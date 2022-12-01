Биатлон. 1-й этап Кубка мира 2022/23 в Контиолахти: олимпийские чемпионы Пекина доминировали в эстафетах

Первые эстафетные гонки стартового этапа Кубка мира по биатлону 2022/23 в Контиолахти не принесли сенсаций – победы у мужчин и женщин праздновали победители Олимпийских игр в Пекине. Причем мужской норвежский квартет выступал в том же составе, что и на Играх-2022, а женский шведский произвел по сравнению с Олимпиадой только одну замену – Анна Магнуссон пробежала второй этап вместо Муны Брурссон.

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Ветле Шостад Кристиансен, Стурла Холм Лагрейд и братья Тарьей Бе и Йоханнес Бе изначально считались фаворитами. Да, никто из них не пробился даже в топ-5 индивидуальной гонки в Контиолахти, но скорости на лыжне они (особенно, Йоханнес) показывали великолепные. Да и стрелять норвежцы умеют, что и доказали в эстафете, где за четыре этапа воспользовались лишь семью дополнительными патронами. Правда, их главные соперники в этой гонке в Контиолахти немцы почти по этому показателю не отстали, обошлись восемью дополнительными патронами, но все же на лыжне сборная Германии конкурировала с Норвегией только три этапа.

Кстати, эстафету на заключительном этапе норвежцы и немцы передали одновременно. У Германии бежал Роман Реес, которому всего секунду не хватило до топ-3 в индивидуальной гонке, однако против Йоханнеса он ничего поделать не смог. Бе-младший не попал в топ-10 в «индивидуалке», зато показал там быстрейший ход. А с учетом более чистой на сей раз стрельбы по сравнению с Реесом его преимущество не вызвало особых вопросов. На финише Бе-младший опередил Рееса на 40 с лишним секунд. «Лыжи были великолепны! Мне не пришлось слишком сильно напрягаться, чтобы создать отрыв на лыжне. Большое спасибо нашим сервисерам. Да, стрельба также была хороша, но без быстрых лыж мы вполне могли остаться без победы», - прокомментировал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе итоги гонки официальному сайту IBU. Третьими стали французы, за которых на заключительном этапе бежал обладатель Кубка мира 2022/23 Кантен Фийон Майе.