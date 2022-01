Destaques do dia a dia de Beijing 2022: quando assistir aos principais momentos dos Jogos Olímpicos de Inverno

Apenas seis meses após a pira Olímpica ter sido extinta em Tóquio, os principais atletas de esportes de inverno do mundo devem se reunir na capital chinesa Pequim para os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022.

Eles tentarão transformar seu trabalho duro nos últimos quatro anos em algo tangível durante os 17 dias dos Jogos – mais dois dias adicionais de competição antes da Cerimônia de Abertura.

Mas quais são as principais escolhas que você pode fazer de cada esporte em cada dia? Quando os brasileiros e portugueses competem?

O Olympics.com escolheu os melhores eventos – destaques importantes e uma programação de eventos de medalhas – para assistir diariamente. Todos os horários abaixo estão no horário padrão da China (UTC+8), 11 horas a mais em relação ao horário de Brasília e oito à frente da hora de Portugal continental. Os detalhes da programação estão sujeitos a alterações a curto prazo.

As competições de Beijing 2022 terão a transmissão do Olympics.com para o território brasileiro.

2 de fevereiro de 2022

As competições começam dois dias antes da Cerimônia de Abertura, quando as equipes de duplas mistas de curling vão para as camadas de gelo no Centro Aquático Nacional, ou 'Cubo de Gelo' (anteriormente o 'Cubo d'Água'), que sediou os eventos de natação durante Beijing 2008.

Curling

20:05–22:00: Rodada de duplas mistas - todos contra todos

Oito das 10 duplas mistas estarão em ação nas quatro pistas de curling no Cubo de Gelo, sendo a escolha das partidas o confronto entre a Suécia, representada pelas medalhistas de bronze mundial, Almida de Val e Oskar Eriksson, e os atuais campeões mundiais, Jennifer Dodds e Bruce Mouat, da Grã-Bretanha.

A Austrália fará sua estreia Olímpica no esporte ao enfrentar os EUA, enquanto a anfitriã República Popular da China também está em ação ao enfrentar a Suíça.

3 de fevereiro de 2022 - Tem Brasil!

No dia anterior à Cerimônia de Abertura há ação em três esportes e aqui está uma lista do que está disponível para o dia:

Curling

09:05–11:00, 14:05–16:00; 20:05–22:00: Duplas Mistas - todos contra todos

A competição de curling continua em duplas mistas no segundo dia de competição com três sessões no gelo.

A escolha dos jogos de hoje vê o atual campeão, Canadá, enfrentar Dodds e Mouat da Grã-Bretanha na sessão da manhã, antes de retornar para jogar contra a Noruega à noite.

Esqui estilo livre

18h00–18h45: Qualificação Moguls (F) 1ª rodada e 19:45–20:30: Qualificação Moguls (M) 1ª rodada.

A cidade de Zhangjiakou verá sua primeira ação em 3 de fevereiro, quando as rodadas de qualificação ocorrerem do esqui estilo livre moguls (pista ondulada) masculino e feminino.

O tricampeão mundial no evento masculino, Mikaël Kingsbury, do Canadá, é o atual campeão de PyeongChang 2018; há uma história semelhante no evento feminino, onde a atual campeã, Perrine Laffont, da França, também é a atual campeã mundial. Ambos terão como objetivo se colocar entre os poucos melhores atletas para garantir suas vagas na final.

O Brasil estreia em Pequim no moguls do esqui estilo livre, com Sabrina Cass a partir das 18:00.

Hóquei no gelo

12:10–14:25: Feminino Grupo A: Suíça x Canadá, Feminino Grupo B: República Popular da China x República Tcheca; 16:40–18:55: Feminino Grupo B: Japão x Suécia; 21: 10–23: 25: Feminino Grupo A: Finlândia x EUA

A competição feminina de hóquei no gelo começa no dia 3 de fevereiro, com quatro partidas agendadas.

Há uma revanche tentadora de uma semifinal do Campeonato Mundial de 2021 entre Finlândia e Estados Unidos na última partida do dia, começando às 21:10 no Grupo A, enquanto no início do dia a anfitriã República Popular da China começa sua partida às 12:10 contra a República Tcheca, equipe que conquistou seu lugar em Beijing 2022 ao vencer a última fase de classificação, em novembro passado.

4 de fevereiro de 2022

A ação é limitada à manhã e à tarde de 4 de fevereiro, pois a Cerimônia de Abertura é o evento principal da jornada e acontece à noite, no Estádio Nacional de Pequim, também conhecido como Ninho de Pássaro. Confira o que está reservado para o dia:

20:00 – 23:00: Cerimônia de Abertura

Curling

08:35–10:30, 13:35–15:30: Duplas mistas todos contra todos

Antes da Cerimônia de Abertura há mais sete partidas de duplas mistas no curling. Tem Canadá jogando em ambas as sessões - primeiro contra a Suíça antes de enfrentar a anfitriã China, à tarde.

Há também um confronto entre a Grã-Bretanha e a Austrália, uma velha rivalidade esportiva que ganha uma nova dimensão, desta vez no gelo Olímpico, lugar onde os australianos nunca tinham chegado.

Patinação artística

9:55: Evento por equipes, programa curto individual masculino; 11:35: Evento por equipes, dança rítmica no gelo; 13:15: Evento por equipes, programa curto de duplas.

A patinação artística, um dos principais esportes de interesse dos fãs dos Jogos Olímpicos de Inverno, começa com as três primeiras rodadas do evento por equipes, quando 10 delas se enfrentam na terceira edição desta competição no palco Olímpico. O Canadá é o atual campeão de PyeongChang 2018, mas quem vai se destacar em Beijing 2022?

Notavelmente, enquanto o ROC é forte em mulheres, pares e dança no gelo, seus homens geralmente não são considerados aspirantes a medalhas no evento individual, e isso pode desempenhar um papel no evento por equipes em que os atletas marcam pontos para suas equipes com base em suas posições finais.

Também será interessante a estratégia por trás das seleções de patinadores, pois os mesmos patinadores não precisam participar dos programas curtos e livre do evento por equipe.

Patinam primeiro, em 4 de fevereiro, os 10 patinadores do programa curto individual masculino, seguido pelos pares da dança no gelo e depois as duplas.

