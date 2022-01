Como assistir ao hóquei no gelo nos Jogos Olímpicos de inverno Beijing 2022

O hóquei no gelo é um dos 15 esportes que vão estar em foco durante os Jogos Olímpicos de inverno Beijing 2022.

É um jogo com um ritmo frenético, duro quanto baste e emocionante. A longa tradição, a história associada e as superstições ajudam a cativar até o espectador neutral durante o torneio Olímpico.

Nem a ausência dos jogadores que atuam na National Hockey League (NHL) faz diminuir a expetativa de ver em Pequim outras estrelas do hóquei no gelo – jovens talentos em ascensão, veteranos com passagem pela NHL e pilares da Liga Europeia. Em Bejing 2022 teremos alguns dos principais jogadores mundiais.

O evento inicia-se no dia 3 fevereiro (terça-feira) com as rondas preliminares do torneio feminino, enquanto os homens apenas começam cerca de uma semana mais tarde, a 9 de fevereiro (quarta-feira).

As 22 equipes em competição – 12 no evento masculino e 10 no feminino – jogam primeiro uma ronda preliminar em formato round-robin, antes do início da fase de playoff. As medalhas serão entregues entre 16 e 17 de fevereiro (para as mulheres) e 19 e 20 de fevereiro (para os homens).

Saiba a programação dos eventos e o que esperar do hóquei no gelo nos Jogos Olímpicos Beijing 2022.

Eventos do hóquei no gelo em Beijing 2022

Há dois eventos do hóquei no gelo em Beijing 2022: masculino e feminino. Cada torneio tem seu formato específico pelo facto de os homens terem 12 equipes enquanto as mulheres estão representadas por 10 equipes.

Evento masculino: as 12 seleções são divididas em três grupos compostos por quatro times. Os três vencedores dos grupos e o melhor segundo classificado avançam diretamente para as quartas de final. As oito equipes restantes jogam um playoff para chegar nas quartas de final. Daí em diante aplica-se o sistema clássico de um torneio de eliminação.

as 12 seleções são divididas em três grupos compostos por quatro times. Os três vencedores dos grupos e o melhor segundo classificado avançam diretamente para as quartas de final. As oito equipes restantes jogam um playoff para chegar nas quartas de final. Daí em diante aplica-se o sistema clássico de um torneio de eliminação. Evento feminino: há dois grupos de cinco equipes, mas ao contrário dos homens sem que seja feito qualquer sorteio com cabeças de chave. Em vez disso, as cinco melhores equipas, de acordo com o ranking mundial, são colocadas no grupo A, enquanto as restantes jogam o grupo B. O Grupo A joga entre si para decidir os cabeças de chave nas quartas de final já que as cinco nações se classificam para essa fase; as primeiras três equipes classificadas do Grupo B também se classificam para as quartas de final. A partir daí se aplica o formato clássico de eliminação.

As estrelas do hóquei no gelo para ver em Beijing 2022

Infelizmente, o aumento de casos de Covid-19 na NHL levou a que a liga ativasse a cláusula que lhe permite não enviar os seus jogadores aos Jogos Olímpicos, mas isso não impede que haja um considerável número de talentos prontos para o espetáculo.

O Canadá anunciou a convocação da primeira escolha do Draft da NHL em 2021, Owen Power, recrutado pelos Buffalo Sabres, embora tenha optado por regressar à Universidade de Michigan por agora. Além de Power, os canadenses vão ter em Beijing 2022 mais quatro jogadores que disputaram o recente Mundial Júnior em casa, na província de Alberta: Kaiden Guhle, Cole Perfetti, Mason McTavish e Kent Johnson serão escolhidos de acordo com informação do The Athletic. Outro nome interessante é o do veterano da NHL e seis vezes All-Star, Eric Staal – campeão Olímpico em Vancouver 2010 – que está sem equipe na presente temporada.O time terá Claude Julien como técnico principal, ele que venceu a Stanley Cup 2011 como treinador dos Boston Bruins.

