Alerta de medalha: Niskanen derrota Bolshunov nos 15km do cross-country; Manex Silva e José Cabeça completam prova

A prova dos 15km estilo clássico masculino do esqui cross-country em Beijing 2022, em 11 de fevereiro, teve grandes apresentações do finlandês Iivo Niskanen (ouro, 37min54s8), de Alexander Bolshunov do ROC (prata, 23.2 centésimos acima), e do norueguês Johannes Hoesflot Klaebo (bronze, 37s5 acima).

Niskanen, 30, deu o troco em Bolshunov, 25, que havia ficado com o ouro no skiathlon 30km, enquanto o finlandês havia se contentado com o bronze.

Esta foi a segunda medalha de Niskanen em Beijing 2022, mas seu terceiro ouro Olímpico. Ele também venceu a largada em massa 50km clássico em PyeongChang 2018 e o sprint por equipes clássico em Sochi 2014, mostrando que se dá bem neste estilo de esquiar.

Outro fato curioso sobre o título de Niskanen é que sua irmã, Kerttu Niskanen, foi medalha de prata no mesmo evento (clássico feminino) no dia anterior.

Bolshunov continua em boa fase, ganhando sua segunda medalha em Beijing 2022. Em PyeongChang 2018, ele saiu com três pratas e um bronze. Dono de três medalhas no Mundial de 2021, o atleta do ROC chegou a abrir mão de disputar o sprint para estar 100% para os 15km.

Klaebo, 25, também embolsa sua segunda medalha em Beijing 2022. O norueguês conquistou o título do sprint masculino após decepcionar no skiathlon, em que foi apenas o 40º. Tricampeão Olímpico em PyeongChang 2018, Klaebo se tornou o vencedor mais jovem no cross-country da história dos Jogos de Inverno há quatro anos.

Atual tricampeão dos 15km (que eram disputados como estilo livre), o suíço Dario Cologna terminou em 44º. O lendário esquiador cross-country vai se aposentar neste ano.

José Cabeça e Manex Silva completam prova

O português José Cabeça disputou seu único evento em Beijing 2022 nos 15km estilo clássico, atingindo o 88º lugar, 11min17s2 acima de Niskanen. Já Manex Silva fez sua terceira prova, com o 90º posto, 12min40s3 mais lento que o campeão.

Manex, que bateu o recorde de pontos FIS do Brasil no sprint, agora terá um período de folga até o dia 19, quando disputa a largada em massa 50km.

"Clássico não é o estilo que eu gosto, tinha expectativa de fazer uma boa corrida, mas não deu", disse Manex ao Sportv.