Hóquei no gelo

12:10–14:25: Feminino Grupo A: ROC x Suíça, 12:10–14:25: Feminino Grupo B: Dinamarca x República Popular da China

Apenas dois jogos de hóquei no gelo feminino estão agendados hoje antes da Cerimônia de Abertura. No Grupo A, que conta com as cinco melhores equipes classificadas da competição, o ROC enfrenta a Suíça, enquanto os anfitriões do Grupo B enfrentam a Dinamarca, outra equipe vencedora do evento de Qualificação Final, na Alemanha e que faz sua estreia Olímpica no hóquei no gelo feminino.

5 de fevereiro de 2022

O primeiro conjunto de medalhas dos Jogos será concedido no esqui cross-country à tarde, quando a competição começa em alta velocidade. Com seis eventos de medalhas hoje, demos uma olhada em alguns dos destaques do dia que você não deve perder.

Esqui Estilo livre - Kingsbury pode repetir o ouro Olímpico?

Os atletas do moguls masculino voltam às pistas em Zhangjiakou para uma segunda rodada de qualificação às 18:00, antes da final, às 19:30, com Mikaël Kingsbury procurando uma terceira medalha Olímpica consecutiva depois de prata em Sochi e ouro em PyeongChang.

O canadense continua no topo de seu jogo aos 29 anos e buscará somar a uma impressionante carreira internacional, que começou quando ele tinha apenas 17 anos, e até hoje, inclui: mais de 60 vitórias na Copa do Mundo, nove títulos gerais de Copa do Mundo nos moguls, seis ouros do campeonato do mundo (três cada em moguls e os moguls duplos não-Olímpicos) e as duas medalhas Olímpicas.

Hóquei no gelo - Finlândia procura choque inicial

Há um confronto intrigante de hóquei no gelo feminino no Grupo A entre os atuais campeões mundiais de 2021, Canadá e Finlândia (12:10–14:25).

A Finlândia eliminou o Canadá nas semifinais do Campeonato Mundial de 2019 e a equipe feminina finlandesa tem sido consistentemente a equipe mais próxima de desafiar o domínio canadense e americano do hóquei no gelo feminino internacional. Todos os olhos estarão no confronto todos contra todos antes de uma potencial revanche mais adiante no torneio.

Patinação de velocidade em pista curta - Estreia em evento de equipes mistas

A ação começa em pista curta às 19:00 com as primeiras baterias nos 500m feminino e 1000m masculino, mas o destaque da noite nesse esporte é a corrida inaugural da prova de equipes mistas do esporte nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Curiosamente, este evento nunca foi realizado nos Campeonatos Mundiais também. No entanto, faz parte da Copa do Mundo de Patinação de Velocidade em Pista Curta ISU desde 2018.

A anfitriã Olímpica, a República Popular da China, venceu dois dos quatro eventos na temporada 2021-22, incluindo a primeira corrida da temporada no Estádio Indoor da Capital, que também sediará os Jogos, e isso pode levar à primeira medalha do país anfitrião em Beijing 2022.

Eventos de medalhas

Biatlo

17h00–18h15: Revezamento misto 4 x 6km

Esqui cross-country

15h45–16h35: (F) 7,5km + 7,5km skiathlon

Esqui estilo livre

19:30–20:55: (M) final moguls

Salto de esqui

18:45–19:20: (F) pista normal individual 1ª rodada; 19:35–20:08: (F) pista normal individual rodada final

Patinação de velocidade

16:30–17:51: (F) 3000m

Patinação de velocidade em pista curta

20:23–21:34: Quartas de final de revezamento de equipe mista, semifinais, Final B, Final A

6 de fevereiro de 2022 - Tem Brasil!

Sete eventos de medalhas serão decididos no segundo dia completo de competição em Pequim, Yanqing e Zhangjiakou. Por quais você vai ficar ansioso? Não perca nossa seleção de eventos do dia.

Esqui alpino - O downhill nas encostas da faixa azul leva a melhor

O evento masculino na pista de banda azul do programa de esqui alpino, o downhill (11:00), se tornará a primeira medalha deste esporte em Beijing 2022.

Aksel Lund Svindal, o campeão Olímpico de 2018 no evento, se aposentou em 2019. Todos os olhos estariam no também norueguês e duas vezes medalhista Olímpico de downhill, Kjetil Jansrud, para ver se este último poderia finalmente dar o passo até o topo depois de prata em 2018 e bronze em 2014 - mas o atleta de 36 anos sofreu uma infeliz lesão no joelho no final da temporada em um acidente em Beaver Creek durante uma corrida da Copa do Mundo.

Os austríacos Vincent Kriechmayr – o atual campeão mundial – e o campeão Olímpico de 2014 Matthias Mayer, e o suíço Beat Feuz, estarão entre os restantes candidatos a medalhas.

Patinação artística - Continua o evento por equipes

O evento por equipes na patinação artística fica ainda mais competitivo hoje, pois as 10 equipes participantes são reduzidas para cinco após o programa curto de simples feminino (09:30).

Novamente, com as equipes não precisando usar a mesma patinadora do curto ao livre, haverá algumas escolhas interessantes a serem feitas, especialmente para a equipe do ROC, que enviará três fortes patinadoras para Beijing 2022. Pelo menos uma terá que perder, mas também leva-se em consideração a realização do evento individual mais tarde nos Jogos.

Após a sessão da manhã, as cinco melhores equipes enviarão seus patinadores homens para a programação livre (11:50).

Snowboard - Anderson busca o terceiro ouro

Ela é sete vezes medalhista de ouro nos X Games de inverno, duas vezes campeã olímpica de Sochi e PyeongChang, e duas vezes medalhista mundial. A norte-americana Jamie Anderson vai disputar tricampeonato no slopestyle feminino de snowboard no dia 6 de fevereiro (09:30) se passar das eliminatórias do dia anterior.

Nenhum snowboarder conquistou três ouros consecutivos nos Jogos Olímpicos, sendo Shaun White o único atleta a ganhar três ouros, conquistando a glória do halfpipe masculino em 2006, 2010 e 2018. Anderson tem pela frente a possibilidade de reescrever a jovem história Olímpica do esporte em Pequim.

