствий коронавируса и бессонницы. Кстати, именно Экхофф была лучшей в Контиолахти в прошлом сезоне – стала второй в спринте и первой в преследовании

Добавим, что сразу несколько сильных биатлонисток завершили карьеры после олимпийского сезона – среди них немка Франциска Хильдебранд, француженка Анаис Бескон, Магдалена Гвиздонь из Польши, швейцарка Селина Гаспарин и Сюзан Данкли из США. Главным фаворитом этапа в Контиолахти, а, возможно, и всего сезона у женщин многие считают Эльвиру Эберг из Швеции, уступившей в общем зачете в минувшем сезоне только Олсбю-Ройселанн. Не стоит сбрасывать со счетом и ее старшую сестру Ханну Эберг, сделавшую победный дубль в Контиолахти в сезоне 2020/21, и немку Дениз Херманн, выигравшую в прошлом сезоне спринт на финском этапе.