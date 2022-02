Programação de Beijing 2022: horários de 12 de fevereiro com Nicole Silveira na final do skeleton

O skeleton feminino conhecerá as medalhistas em Pequim, tendo nas finais a presença da brasileira Nicole Silveira a partir das 21:55 locais, 10:55 em Brasília. Ela ficou na 14ª colocação após as duas primeiras descidas.

Entre os seis eventos de medalhas de hoje, o norueguês Johannes Thingnes Bø espera recuperar a medalha de ouro do biatlo no sprint 10km (17:00 locais, 6:00 em Brasília).

Embora haja apenas seis finais, um dia cheio de esporte nos aguarda, com destaque para a partida de hóquei no gelo masculino Canadá x EUA. Sem estrelas da NHL, mas com craques já recrutados no Draft 2021 tanto de um lado como do outro.

Outra equipe canadense, desta vez a de curling feminina (Jennifer Jones), enfrentará a atual campeã Olímpica, a Suécia (Anna Haselborg), em um confronto de campeãs Olímpicas. Quais são os outros destaques do dia que escolhemos? Descubra.

Patinação artística - Papadakis e Cizeron começam a caça ao ouro

Eles são quatro vezes campeões mundiais e os medalhistas de prata da dança no gelo de PyeongChang 2018 atrás de Tessa Virtue e Scott Moir, já aposentados. Agora, os franceses Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron parecem ter um caminho claro para o ouro no evento de dança no gelo de patinação artística.

A dança rítmica (19:00 locais, 8:00 em Brasília) verá a dupla francesa - que venceu confortavelmente os dois eventos do ISU Grand Prix nesta temporada, mas está voltando à competição após um ano e meio de folga - enfrentar a dupla campeã mundial da ROC Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov pela primeira vez desde que a última equipe derrotou Papadakis e Cizeron no Campeonato Europeu de 2020.

Isso cria um cenário intrigante, embora Papadakis e Cizeron ainda sejam os favoritos. A disputa pelas medalhas de prata e bronze não é menos feroz, com até seis outras equipes de olho em uma medalha Olímpica.

Hóquei no gelo - Duelo de vizinhos sem estrelas da NHL

Mesmo sem a presença de jogadores da NHL no gelo Olímpico, um confronto é mais esperado do que a maioria: Canadá x Estados Unidos.

As equipes se enfrentarão (12:10–14:25 locais, 1:10 em Brasília) pela primeira vez em competições Olímpicas desde as semifinais de Sochi 2014, onde o Canadá venceu por 1 a 0, em um confronto da fase preliminar do Grupo A.

Com a expectativa de que ambos os lados cheguem às quartas de final de um grupo que inclui a Alemanha e a anfitriã República Popular da China, isso provavelmente será uma prévia antecipada de uma possível revanche no final do torneio.

Eventos de medalhas

Biatlo

17:00–18:15 (6:00 em Brasília): (M) Sprint 10km

Esqui cross-country

15:30–16:45 (4:30 em Brasília): Revezamento 4 x 5km (F)

Snowboard

10:00–11:05 (9:00 em Brasília): Equipes mistas snowboard cross, semifinais, pequena final, grande final

Salto de esqui

19:00–19:45 (8:00 em Brasília): (M) Pista normal individual 1ª Volta; 20:00–20:33 (9:00 em Brasília): (M) Pista longa individual rodada final

Skeleton

20:20–22:40 (9:20 em Brasília): (F) Bateria 3; 21:55 (10:55 em Brasília): (F) Bateria 4 - com Nicole Silveira (BRA)

Patinação de velocidade

16:53–17:34 (5:53 em Brasília): (M) 500m

Confira a programação completa de 12 de fevereiro aqui.