Neste dia também teremos brasileiros em ação: Manex Silva no skiathlon do esqui cross-country às 15:00 e Sabrina Cass no moguls do esqui estilo livre a partir das 9:40.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

11:00–13:19: (M) Downhill

Esqui cross-country

15h00–16h35: (M) 15km + 15km skiathlon

Esqui estilo livre

19:30–20:55: (F) Final do moguls

Luge

21:15–21:59: (M) Corrida individual 4

Snowboard

09:30–10:49: (F) Snowboard slopestyle final

Salto de esqui

19:00–19:45: (M) Pista normal individual 1ª volta; 20:00–20:33: (M) Rodada final individual de pista normal

Patinação de velocidade

16:30–18:15: (M) 5000m

7 de fevereiro de 2022 - Tem Portugal!

Um total de oito eventos de medalhas estão em andamento hoje, incluindo outra estreia para um evento de equipe mista, este em salto de esqui, onde homens e mulheres competem juntos nos Jogos Olímpicos pela primeira vez.

O todos contra todos no curling de duplas mistas chega ao fim com as últimas quatro partidas, incluindo USA contra Grã-Bretanha, antes das semifinais acontecerem à noite.

E há muito mais também, dos quais escolhemos alguns dos eventos do dia para você não perder.

Esqui alpino - Shiffrin centra as atenções nas pistas

A bicampeã Olímpica Mikaela Shiffrin está em ação em Yanqing hoje enquanto tenta manter sua coroa feminina no slalom gigante (10:15, 13:45). Por Portugal estará em ação Vanina Guerillot.

Fique atento também a Marta Bassino da Itália, que ficou em segundo lugar atrás de Shiffrin na última temporada na classificação do slalom gigante da Copa do Mundo, bem como outros principais candidatos Lara Gut-Behrami da Suíça, Petra Vlhová da Eslováquia e Katharina Liensberger da Áustria.

A italiana Federica Brignone, que conquistou a prata em PyeongChang em 2018, também deve ser seguida pois venceu a classificação do slalom gigante da Copa do Mundo em 2020.

Patinação artística - Primeiras medalhas concedidas

O evento por equipes na patinação artística chega a uma conclusão dramática com os três segmentos finais (09:15) para as cinco melhores equipes, apresentando os programas de duplas, dança no gelo e individual feminino.

As táticas estarão mais uma vez em jogo, especialmente nas categorias de individuais, pois, as equipes tentam determinar quais patinadores seriam os mais bem colocados para ajudá-los a alcançar as posições necessárias para uma medalha.

Notavelmente, o evento individual masculino começa no dia seguinte, o que provavelmente também será considerado.

Esqui de estilo livre - Freeski big air

As qualificações acontecem no evento Olímpico inaugural do freeski big air, que contará com a participação da campeã dos Jogos Olímpicos da Juventude e medalhista de bronze mundial, Gu Ailing Eileen, no evento feminino (09:30–11:44).

Espere que a competição mais acirrada entre Gu e Tess Ledeux, da França, Megan Oldham do Canadá, Maggie Voisin dos EUA e da campeã mundial Anastasia Tatalina da ROC.

O freeski big air masculino também faz sua estreia com qualificação à tarde. Oliwer Magnusson da Suécia é o atual campeão mundial, com Édouard Therriault (Canadá) e Kim Gubser (Suíça) os medalhistas de prata e bronze do Mundial de 2021.

Outros nomes que provavelmente estarão envolvidos são Andri Ragettli, da Suíça, e Alex Hall, dos EUA.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

10:15–11:55: Slalom gigante (F) corrida 1; 13h45–15h39: Slalom gigante (F) corrida 2

Biatlo

17:00–18:40: (F) 15km individual

Patinação artística

09:15: Evento por equipes, patinação livre de duplas; 10:30: Evento por equipes, dança livre de dança no gelo; 11:35: Evento por equipes, patinação livre individual feminina

Snowboard

12:00–13:19: (M) Snowboard slopestyle final

Salto de esqui

19:45–20:36: Equipe mista 1ª rodada; 20:51–21:27: Final da equipe mista

Patinação de velocidade

16:30–17:50: 1500m feminino

Patinação de velocidade em pista curta

19:30–20:51: Quartas de final dos 500m feminino, semifinais, final B, final A; 19:44–21:04: Quartas de final dos 1000m masculino, semifinais, final B, final A

8 de fevereiro de 2022 - Tem Brasil!

É um dia de ação de medalhas no dia 8 de fevereiro, com nada menos que 10 conjuntos de medalhas a serem concedidas, com a chinesa Gu Ailing Eileen provavelmente envolvida no acerto de contas na final do freeski big air feminino.

Os anfitriões também vão olhar para Ning Zhongyuan no evento masculino de patinação de velocidade de 1500m. Aqui estão alguns dos outros destaques do dia:

Esqui alpino - Mayer procura outra medalha

Matthias Mayer parece ser um homem feito para as ocasiões Olímpicas.

O austríaco é o atual campeão Olímpico no super-G masculino (11:00) e também ganhou o ouro no downhill em Sochi 2014. Mas, talvez surpreendentemente, ele nunca ganhou uma medalha em um Campeonato Mundial nem um globo de cristal em qualquer disciplina na Copa do Mundo.

Ele estará procurando sua terceira, ou potencialmente quarta medalha, dependendo de como o downhill masculino for dois dias antes. Assim como no downhill, fique atento ao seu companheiro de equipe Vincent Kriechmayer, mas também ao suíço Marco Odermatt, que conquistou cinco ouros no Campeonato Mundial Júnior de 2018 e fará sua estreia Olímpica.

Patinação artística – O individuai masculino começa

O rinque, pela primeira vez, parece aberto no evento individual masculino de patinação artística, que começa com o programa curto (09:15).

O bicampeão Hanyu Yuzuru, do Japão, teve uma temporada de lesões, assim como há quatro anos; Nathan Chen foi derrotado em uma competição internacional pela primeira vez desde PyeongChang 2018, quando terminou em terceiro no evento do Grande Prêmio Skate America de outubro; enquanto os compatriotas de Hanyu, Uno Shoma e Kagiyama Yuma, tiveram temporadas fortes.

Hanyu venceu Uno e Kagiyama no campeonato nacional japonês, no entanto, e tentará levar isso para Pequim.

Mais abaixo no gelo, a competição será igualmente acirrada para buscar uma medalha caso um dos favoritos escorregue.

