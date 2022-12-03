Биатлон. 1-й этап Кубка мира 2022/23 в Контиолахти: спринтерские гонки выиграли Йоханнес Бе и Лиза-Тереза Хаузер

В субботу, 3 декабря, на стартовом этапе Кубка мира по биатлону 2022/23 в Контиолахти состоялись мужская и женская спринтерские гонки. У мужчин победу одержал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Тиннес Бе из Норвегии, которому один промах не помешал опередить на 10 секунд своего соотечественника Стурлу Холма Лагрейда. У женщин лучшей оказалась австрийка Лиза-Тереза Хаузер на 17 секунд опередившая итальянку Лизу Виттоцци, занявшую в спринте второе место и возглавившую общий зачет Кубка мира.

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Норвежский дубль

Ориентиром для участников мужской спринтерской гонки стал график стартовавшего под пятым номером действующего чемпиона мира в этой дисциплине Себастьяна Самуэльссона из Швеции. Ветреная погода в этот день заметно мешала стрельбе, но первый огневой рубеж швед прошел чисто, хотя при одном из выстрелов у него прошел габарит – мишень мгновение покачалась, но все-таки закрылась. А вот на втором огневом рубеже Самуэльссон все-таки допустил одну ошибку, и это позволило бежавшему с ним примерно «в одни ноги», но безупречно проведшему стрельбу на обоих рубежах, Лагрейду возглавить гонку после стартовой группы. На выходе со второго рубежа норвежец превосходил Самуэльссона на 24 секунды, а на финише добавил к своему преимуществу еще одну.

Долгое время вмешаться в борьбу за лидирующие позиции не удавалось никому – в том числе и действующему обладателю Большого хрустального глобуса Кентену Фийону Майе. Француз хоть и был достаточно точен (один штрафной круг в гонке), но пока явно уступает своим главным конкурентам на лыжне. Достаточно сказать, что только на последнем круге он проиграл Лагрейду и Самуэльссону около 15 секунд, а в сумме его отставание от лидера составило в момент финиша более 40 секунд.

Ситуация в борьбе за медали сразу изменилась, когда на трассу ушел Йоханнес Тиннес Бе, имевший 50-й стартовый номер. Олимпийский чемпион Пекина в этом виде сразу стал задал очень высокий темп, чисто провел первую стрельбу и стал лидером гонки. Даже одна ошибка на втором огневом рубеже не помешала младшему из братьев Бе сохранить лидерство – со стрельбища он ушел с преимуществом в 2 секунды от графика Лагрейда, а к финишу довел свое превосходство до 10 секунд. В итоге спринт принес сборной Норвегии победный дубль и прекрасные перспективы в предстоящей гонке преследования. А третье место в итоге досталось Роману Реесу из сборной Германии, которому идеально чистая стрельба позволила опередить на 7 секунд Самуэльссона в борьбе за бронзу, оставив чемпиона мира и вовсе без награды.