'Sextou' em Beijing 2022 com quebra de recordes mundiais na patinação: veja resumo

Foi uma sexta-feira de muita velocidade nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, com direito a quebra de dois recordes mundiais em provas de patinação no Estádio Indoor da Capital: primeiro com o sueco Nils van der Poel, ouro na prova dos 10000m masculina, e depois com a neerlandesa Suzanne Schulting, que defendeu com sucesso seu ouro nos 1000m em pista curta.

E por falar em rapidez, a brasileira Nicole Silveira fez sua estreia no evento individual do skeleton também hoje, terminando em 14º lugar geral após duas descidas.

Confira estes e muitos outros eventos realizados hoje no resumo do dia:

Com quebra de recorde mundial, Van der Poel vence 10000m

O sueco Nils van der Poel voou novamente na patinação de velocidade em Beijing 2022 ao conquistar o ouro nos 10000m, com direito à quebra do recorde mundial.

Van der Poel fechou o percurso com o tempo de 12min30s74, abaixo dos 12min32s95 que haviam sido estabelecidos por ele mesmo no Mundial de 2021, em Heerenveen (Países Baixos).

O patinador já tinha ganho os 5000m em Pequim, prova durante a qual quebrou o recorde Olímpico. O neerlandês Patrick Roest obteve a prata, e italiano Davide Ghiotto foi a surpresa, levando o bronze.

Bicampeonato e recorde também para Schulting

Suzanne Schulting, dos Países Baixos, defendeu com certa tranquilidade o ouro Olímpico na prova de patinação em velocidade em pista curta 1000m feminino.

Choi Minjeong, da República da Coreia, foi prata, e a belga Hanne Desmet terminou com o bronze. A patinadora sul-coreana ameaçou Schulting nos instantes finais da prova, em uma chegada emocionante.

Nas quartas de final, a neerlandesa chegou a estabelecer o novo recorde mundial da prova, com 1min26s514. Ela havia se tornado a primeira patinadora de fora da Ásia a vencer o evento em PyeongChang 2018.

Nicole Silveira fica em 14º na estreia do skeleton

A brasileira Nicole Silveira terminou em 14º lugar em sua estreia na prova do skeleton feminino, após duas descidas. Mais duas descidas serão disputadas neste sábado, que decidirão a classificação final - somente as 20 melhores avançam à quarta descida.

Quem terminou o dia na liderança foi a australiana Jaclyn Narracott.

Hirano finalmente é ouro e White se despede

Depois de ser prata em Sochi 2014 e PyeongChang 2018, o japonês Hirano Ayumu finalmente venceu a prova Olímpica do snowboard halfpipe masculino.

O australiano Scotty James obteve a prata, e o suíço Jan Scherrer terminou com o bronze.

A prova marcou ainda a despedida do americano Shaun White, tricampeão Olímpico e um dos maiores nomes da história do esporte. Ele acabou em quarto lugar.

Ouro e bronze para a Suíça no super-G feminino

A Suíça terminou a prova do super-G feminino do esqui alpino ocupando dois lugares no pódio: Lara Gut-Behrami foi ouro e Michelle Gisin, bronze.

Mirjam Puchner, da Áustria, completou o pódio com a medalha de prata.

Foi a segunda medalha de Gut-Behrami em Pequim, depois de ter sido bronze no slalom gigante.

Norueguês vence os 15km do cross-country; brasileiro e português completam

O finlandês Iivo Niskanen, com excelente desempenho, ganhou a prova dos 15km estilo clássico masculino do esqui cross-country, superando Alexander Bolshunov, do ROC, e o norueguês Johannes Hoesflot Klaebo, respectivamente medalhistas de prata e bronze.

O brasileiro Manex Silva terminou em 90º lugar, enquanto o português José Cabeça foi um pouco melhor, ficando em 88º. Foi a terceira prova de Manex em Beijing 2022.

Dobradinha alemã no skeleton masculino

O alemão Christopher Grotheer venceu o skeleton masculino em Beijing 2022, enquanto Axel Jungk, também da Alemanha, acabou com a prata. Yan Wengang, da República Popular da China, foi medalha de bronze.

Foi a primeira medalha de ouro da Alemanha no evento masculino da modalidade em Jogos Olímpicos de Inverno.

Norueguesa leva segundo ouro no biatlo, agora no sprint 7,5km

Marte Olsbu Roeiseland, da Noruega, voltou a ocupar o lugar mais alto do pódio ao vencer o evento de sprint 7,5km feminino do biatlo, realizado nesta sexta-feira.

Em Beijing 2022, a biatleta já tinha sido campeã do revezamento misto pela equipe norueguesa. A prata é de Elvira Oeberg, da Suécia, e o bronze da italiana Dorothea Wierer.