Hóquei no gelo - EUA contra Canadá em provável prévia da final

Simplesmente não há um confronto maior no hóquei no gelo feminino internacional. Os dois melhores times do mundo e os eternos finalistas dos Campeonatos Olímpicos e Mundiais, Estados Unidos e Canadá, se enfrentam pela primeira vez neste torneio na fase preliminar (12:10–14:25).

Com todas as cinco equipes do Grupo A garantidas nas quartas de final, você pode ser perdoado por pensar que muito pouco está em jogo. Mas você pensaria errado.

Dependendo de como os todos contra todos se desenrolarem, essas duas equipes provavelmente se encontrarão novamente na final (ou semifinal, em um cenário menos provável). Portanto, este seria um aperitivo antes do prato principal, embora com a mesma força de sentimento que sempre entra nesse embate de rivalidade.

Com o direito de se gabar - pelo menos até as rodadas de mata-mata - este será um jogo para assistir.

A equipe brasileira do esqui cross-country fará parte das quartas de final, semifinais e final da prova feminina de velocidade às 18:30, enquanto Manex Silva compete na mesma disciplina a partir das 18:55.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

11:00–13:14: (M) Super-G

Biatlo

16:30–18:15: (M) 20km individual

Esqui cross-country

18:30–20:00: Quartas de final, semifinais, final da corrida de velocidade (F); 18:55–20:14: Quartas de final de corrida de velocidade estilo livre (M), semifinais, final

Curling

14:05–16:00: Jogo pela medalha de bronze de duplas mistas; 20:05–22:00: Jogo pela medalha de ouro de duplas mistas

Esqui estilo livre

10:00–11:05: (F) Final freeski big air

Luge

21:35–22:19: (F) Individual 4

Snowboard

14:30–15:57: (F) Slalom gigante paralelo oitavas de final, quartas de final, semifinal, final pequena, grande final; 14:48–16:03: (M) Slalom paralelo gigante oitavas de final, quartas de final, semifinal, pequena final, grande final

Patinação de velocidade

18:30–19:50: (M) 1500m

9 de Fevereiro de 2022 - Tem Portugal!

Mesmo que a patinação artística, favorita dos fãs, tenha um dia de descanso no dia 9 de fevereiro, há seis eventos de medalhas nos outros esportes hoje, incluindo o caos imprevisível do snowboard cross feminino (as finais começam às 14:30). A final do freeski big air masculino (11:00) é outro evento que certamente emocionará as multidões e o público.

Shaun White deve começar a defesa de seu título de halfpipe de snowboard quando as qualificações começarem (12:30–14:10). Aqui estão três outros destaques que escolhemos do Dia 5:

Esqui alpino - Todos os olhos em Shiffrin no evento de slalom favorito

O slalom feminino (10:15, 13:45) é o evento de esqui alpino do dia e todos estarão assistindo para ver se a americana Mikaela Shiffrin pode recuperar sua coroa Olímpica nesta disciplina. Por Portugal estará em ação Vanina Guerillot.

Shiffrin foi a campeã Olímpica de slalom de 2014 antes de surpreendentemente terminar em quarto lugar em PyeongChang no que é seu evento favorito. Ela é quatro vezes campeã mundial de slalom e a maior parte de suas vitórias e pódios na Copa do Mundo vieram nesta disciplina.

Katharina Liensberger e Petra Vlhová voltarão a fazer os testes mais rigorosos para a americana.

Hóquei no gelo - começa o torneio masculino

A competição masculina começa hoje no hóquei no gelo. Embora devesse apresentar jogadores da National Hóquei League (NHL) pela primeira vez desde 2014, a Liga se retirou da competição depois que a pandemia causou um conflito de agendamento.

A equipe do ROC, com suas estrelas da Kontinental Hockey League (KHL), abre a competição contra a Suíça (16:40). Eles serão um dos favoritos a medalhas, com a equipe conquistando o ouro em PyeongChang 2018 como Atletas Olímpicos da Rússia.

Patinação de velocidade em pista curta - Ren Ziwei almeja o ouro em casa

O maior patinador de velocidade em pista curta de 1500m masculino do mundo atualmente é Ren Ziwei.

O chinês Ren, medalhista de prata no revezamento em 2018, venceu duas das quatro corridas da Copa do Mundo desta temporada para conquistar a vitória geral nessa disciplina e, sem dúvida, estará de olho em chegar ao pódio quando o evento chegar à sua fase final hoje.

Também não descarte Shaolin Sándor Liu – o húngaro de ascendência chinesa, que também deve ganhar o apoio dos espectadores, foi o quinto na final de 2018.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

10:15–11:50: (F) Slalom - corrida 1; 13:45–15:29: (F) Slalom - corrida 2

Esqui estilo livre

11:00–12:05: (M) Freeski big air final

Luge

20:20–20:56: Corrida de Duplas 1; 21:35–22:14: Corrida de Duplas 2

Combinado nórdico

16:00–16:51: Individual Gundersen pista normal/10km Salto de esqui; 19:00–19:35: Individual Gundersen pista normal/10km cross-country

Snowboard

14:30–16:00: (F) Snowboard cross oitavas de final, quartas de final, semifinal, pequena final, grande final

Patinação de velocidade em pista curta

19:00–21:28: (M) 1500m quartas de final, semifinais, final B, final A

10 de fevereiro de 2022 - Tem Brasil!

Outro evento de equipe mista faz sua estreia Olímpica hoje, enquanto os Jogos pressionam por um equilíbrio e igualdade de gênero cada vez maiores.

O aerials de equipes mistas de esqui estilo livre têm sua primeira saída (19:00) quando oito equipes tentam se tornar as primeiras campeãs Olímpicas. Esse é um dos oito conjuntos de medalhas a serem entregues em 10 de fevereiro. Aqui estão alguns outros eventos para ficar de olho:

Esqui cross-country - Diggins quer transformar a forma da Copa do Mundo em ouro

Quando ela ganhou o ouro por equipes ao lado de Kikkan Randall em PyeongChang 2018, Jessie Diggins se tornou a primeira mulher estadunidense a ganhar uma medalha de ouro Olímpica no esqui cross-country. Desde então, ela se fortaleceu, conquistando os títulos de distância e geral da Copa do Mundo em 2020-21 e o prestigioso Tour de Ski ao longo do caminho.

Ela vai tentar converter essa forma em ouro Olímpico individual na corrida clássica feminina de 10km (15:00), evento que contará com as brasileiras Eduarda Ribera e Jaqueline Mourão.

