Биатлон. 1-й этап Кубка мира 2022/23 в Контиолахти. Итоги: Йоханнес Бе вернулся по-королевски

Стартовый этап Кубка мира по биатлону 2022/23 в Контиолахти завершился для Йоханнеса Бе просто превосходно. Трехкратный обладатель Большого хрустального глобуса, не выступавший на топ-уровне с Олимпиады в Пекине, выиграл три (эстафета, спринт и гонка преследования) из четырех дисциплин. И тем самым доказал, что полностью готов к борьбе за свой четвертый Кубок мира. В то время как прошлогодний обладатель трофея Кантен Фийон Майе в данный момент далек от своей лучшей формы. У женщин в личных дисциплинах явного лидера в Контиолахти не нашлось, но возвращение Лизы Витоцци на высочайший уровень после долгого периода неудач, само собой, заслуживает внимания.

По теме

В прошлом сезоне на Играх в Пекине Бе-младший завоевал четыре золотые медали, но от участия в заключительных этапах Кубка мира отказался. Йоханнес объяснил это необходимостью отдыха перед новым олимпийским циклом, который намеревается пройти полностью и завершить карьеру после Игр 2026 года. Что ж, такой отпуск, безусловно, пошел норвежцу на пользу. В Контиолахти он демонстрировал лучшую скорость на лыжне, что мы порой не наблюдали по ходу предыдущего Кубка мира.

И если в индивидуальной гонке Йоханнес из-за четырех промахов стал только 12-м, то в эстафете и двух заключительных личных дисциплинах ему не было равных. Причем во всех трех личных гонках он был быстрейшим на лыжне. Благодаря успеху в спринте и гонке преследования теперь в его активе уже 57 побед в личных гонках Кубка мира. И, похоже, в нынешнем сезоне количество побед может еще заметно увеличиться.