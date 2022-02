Resultados dos atletas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022

O Brasil conta com 11 atletas competindo nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022. A primeira atleta em ação foi Sabrina Cass, no moguls do esqui estilo livre, no dia 3 de fevereiro.

Aqui você vai encontrar uma lista completa ao vivo dos resultados dos brasileiros na capital da República Popular da China. Ainda que organizada alfabeticamente por esporte, os resultados mais recentes estão em negrito.

Se alguns dos atletas ainda não tiverem competido, não perca o dia e o horário em que estarão pelo gelo e pela neve de Pequim.

Todas as emoções dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 você pode acompanhar através das transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

Bobsled

Trenó de 2 atletas (Edson Bindilatti/Edson Martins)

14 de fevereiro: 1ª bateria às 20:05 hora local (9:05 pela hora de Brasília); 2ª bateria às 21:40 hora local (10:40 pela hora de Brasília).

15 de fevereiro: 3ª bateria às 20:15 hora local (9:15 pela hora de Brasília); última bateria às 21:50 hora local (10:50 pela hora de Brasília).

Trenó de 4 atletas (Edson Bindilatti/Edson Martins/Erick Vianna/Rafael Souza; reserva Jefferson Sabino)

19 de fevereiro: 1ª bateria às 9:30 hora local (22:30 do dia 18 pela hora de Brasília); 2ª bateria às 11:05 hora local (00:05 pela hora de Brasília).

20 de fevereiro: 3ª bateria às 9:30 hora local (22:30 do dia 19 pela hora de Brasília); última bateria às 11:00 hora local (00:00 do dia 20 pela hora de Brasília).

Esqui alpino

Michel Macedo

13 de fevereiro, slalom gigante masculino às 10:15 hora local (23:15 do dia 12 pela hora de Brasília).

16 de fevereiro, slalom masculino às 10:15 hora local (23:15 do dia 15 pela hora de Brasília).

Esqui cross-country

Eduarda Ribera

8 de fevereiro, sprint feminino, 16:00 hora local (5:00 hora de Brasília).

10 de fevereiro, 10km do estilo clássico às 15:00 hora local (4:00 hora de Brasília).

16 de fevereiro, sprint por equipes, 19:00 hora local (8:00 hora de Brasília).

Jaqueline Mourão

8 de fevereiro, sprint feminino, 16:00 hora local (5:00 hora de Brasília).

10 de fevereiro, 10km do estilo clássico às 15:00 hora local (4:00 hora de Brasília).

16 de fevereiro, sprint por equipes, 19:00 hora local (8:00 hora de Brasília).

Manex Silva

6 de fevereiro, skiathlon 30km, 15:00 hora local (4:00 hora de Brasília).

8 de fevereiro, sprint masculino, 18:55 hora local (7:55 hora de Brasília).

11 de fevereiro, 15km do estilo clássico, 15:00 hora local (4:00 hora de Brasília).

19 de fevereiro, 50km da largada em massa, 14:00 hora local (3:00 hora de Brasília).

Esqui estilo livre

Sabrina Cass

3 de fevereiro, moguls feminino, primeira qualificação - 21º lugar

6 de fevereiro, moguls feminino, segunda qualificação, 18:00 hora local (7:00 hora de Brasília).

6 de fevereiro, moguls feminino, primeira final, 19:30 hora local (8:30 hora de Brasília).

6 de fevereiro, moguls feminino, segunda final, 20:05 hora local (9:05 hora de Brasília).

6 de fevereiro, moguls feminino, terceira final, 20:40 hora local (9:40 hora de Brasília).

Skeleton

Nicole Silveira