Patinação artística - Quem será o próximo campeão Olímpico masculino?

A patinação artística individual masculina termina com a patinação livre (09:30) com o escalão superior de patinadores buscando substituir o japonês Hanyu Yuzuru como campeão.

O próprio Hanyu sem dúvida estará na disputa pelo terceiro título consecutivo – mas a diferença para seus rivais parece ter diminuído nos últimos anos, não apenas no exterior, mas também na patinação japonesa. De fato, no Campeonato Mundial de 2021, Hanyu terminou em terceiro atrás de seu compatriota Kagiyama Yuma, que conquistou a prata.

No entanto, no campeonato nacional japonês, ele se recuperou para vencer à frente de Kagiyama e Uno Shoma. Ele também prometeu tentar o inédito Axel quádruplo em Beijing 2022.

Deve ser uma final estressante e de roer as unhas para a competição masculina.

Luge - Revezamento de equipes mistas retorna com alemães parecendo vangloriosos

Alguém pode parar a Alemanha nos esportes de pista? Os melhores lugers do mundo tentarão fazê-lo hoje no evento final de Beijing 2022 desse esporte.

Eles terão a chance de fazer eventos masculinos, femininos e de duplas antes, mas é o revezamento de equipes mistas (21:38) – introduzido pela primeira vez em PyeongChang 2018 – que adiciona um pouco mais de emoção, com os melhores atletas em cada uma das outras disciplinas se juntando para participar de uma única equipe.

Talvez surpreendentemente, a Alemanha venceu apenas dois dos cinco revezamentos de equipes realizados durante a temporada 2020/21 da Copa do Mundo de Luge - embora com a ressalva de que é improvável que as composições de equipes nessas corridas sejam as que vão durante os Jogos.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

10:30–12:45: (M) Downhill combinado; 14:15–15:59: (M) Slalom combinado

Esqui cross-country

15:00–16:30: (F) 10km clássico

Esqui estilo livre

19:00–20:15: Final de aerials equipes mistas

Patinação artística

09:30: (M) Patinação individual livre

Luge

21:30–22:38: Revezamento de equipe

Snowboard

09:30–10:49: (F) Final snowboard halfpipe; 14:00–15:25: (M) Oitavas de final do snowboard cross, quartas de final, semifinal, pequena final, grande final

Patinação de velocidade

20:00–21:16: (F) 5000m

11 de fevereiro de 2022 - Tem Brasil e Portugal!

Nada menos que sete ouros estão em disputa no dia 11 de fevereiro, uma semana após o início dos Jogos.

As primeiras medalhas de skeleton serão concedidas no evento masculino (21:55), onde o letão Martins Dukurs, de 37 anos, que conquistou a prata em 2010 e 2014, tentará se tornar o campeão mais velho desde que Duff Gibson conquistou o ouro de Torino 2006, aos 39 anos.

Importante destacar que é nesse dia que vai começar a competição feminina de skeleton em Yanqing, na sua fase de classificação e com a presença da gaúcha Nicole Silveira.

Aqui estão alguns dos outros principais eventos do dia.

Biatlo - Eckhoff, Hermann e Wierer entre os favoritos na corrida de velocidade

É difícil olhar alguém além da norueguesa Tiril Eckhoff, na corrida de velocidade feminina de 7,5km (17:00), com a atleta de 31 anos sendo a atual campeã da Copa do Mundo e detentora do título geral, bem como a atual campeã mundial no evento.

Mas isso não quer dizer que não teremos uma surpresa – Eckhoff começou a temporada 2021/22 um pouco devagar e, portanto, o cenário está, na realidade, bastante aberto.

A italiana Dorothea Wierer, a compatriota de Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland, a sueca Hanna Öberg, e a alemã Denise Herrmann, devem ser um duro teste. Além disso, há também o desconhecido de esquiar em um novo trajeto.

Snowboard - Mais história para Shaun White?

Se ele passou pela qualificação, não há dúvida de que toda a atenção na final do halfpipe de snowboard masculino (09:30) estará em Shaun White, em seus últimos Jogos.

O americano, que hoje tem 35 anos, é um dos pilares do evento desde que estreou em Turim 2006 e conquistou três ouros – em 2006, 2010 e 2018.

Um quarto ouro sem precedentes aguarda se ele conseguir defender seu título com sucesso, mas haverá muitos rivais esperando nas alas para atacar, incluindo o australiano Scotty James e o japonês Hirano Ayumu.

Patinação de velocidade - Bloemen para a história

Nenhum homem jamais ganhou medalhas de ouro consecutivas na corrida de patinação de velocidade mais longa do calendário Olímpico, os 10.000 metros (16:00).

O canadense Ted-Jan Bloemen quer mudar isso. O patinador nascido nos Países Baixos e representante do Canadá desde a temporada 2014/2015, estabeleceu um recorde Olímpico a caminho de ganhar o ouro em PyeongChang, mas terá,que lidar com um novo rival no bloco.

O sueco Nils van der Poel, também de origem neerlandesa, tinha apenas 21 anos em PyeongChang. Agora, Van der Poel atingiu seu pico – e estabeleceu um novo recorde mundial no evento a caminho do ouro no Campeonato Mundial de 2021 (ele também o fez nos 5000m).

E não descarte os patinadores neerlandeses, com Jorrit Bergsma – o campeão de Sochi 2014 – também buscando o degrau mais alto do pódio mais uma vez.

O esqui cross-country terá lugar com a prova dos 15km estilo clássico para os homens, com a participação do brasileiro Manex Silva e do português José Cabeça, a partir das 15:00.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

11:00–13:09: (F) Super-G

Biatlo

17:00–18:10: (F) 7,5km corrida de velocidade

Esqui cross-country

15:00–16:35: (M) 15km clássico

Snowboard

09:30–10:49: (M) Snowboard halfpipe final

Skeleton

21:55–22:40: (M) bateria 4

Patinação de velocidade

16:00–17:55: (M) 10000m

Patinação de velocidade em pista curta

19:00–20:49: (F) 1000m quartas de final, semifinais, final B, final A

12 de fevereiro de 2022 - Tem Brasil!

Entre os seis eventos de medalhas de hoje, o norueguês Johannes Thingnes Bø espera recuperar a medalha de ouro do biatlo na corrida de velocidade masculina (17:00) para seu país e aumentar sua crescente lista de elogios.

