Выбор языка
English Français Deutsch Italiano Português Español 日本語 العربية 中文 हिन्दी 한국어 Русский

Биатлон. 1-й этап Кубка мира 2022/23 в Контиолахти: сезон начался с победы Понсилоумы в индивидуальной гонке

Мартин Понсилуома выиграл стартовую гонку Кубка мира 2022/23 в Контиолахти

2 мин автор Сергей Подушкин
disciplineБиатлон
ponsiluoma
(Фото © 2022 Getty Images)

Стартовый этап Кубка мира по биатлону 2022/23 в Контиолахти начался сенсационной мужской индивидуальной гонкой на 15 км. Главные фавориты сезона Кантен Фийон Майе и Йоханнес Бе не пробились даже в топ-10, а выиграл Мартин Понсилуома, для которого это всего лишь вторая победа в кубковой карьере. Мало того, в топ-3 пробились швейцарец Никлас Хартвиг и немец Давид Цобель, прежде на таком уровне не блиставшие.

По теме

27-летний Понсилуома выиграл чемпионат мира-2021 в спринте, но в индивидуальных гонках прежде не попадал даже на подиум. На сей раз все сложилось – прекрасная скорость и почти идеальная стрельба (одна минута штрафа на втором рубеже) помогли ему захватить лидерство в Кубке мира. 22-летний Хартвег вообще отработал на рубежах чисто, добившись феноменального для себя результата – прежде он мог похвастать разве что победой на юниорском ЧМ 2019 года как раз в индивидуальной гонке. 26-летний Цобель также никогда прежде не блистал в Кубке мира.

Мог выиграть Стурла Холм Лагрейд, но норвежец промазал дважды на заключительной стрельбе и стал лишь шестым. Фийон Майе допустил два промаха уже на первом рубеже. И хотя в дальнейшем он был точен, по дистанции шел тяжеловато и финишировал лишь 15-м. Йоханнес Бе с четырьмя промахами занял 12-е место, зато показал лучший ход на лыжне, что перед спринтом и гонкой преследования обнадеживает его поклонников.

Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке

Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

📬Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.

Добавить это в ваше избранное
БиатлонБиатлон

Похожий контент

Кубок мира по биатлону 2022/23: расписание, призовые, система начисления очков, квоты, история
Биатлон. Итоги Кубка мира-2021/22: Фийон Майе и Олсбю-Ройселанн коронованы в Холменколлене
Пекин-2022 | Биатлон. Олимпийские итоги ROC и результаты
Уле-Эйнар Бьорндален: «Я люблю мой спорт так сильно, что для меня это никогда не было просто работой»
Итоги Кубка мира по биатлону-2020/21: семь счастливых мгновений в неудачный сезон
Больше от
disciplineБиатлон

You May Like