A seleção dos Estados Unidos conta com 15 talentos universitários, sete jogadores com passagem pela NHL e a experiência de Brian O’Neill, 33, que atua no Jokerit (Finlândia) e é o único membro do time com experiência Olímpica após jogar em PyeongChang 2018 onde o Team USA foi sétimo.

Os times da Europa devem surgir em Pequim com blocos muito fortes pela quantidade de jogadores atuando nas respetivas ligas domésticas, mesmo tendo em conta que muitos europeus também integram equipes da NHL.

Haverá ainda muitos anos de experiência acumulada na NHL – o defensor suíço Mirco Müller, por exemplo, fez 185 jogos na NHL com New Jersey Devils e San Jose Sharks. A sempre forte equipe do ROC poderá escolher vários talentos da Kontinental Hockey League para formar um bloco candidato às medalhas.

Do lado feminino, estão confirmadas as presenças da lendária Hilary Knight, artilheira do Team USA em Mundiais e que vai para a quarta presença Olímpica. Knight vem acompanhada de Kendall Coyne Schofield e Brianna Decker. O Canadá feminino espera que a jovem Sarah Fillier continue a sua meteórica evolução, para isso poderá crescer na sombra da MVP do Mundial de 2021, Mélodie Daoust, além de outras estrelas com experiência Olímpica como Marie-Philip Poulin.

As duas seleções da América do Norte jogaram cinco das seis finais dos Jogos Olímpicos desde que as mulheres passaram a fazer parte do programa, em 1998, pelo que seria surpreendente ver outras nações representadas no jogo pela medalha de ouro em Beijing 2022.

No entanto, no papel de zebra estará a vice-campeã mundial em 2019 e bronze em 2021, a Finlândia. A a capitã Jenni Hiirikoski está entre as atletas mais cotadas do esporte e foi MVP no Mundial onde as finlandesas atingiram sua melhor classificação de sempre; a goleira Noora Räty falhou o Mundial, mas deverá estar nos Jogos Olímpicos, o que representa valor acrescentado no bloco escandinavo.

Programação do hóquei no gelo em Beijing 2022

Hóquei no gelo feminino

Locais: Estádio Nacional Indoor, Centro de Esportes Wukesong

Datas: Quinta 3 de fevereiro – Quinta 17 de fevereiro

Quinta 3 de fevereiro

12:10 SUI vs CAN (Grupo A), CHN vs CZE (Grupo B)

16:40 JPN vs SWE (Grupo B)

21:10 FIN vs USA (Grupo A)

Sexta 4 de fevereiro

12:10 ROC vs SUI (Grupo A), DEN vs CHN (Grupo B)

Sábado 5 de fevereiro

12:10 CAN vs FIN (Grupo A)

16:40 CZE vs SWE (Grupo B), DEN vs JPN (Grupo B)

21:10 USA vs ROC (Grupo A)

Domingo 6 de fevereiro

16:40 CHN vs JPN (Grupo B)

21:10 SUI vs USA (Grupo A)

Segunda 7 de fevereiro

12:10 CAN vs ROC (Grupo A)

16:40 CZE vs DEN (Grupo B)

21:10 FIN vs SUI (Grupo A), SWE vs CHN (Grupo B)

Terça 8 de fevereiro

12:10 USA vs CAN (Grupo A)

16:40 JPN vs CZE (Grupo B)

21:10 ROC vs FIN (Grupo A), SWE vs DEN (Grupo B)

Friday 11 de fevereiro

12:10 Quartas de final

21:10 Quartas de final

Sábado 12 de fevereiro

12:10 Quartas de final

16:40 Quartas de final

Segunda 14 de fevereiro

12:10 Semifinais

21:10 Semifinais

Quarta 16 de fevereiro

19:30 Jogo pela medalha de bronze

Quinta 17 de fevereiro

12:10 Jogo pela medalha de ouro

Clique aqui para conferir toda a programação do hóquei no gelo em Beijing 2022.