O skeleton feminino também conhecerá as medalhistas em Pequim, tendo nas finais a presença da brasileira Nicole Silveira a partir das 21:55.

Embora haja apenas seis finais, um dia cheio de esporte nos aguarda, com destaque para a partida de hóquei no gelo masculino Canadá x EUA. Sem estrelas da NHL, mas com craques já recrutados no Draft 2021 tanto de um lado como do outro.

Outra equipe canadense, desta vez a de curling feminina (Jennifer Jones), enfrentará a atual campeã Olímpica, a Suécia (Anna Haselborg), em um confronto de campeãs Olímpicas. Quais são os outros destaques do dia que escolhemos? Descubra.

Patinação artística - Papadakis e Cizeron começam a caça ao ouro

Eles são quatro vezes campeões mundiais e os medalhistas de prata da dança no gelo de PyeongChang 2018 atrás de Tessa Virtue e Scott Moir, entretanto retirados. Agora, os franceses Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron parecem ter um caminho claro para o ouro no evento de dança no gelo de patinação artística.

A dança rítmica (19:00) verá a dupla francesa - que venceu confortavelmente os dois eventos do ISU Grand Prix nesta temporada, mas está voltando à competição após um ano e meio de folga - enfrentar a campeã mundial da ROC Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov pela primeira vez desde que a última equipe derrotou Papadakis e Cizeron no Campeonato Europeu de 2020.

Isso cria um cenário intrigante, embora Papadakis e Cizeron ainda sejam fortemente favorecidos. A disputa pelas medalhas de prata e bronze não é menos feroz, com até seis outras equipes de olho em uma medalha Olímpica.

Hóquei no gelo - Duelo de vizinhos sem estrelas da NHL

Mesmo sem a presença de jogadores da NHL no gelo Olímpico, um confronto é mais esperado do que a maioria: Canadá x Estados Unidos.

As equipes se enfrentarão (12:10–14:25) pela primeira vez em competições Olímpicas desde as semifinais de Sochi 2014, onde o Canadá venceu por 1 a 0, em um confronto da fase preliminar do Grupo A.

Com a expectativa de que ambos os lados cheguem facilmente às quartas de final de um grupo que inclui a Alemanha e a anfitriã República Popular da China, isso provavelmente será apenas uma prévia antecipada de uma possível revanche no final do torneio.

Snowboard - Equipe mista de snowboard cross de faz estreia Olímpica

Snowboard cross é uma corrida de velocidade através de um curso com curvas inclinadas, saltos e quedas, geralmente consistindo de quatro a seis atletas por corrida.

Então, naturalmente, um evento de equipes mistas – com um homem e uma mulher por equipe por corrida – certamente tornaria o que já é um espetáculo incrivelmente emocionante ainda mais, com oito snowboarders por corrida.

Sua estreia Olímpica é hoje (10:00), com 16 equipes envolvidas em quatro baterias das quartas de final, todas com o objetivo de ser uma das quatro equipes na final pela medalha.

A Austrália é a atual campeã mundial, mas dada a natureza imprevisível da disciplina, as medalhas estão em aberto. Mantenha seus olhos abertos!

Eventos de medalhas

Biatlo

17:00–18:15: (M) Corrida de velocidade 10km

Esqui cross-country

15:30–16:45: Revezamento 4 x 5km (F)

Snowboard

10:00–11:05: Equipes mistas snowboard cross, semifinais, pequena final, grande final

Salto de esqui

19:00–19:45: (M) Pista normal individual 1ª Volta; 20:00–20:33: (M) Pista grande individual rodada final

Skeleton

21:55–22:40: (F) Bateria 4

Patinação de velocidade

16:53–17:34: (M) 500m

13 de fevereiro de 2022 - Tem Brasil e Portugal!

Sete eventos de medalhas estão em oferta nessa jornada, que assinala o início da segunda metade dos Jogos ao dia 9.

Há mais uma estreia Olímpica hoje, pois as duas primeiras corridas são realizadas no monobob feminino (09:30-11:45), o que torna a disciplina de Bobsled equilibrada em termos de gênero com dois eventos masculinos e dois femininos.

Aqui estão dois outros eventos imperdíveis:

Esqui alpino - Pinturault e Odermatt vão para a coroa de slalom gigante

O slalom gigante masculino (10:15, 13:45) será um para assistir enquanto os favoritos lutam para substituir o aposentado Marcel Hirscher como campeão Olímpico.

O francês Alexis Pinturault é o atual campeão mundial de slalom gigante, enquanto seu compatriota, Mathieu Faivre, está defendendo o seu título mundial.

Mas não exclua o polivalente suíço Marco Odermatt, o austríaco Marco Schwarz ou o norueguês Henrik Kristoffersen – que ganhou a prata em 2018 atrás de Hirscher e à frente de Pinturault.

Tal como acontece com todos os eventos de slalom e slalom gigante, há duas corridas nas encostas – então nada é garantido, mesmo com uma primeira descida forte.

O Brasil estará presente neste evento com Michel Macedo, enquanto que por Portugal irá o colivlhanense Ricardo Brancal, a partir das 10:15.

Hóquei no gelo - A rivalidade nórdica vem à tona

A Finlândia enfrenta a Suécia na fase preliminar do Grupo C no hóquei no gelo masculino (16:40–18:55) no Estádio Interno Nacional.

Além de ser um encontro entre os dois eternos rivais nórdicos, esta partida provavelmente determinará o vencedor do grupo, que também inclui Eslováquia e Letônia.

Finlândia e Suécia têm ligas domésticas muito competitivas – a SM-liiga e a Liga Sueca de Hóquei – e devem ter as duas equipes mais fortes do grupo.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

10:15–12:15: (M) Slalom gigante - corrida 1; 13:45–15:49: (M) Slalom gigante - corrida 2

Biatlo

17:00–17:40: (F) 10km perseguição; 18:45–19:25: (M) 12,5km de perseguição

Esqui cross-country

15h00–16h40: Revezamento 4 x 10km (M)

Patinação de velocidade

21:56–22:37: (F) 500m

Patinação de velocidade em pista curta

19:00–20:19: (M) 500m quartas de final, semifinais, final B, final A; 19:35–19:55: (F) 3000m revezamento final B, final A

14 de fevereiro de 2022 - Tem Brasil!

