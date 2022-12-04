Биатлон. 1-й этап Кубка мира 2022/23 в Контиолахти. Итоги: Йоханнес Бе вернулся по-королевски

Итоги первого этапа Кубка мира 2022/23 по биатлону показали силу Йоханнеса Бе и стабильность Лизы Витоцци
Стартовый этап Кубка мира по биатлону 2022/23 в Контиолахти завершился для Йоханнеса Бе просто превосходно. Трехкратный обладатель Большого хрустального глобуса, не выступавший на топ-уровне с Олимпиады в Пекине, выиграл три (эстафета, спринт и гонка преследования) из четырех дисциплин. И тем самым доказал, что полностью готов к борьбе за свой четвертый Кубок мира. В то время как прошлогодний обладатель трофея Кантен Фийон Майе в данный момент далек от своей лучшей формы. У женщин в личных дисциплинах явного лидера в Контиолахти не нашлось, но возвращение Лизы Витоцци на высочайший уровень после долгого периода неудач, само собой, заслуживает внимания.
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В прошлом сезоне на Играх в Пекине Бе-младший завоевал четыре золотые медали, но от участия в заключительных этапах Кубка мира отказался. Йоханнес объяснил это необходимостью отдыха перед новым олимпийским циклом, который намеревается пройти полностью и завершить карьеру после Игр 2026 года. Что ж, такой отпуск, безусловно, пошел норвежцу на пользу. В Контиолахти он демонстрировал лучшую скорость на лыжне, что мы порой не наблюдали по ходу предыдущего Кубка мира.
И если в индивидуальной гонке Йоханнес из-за четырех промахов стал только 12-м, то в эстафете и двух заключительных личных дисциплинах ему не было равных. Причем во всех трех личных гонках он был быстрейшим на лыжне. Благодаря успеху в спринте и гонке преследования теперь в его активе уже 57 побед в личных гонках Кубка мира. И, похоже, в нынешнем сезоне количество побед может еще заметно увеличиться.
При этом сам Йоханнес остался недоволен своей гонкой преследования, где не закрыл три мишени из 20. Он пообещал, что в следующий раз постарается стрелять точнее. Его соотечественник Стурла Холм Лагрейд в общем зачете Кубка мира благодаря одному шестому и двум вторым (в спринте и преследовании) местам идет следом за Бе с отставанием всего в 19 очков. Зато Фийон Майе сейчас явно находится не в форме – стрельба неидеальна, но, главное, лыжная подготовка оставляет желать лучшего. Как следствие, француз, чьим лучшим результатом в Контиолахти стало десятое место в преследовании, в общем зачете занимает только 12 место.
У женщин по гонке в Контиолахти выиграли Ханна Эберг (индивидуальная гонка), Лиза Тереза Хаузер (спринт) и Жюлия Симон (преследование), однако в лидеры Кубка мира вырвалась Витоцци. Итальянка стала третьей, второй и четвертой, благодаря чему опережает Симон на 25 очков, а остальных еще больше. Прошлый сезон Витоцци завершила только на 31-м месте в общем зачете, ни разу не поднявшись выше пятого места в личных гонках. Но ее потенциал всем известен – в сезоне 2018/19 Лиза едва не взяла Кубок мира, совсем чуть уступив другой итальянке Доротее Вирер.
Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке
Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь
Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь
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