Hóquei no gelo masculino

Locais: Estádio Nacional Indoor, Centro de Esportes Wukesong

Datas: Quarta 9 de fevereiro – Domingo 20 de fevereiro

Quarta 9 de fevereiro

16:40 ROC vs SUI (Grupo B)

21:10 CZE vs DEN (Grupo B)

Quinta 10 de fevereiro

12:10 SWE vs LAT (Grupo C)

16:40 FIN vs SVK (Grupo C)

21:10 USA vs CHN (Grupo A), CAN vs GER (Grupo A)

Sexta 11 de fevereiro

12:10 DEN vs ROC (Grupo B)

16:40 CZE vs SUI (Grupo B), SWE vs SVK (Grupo C)

21:10 LAT vs FIN (Grupo C)

Sábado 12 de fevereiro

12:10 CAN vs USA (Grupo A)

16:40 GER vs CHN (Grupo A)

21:10 ROC vs CZE (Grupo B), SUI vs DEN (Grupo B)

Domingo 13 de fevereiro

12:10 SVK vs LAT (Grupo C)

16:40 FIN vs SWE (Grupo C)

21:10 CHN vs CAN (Grupo A), USA vs GER (Grupo A)

Terça 15 de fevereiro

12:10 Rodada Eliminatória de Classificação (2)

16:40 Rodada Eliminatória de Classificação

21:10 Rodada Eliminatória de Classificação

Quarta 16 de fevereiro

12:10 Quartas de final

14:00 Quartas de final

16:40 Quartas de final

21:30 Quartas de final

Sexta 18 de fevereiro

12:10 Semifinais

21:10 Semifinais

Sábado 19 de fevereiro

21:10 Jogo pela medalha de bronze

Domingo 20 de fevereiro

12:10 Jogo pela medalha de ouro

Como assistir ao hóquei no gelo em Beijing 2022

A premissa do hóquei no gelo é simples – marcar mais gols que a outra equipe. No entanto, vai além disso, o que para os novos espetadores pode parecer confuso.

Cada jogo tem três períodos de 20 minutos, com seis jogadores (cinco de campo e um goleiro) em cada equipe. O relógio para sempre que o jogo também para, isto é, em situações de offside (impedimento), penalização ou gol. As substituições podem ser feitas com o jogo em andamento, para isso cada equipa tem 23 jogadores – normalmente 20 jogadores de campo e três goleiros.

Em caso de faltas específicas como tripping, hooking ou interference (entre outras), os jogadores são penalizados indo para a penalty box (caixa de penalização) durante dois minutos. Isso deixa a equipe rival com um jogador a mais em campo, o chamado powerplay, que acaba após dois minutos ou se um gol for marcado.

No final dos 60 minutos, o tempo extra é jogado três contra três (o goleiro é o quarto elemento) se o empate persistir. Na fase de round-robin bem como nas partidas de eliminação até às quartas de final, o tempo extra dura cinco minutos; nas semifinais e jogo pela medalha de bronze sua duração aumenta para 10 minutos; finalmente, no jogo pela medalha de ouro o tempo extra vai até aos 20 minutos de duração. Durante esse período vale o gol de ouro, que acaba com o jogo logo que uma equipe fizer gol.

Se mesmo após o tempo extra não se produzir o desempate, é preciso jogar um shootout (método de desempate que consiste em arrancadas e arremates à baliza pelos jogadores de cada time) até um vencedor ser encontrado.

É frequente ver movimentações como dekes, tentar atirar o disco na direção do goleiro na chamada five-hole (a área entre as pernas quando os goleiros estão de pé). O domínio do stick (taco) é fundamental no repertório dos jogadores.

Saiba tudo sobre "O idioma do hóquei no gelo".