Pode haver apenas cinco medalhas em disputa hoje, mas longe das finais, os principais eventos que chamam a atenção estão no hóquei no gelo, onde as quatro equipes femininas finais são reduzidas a apenas duas para disputar a final da medalha de ouro.

Essas semifinais (12:10–14:25; 21:10–23:25) poderiam potencialmente ver Canadá e EUA se enfrentarem novamente se qualquer uma das equipes tiver um desempenho inferior durante a fase de todos contra todos.

O Brasil desce a pista de Yanqing nas primeiras baterias com o bobsled masculino de dois atletas, a partir das 20:05.

Se isso não lhe agrada, saiba o que mais pode assistir.

Bobsled - Primeira medalha monobob feminino

Ainda mais história será feita para o equilíbrio e igualdade de gênero em Pequim quando o bobsled conceder suas primeiras medalhas no monobob feminino (11:00).

O evento está estreando em Beijing 2022 após uma longa campanha para as mulheres ganharem uma corrida extra nos Jogos Olímpicos – anteriormente, havia apenas corridas de dois homens, duas mulheres e quatro homens.

A americana Nicole Vogt, venceu quatro das 13 corridas da temporada 2020/21 da Monobob World Series para liderar a classificação geral, mas esta temporada foi substituída por uma três vezes medalhista Olímpica no evento de duas mulheres, Elana Meyers Taylor. Como Kaillie Humphries, duas vezes campeã Olímpica pelo Canadá, que agora corre pelos Estados Unidos.

Elas provavelmente serão as mulheres americanas nos trenós monobob e serão difíceis de vencer.

Esqui estilo livre - Gu Ailing Eileen de volta à ação

Há outra provável medalha e ouro potencial para os anfitriões, já que a final feminina de freeski slopstyle acontece (09:30).

Gu Ailing Eileen é a atual campeã mundial no evento e será muito aplaudida por sua torcida enquanto tenta conquistar a primeira medalha Olímpica da República Popular da China no evento.

Mas a concorrência é acirrada. Qualquer uma entre Mathilde Gremaud (Suíça), Megan Oldham (Canadá), Tess Ledeux (França), Issy Atkin (Grã-Bretanha) ou Maggie Voisin (EUA) poderiam igualmente figurar no pódio.

Patinação artística - Papadakis/Cizeron ou Sinitsina/Katsalapov?

A competição de dança no gelo chega ao clímax com a dança livre (09:15), com uma pergunta clara após as equipes subirem no gelo para a dança rítmica.

Serão os quatro vezes campeões mundiais Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron da França, ou os atuais campeões mundiais Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov, do ROC, que sairão com a medalha de ouro?

Sem competição direta entre os dois por mais de dois anos antes da dança rítmica, e com Sinitsina e Katsalapov tendo derrotado os franceses na última vez que se enfrentaram, há poucas dúvidas de que esta será a batalha pelo ouro – desde que Katsalapov se mantenha livre de seus problemas de lesões.

Ou poderia haver um choque de uma das duplas americanas ou canadenses?

Eventos de medalhas

Bobsled

11:00–11:50: (F) Monobob bateria 4

Esqui estilo-livre

09:30–10:49: (F) Freeski slopestyle final; 19:00–20:15: Final aerials (F)

Patinação artística

09:15: Dança no gelo dança livre

Salto de esqui

19:00–19:51: 1ª rodada em equipe (M); 20:06–20:42: Rodada final em equipe (M)

15 de fevereiro de 2022 - Tem Brasil!

Há nove eventos de medalhas hoje, incluindo as duas finais no snowboard big air (09:30, 13:00), que fizeram sua estreia em PyeongChang 2018. A visão dos atletas realizando manobras a dezenas de metros no ar, lançados da enorme rampa, é um espetáculo para ser visto.

As eliminatórias masculinas de hóquei no gelo também começam com a rodada de qualificação para as oito equipes que não conseguiram vencer seu grupo ou não terminaram como o melhor vice-campeão.

E no curling masculino, há uma repetição da final do Campeonato Mundial de 2021, quando os campeões mundiais e medalhistas de prata Olímpicos de 2018, Suécia (Niklas Edin), enfrentam a Grã-Bretanha (Bruce Mouat). Aqui estão dois outros eventos que você deve assistir no dia 15 de fevereiro.

Esqui alpino - Goggia, Gut-Behrami, ou mesmo Ledecká no downhill?

Sofia Goggia recupera-se de lesão - que a impediu de ser a Porta-Bandeira da Itália na Cerimônia de Abertura dos Jogos - entretanto segue como favorita para manter seu título Olímpico no downhill feminino hoje (11:00). Embora Goggia tenha sofrido uma lesão no joelho que encerrou a temporada em janeiro de 2021, ela ainda fez o suficiente para ganhar o globo de cristal da Copa do Mundo de downhill para a temporada 2020/21 e terá metade da temporada 2021/22 em seu currículo desde seu retorno de lesão no momento em que os Jogos rolarem.

As suíças Corinne Suter e Lara Gut-Behrami conquistaram ouro e bronze na ausência de Goggia no Campeonato Mundial de 2021, uma corrida que também viu a esquiadora tcheca Ester Ledecká – campeã do super-G de 2018 – terminar em quarto.

Ledecká terá completado seus deveres de snowboard em slalom gigante paralelo no dia 8 de fevereiro, bem como a corrida de esqui super-G em 11 de fevereiro, e pode muito bem decidir ter outra chance no downhill.

Patinação artística - mulheres do ROC prontas para dominar

Tal é o domínio dos patinadores que representam o ROC sobre a patinação individual feminina nos últimos tempos que, realisticamente, é difícil olhar além de uma provável tríplice no pódio dos três representantes da equipe.

No entanto, o programa curto (18:00) apresenta uma oportunidade para alguns dos outros patinadores reivindicarem uma medalha externa, especialmente porque as patinadoras individuais não podem realizar saltos quádruplos durante o programa curto sob as regras atuais.

Isso pode abrir a porta para patinadoras como Alysa Liu, dos EUA, campeã dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2020, You Young, da República da Coreia, e Higuchi Wakaba, do Japão, que têm Axels triplos em seu repertório, para talvez se esgueirarem para o terceiro lugar entrando na patinação livre.

