В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут два матча стадии 1/8 финала. Во второй из них на поле выйдут сборные Англии и Сенегала.

Olympics представляет анонс четвертого матча плей-офф на чемпионате мира 2022 года.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Англия – Сенегал. 1/8 финала. 4 декабря. Начало в 22:00 мск. Стадион «Аль Байт»

Сборная Англии на групповом этапе выступила чрезвычайно убедительно. Команда Гарета Саутгейта начала чемпионат с разгромной победы над футболистами из Ирана (6:2), затем сыграла вничью с США (0:0) и в последнем туре забила три безответных мяча Уэльсу. У Англии абсолютно лучшая разница забитых и пропущенных среди всех команд-участниц мундиаля — 9:2. Первое место в группе B обеспечило «родоначальникам футбола» матч 1/8 финала против занявшей второе место в квартете A сборной Сенегала.

Африканская команда второй раз в истории выходит в плей-офф чемпионата мира. Примечательно, что в предыдущий — на мундиале 2002 года — в ее составе выходил на поле с капитанской повязкой нынешний главный тренер — Алиу Сиссе. В Катаре его подопечные в равном матче уступили 0:2 сборной Нидерландов, затем в результативной игре (3:1) победили команду хозяев чемпионата, а путевку в 1/8 финала гарантировали себе во встрече со сборной Эквадора, которую сенегальцы завершили со счетом 2:1 в свою пользу.

Примечательно, что ранее Англия и Сенегал ни разу не играли между собой даже в товарищеских матчах. При этом, 10 игроков из заявки африканской сборной представляют клубы Премьер-лиги или Чемпионшипа.