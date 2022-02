Alerta de medalha: Lara Gut-Behrami é ouro no feminino do Super-G em Beijing 2022

O Centro Nacional de Esqui Alpino em Yanqing foi palco na manhã desta sexta-feira, da final do Super-G de Beijing 2022. Apelidado de "Rocha", o circuito do Super-G tem 1984m de extensão, 39 portas e uma diferença de 540m de altitude entre a largada e a chegada.

Uma prova em que Ester Ledecká (CZE) foi em busca de mais um ouro, depois de ter vencido o slalom gigante paralelo no passado dia 8 de fevereiro. Ela poderia repetir PyeongChang 2018, quando conquistou duas medalhas de ouro.

A prova teve a ausência de Sofia Goggia (ITA) que sofreu uma lesão pouco antes de Beijing 2022 e está se concentrando para a prova de downhill destes Jogos.

Entre as favoritas, as italianas Federica Brignone e Elena Curtoni, respectivamente líder e vice-líder do Super-G na temporada 2021/2022 da Copa do Mundo FIS (sigla em francês para Federação Internacional de Esqui), sem falar de Mikaela Shiffrin (USA), grande nome do esqui alpino mundial.

O Olympics.com faz um resumo de como foi a disputa no Super-G entre as mulheres.

Terceira a descer, a austríaca Mirjam Puchner (nona colocada na temporada da Copa do Mundo FIS) fez o tempo de 1:13.73 e estabeleceu o melhor tempo parcial. Uma liderança que durou pouco tempo, já que Lara Gut-Behrami (SUI) abaixou o tempo para 1:15.53 e assumiu a ponta.

Uma das primeiras a descer (sétima), Gut-Behrami ficou ao pé do percurso, à espera de uma eventual nova líder. À medida em que as adversárias diretas não puderam superar o seu tempo, ela garantiu a medalha de ouro.

Curiosamente as medalhas ficaram para três esquiadoras que foram algumas das primeiras a competir. Para além de Gut-Behrami, a austríaca Mirjam Puchner (terceira a entrar) acabou ficando com a prata e Michelle Gisin (SUI), com o bronze.

Pela primeira vez um atleta suíço, mulher ou homem, é campeão Olímpico no Super-G.

Aos 30 anos de idade, a esquiadora duas vezes medalhista de bronze (downhill em Sochi 2014 e no slalom gigante em Beijing 2022), finalmente conquista a medalha de ouro em Jogos.

O esqui alpino em Beijing 2022

O esqui alpino feminino continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a definição das medalhas no downhill na terça-feira dia 15 de fevereiro a partir das 11:00 hora local de Pequim (00:00 do dia 14 para o 15 pela hora de Brasília).

