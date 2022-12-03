4 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в четвертой игре 1/8 финала встретятся Англия и Сенегал: вся информация о матче
В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут два матча стадии 1/8 финала. Во второй из них на поле выйдут сборные Англии и Сенегала.
Olympics представляет анонс четвертого матча плей-офф на чемпионате мира 2022 года.
Сборная Англии на групповом этапе выступила чрезвычайно убедительно. Команда Гарета Саутгейта начала чемпионат с разгромной победы над футболистами из Ирана (6:2), затем сыграла вничью с США (0:0) и в последнем туре забила три безответных мяча Уэльсу. У Англии абсолютно лучшая разница забитых и пропущенных среди всех команд-участниц мундиаля — 9:2. Первое место в группе B обеспечило «родоначальникам футбола» матч 1/8 финала против занявшей второе место в квартете A сборной Сенегала.
Африканская команда второй раз в истории выходит в плей-офф чемпионата мира. Примечательно, что в предыдущий — на мундиале 2002 года — в ее составе выходил на поле с капитанской повязкой нынешний главный тренер — Алиу Сиссе. В Катаре его подопечные в равном матче уступили 0:2 сборной Нидерландов, затем в результативной игре (3:1) победили команду хозяев чемпионата, а путевку в 1/8 финала гарантировали себе во встрече со сборной Эквадора, которую сенегальцы завершили со счетом 2:1 в свою пользу.
Примечательно, что ранее Англия и Сенегал ни разу не играли между собой даже в товарищеских матчах. При этом, 10 игроков из заявки африканской сборной представляют клубы Премьер-лиги или Чемпионшипа.
Сборную Сенегала преследует злой рок. Перед чемпионатом мира из-за травмы не был включен в итоговый состав звездный нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане, в первом матче против Нидерландов получил повреждение (и до сих пор не восстановился) один из ключевых игроков центра поля Шейху Куяте, а во встрече с Эквадором вторая на турнире желтая карточка оставила без матча 1/8 финала самого опытного игрока (96 матчей в составе сборной) — полузащитника Идриссу Гейе. Однако даже с такими потерями действующие обладатели Кубка Африканских наций — команда, против которой Англии будет непросто. Сильные стороны сборной Сенегала: атлетичность, позволяющая поддерживать высокий темп на протяжении всего матча, нацеленность на удар (Алиу Сиссе не раз подчеркивал в интервью, что каждая атака должна логически завершаться) и умелое использование стандартов. Кроме того, для соперников непонятно, откуда ожидать угрозы для своих ворот — пять голов команды на групповом этапе забили пять разных игроков. Уязвимое место Сенегала — оборона. Африканские футболисты не сыграли ни одного «сухого» матча: огорчить голкипера «Челси» Эдуара Менди сумели даже игроки сборной Катара.
Англия показала себя на групповом этапе настоящей машиной высокого прессинга. Команда Саутгейта заставляет соперников ошибаться и создает очень много опасных моментов. Ключевые игроки в построении атакующих действий — полузащитник Джуд Беллингем (90% точных передач в трех матчах групповой стадии) и нападающий Гарри Кейн (три голевых паса — повторил достижение Дэвида Бекхэма). Кейн в новой схеме блестяще исполняет «ложную девятку», освобождая пространство для быстрых Букайо Саки, Фила Фодена, Рахима Стерлинга и Маркуса Рэшфорда. Последний является лучшим бомбардиром команды с тремя голами. Один из точных ударов Рэшфорд нанес со штрафного — варианты угроз воротам соперника со стороны сборной Англии бесконечно вариативны.
При этом, оборона англичан не идеальна — несмотря на два матча на ноль в группе моментов у ворот Джордана Пикфорда было не мало. Так что главный вопрос — какая из команд меньше будет ошибаться под давлением и лучше реализовывать свои моменты.
Матч Англия – Сенегал в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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