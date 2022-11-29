Биатлон. 1-й этап Кубка мира 2022/23 в Контиолахти: сезон начался с победы Понсилоумы в индивидуальной гонке

Стартовый этап Кубка мира по биатлону 2022/23 в Контиолахти начался сенсационной мужской индивидуальной гонкой на 15 км. Главные фавориты сезона Кантен Фийон Майе и Йоханнес Бе не пробились даже в топ-10, а выиграл Мартин Понсилуома, для которого это всего лишь вторая победа в кубковой карьере. Мало того, в топ-3 пробились швейцарец Никлас Хартвиг и немец Давид Цобель, прежде на таком уровне не блиставшие.

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27-летний Понсилуома выиграл чемпионат мира-2021 в спринте, но в индивидуальных гонках прежде не попадал даже на подиум. На сей раз все сложилось – прекрасная скорость и почти идеальная стрельба (одна минута штрафа на втором рубеже) помогли ему захватить лидерство в Кубке мира. 22-летний Хартвег вообще отработал на рубежах чисто, добившись феноменального для себя результата – прежде он мог похвастать разве что победой на юниорском ЧМ 2019 года как раз в индивидуальной гонке. 26-летний Цобель также никогда прежде не блистал в Кубке мира.

Мог выиграть Стурла Холм Лагрейд, но норвежец промазал дважды на заключительной стрельбе и стал лишь шестым. Фийон Майе допустил два промаха уже на первом рубеже. И хотя в дальнейшем он был точен, по дистанции шел тяжеловато и финишировал лишь 15-м. Йоханнес Бе с четырьмя промахами занял 12-е место, зато показал лучший ход на лыжне, что перед спринтом и гонкой преследования обнадеживает его поклонников.