Beijing 2022 saberá também os campeões do bobsled masculino de 2 atletas, às 20:15, com o duo brasileiro podendo estar entre os finalistas.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

11:00–12:59: Downhill (F)

Bobsled

21:50–22:35: Dupla masculina - 4ª e decisiva bateria

Biatlo

17:00–18:15: Revezamento (M) 4 x 7,5km

Esqui estilo livre

09:30–10:50: Freeski slopestyle (M) final

Combinado nórdico

16:00–16:51: Gundersen individual em pista longa/salto de esqui 10km; 19:00–19:35: Gundersen individual pista longa/ cross-country 10km

Snowboard

09:30–10:35: (F) Snowboard big air final; 13:00–14:05: (M) Snowboard big air final

Patinação de velocidade

16:22–16:34: Final de perseguição de equipe (F), final B, final A; 16:41–16:53: Final de perseguição por equipe (M) final B, final A

16 de fevereiro de 2022 - Tem Brasil e Portugal!

Sete medalhas de ouro serão decididas no dia 16 de fevereiro, além de uma partida de medalha de bronze no hóquei no gelo feminino (19:30) em mais um dia cheio de eventos em Beijing 2022.

Os eventos de equipe de curling estão chegando ao final da fase de todos contra todos, enquanto as eliminatórias de hóquei no gelo masculino entram em velocidade de cruzeiro.

Ainda sem ideias sobre o que assistir? Aqui estão alguns eventos selecionados nos quais você deve prestar atenção hoje.

Esqui estilo livre - Maxim Burov busca o primeiro título Olímpico em meio a uma competição acirrada

A final do aerials masculino (19:00) acontece hoje com o bicampeão mundial Maxim Burov, representando o ROC, saindo como favorito neste evento.

O compatriota Pavel Krotov, medalhista de bronze mundial, e o irmão mais velho de Maxim, Ilya Burov, bronze Olímpico de 2018, também farão parte da disputa, assim como o atual campeão Oleksandr Abramenko, da Ucrânia.

Abramenko, com 33 anos, estará competindo incrivelmente em seus quintos Jogos Olímpicos, tendo feito a estreia aos 17 anos nos Jogos de Inverno Turim 2006.

Também há interesse do país anfitrião neste evento, pela presença do duas vezes medalhista Olímpico, Jia Zongyang.

Hóquei no gelo - Eliminatórias masculinas atingem a velocidade cruzeiro

Estamos no fim dos negócios em ambos os torneios de hóquei no gelo, com a partida da medalha de bronze feminina também ocorrendo hoje.

Mas as quatro melhores equipes da rodada preliminar masculina estão finalmente de volta à ação com os quatro vencedores da rodada de qualificação das eliminatórias, enquanto a busca pelo ouro chega às oitavas de final.

Com Canadá e EUA empatados no mesmo grupo da rodada preliminar e provavelmente ambos se classificando diretamente para esta rodada, seria uma verdadeira surpresa para eles se enfrentarem – ou o ROC – nas quartas de final. Para que isso aconteça, uma das equipes deve ter tido um desempenho surpreendentemente decepcionante na fase de grupos.

Mas isso não quer dizer que não teremos quatro quartas de final extremamente competitivas.

Patinação de velocidade em pista curta - A Hungria pode ser ouro pela segunda vez?

Quando a Hungria ganhou o ouro no revezamento de pista curta masculina em PyeongChang o país enlouqueceu. Foi a primeira medalha de ouro em Jogos de Inverno da Hungria e a primeira medalha de qualquer cor desde Lake Placid 1980.

Essa equipe incluía dois atletas de ascendência chinesa – os irmãos Shaolin e Shaoang Liu. Ambos devem voltar a fazer parte da equipe magiar na final desta noite (20:32).

Embora normalmente possam esperar um apoio significativo devido às suas raízes, isso pode ser diminuído pelo fato de a equipe masculina de revezamento da China ser igualmente forte e vir de conquistar a prata atrás dos húngaros há quatro anos.

Uma revanche tentadora está nas cartas em jogo.

No esqui alpino acontece o slalom masculino a partir das 10:15, com o português Ricardo Brancal e o brasileiro Michel Macedo.

Também é dia de as brasileiras Eduarda Ribera e Jaqueline Mourão no sprint por equipes do esqui cross-country às 19:00.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

10:15–12:10: (M) Slalom - corrida 1; 13:45–15:39: (M) Slalom - corrida 2

Biatlo

15:45–17:00: Revezamento 4 x 6km (F)

Esqui cross-country

19:00–19:20: Final do clássico de velocidade de equipe (F); 19:30–20:00: Clássico de velocidade de equipe - Final (M)

Esqui estilo livre

19:00–20:15: Final do aerials (M)

Hóquei no gelo

19:30–21:45: (F) Jogo da medalha de bronze

Patinação de velocidade em pista curta

20:32–20:57: (M) Revezamento 5000m final B, final A; 21:11–21:26: (F) 1500m final B, final A

17 de fevereiro de 2022

Um dos maiores eventos da programação dos Jogos Olímpicos de Inverno é decidido hoje, quando as medalhas são concedidas no evento individual feminino na patinação artística.

Esse é um dos seis eventos de medalhas na programação de hoje, já que os Jogos entram em seus últimos dias. Não tem tempo para assistir todos eles? Aqui estão três em que você deve apostar.

Curling – Hora de saber quem estará nas semifinais

Tanto os todos contra todos masculino (09:05) quanto o feminino (14:05) terminam hoje, incluindo um confronto entre o Canadá (Brad Jacobs) e a pista da Grã-Bretanha de Mouat na última rodada do todos contra todos masculino da manhã.

Essas partidas definirão a tabela final de todos contra todos, com as quatro melhores equipes de cada uma chegando às semifinais.

Com as semifinais masculinas acontecendo à noite (20h05–23h00), procure nomes como Canadá, Grã-Bretanha, EUA (John Shuster) e Suécia (Niklas Edin) para estar entre as equipes que pressionam pelos quatro pontos finais.

Edin terminou em quarto, terceiro e segundo, respectivamente, nos últimos três Jogos Olímpicos. Só falta mesmo o tão desejado ouro.

Patinação artística - Um pódio completo do ROC está ativado?

Hoje é o dia em que descobrimos se as mulheres do ROC garantiram a conquista das medalhas na patinação livre feminina (18:00).

Com a campeã mundial Anna Shcherbakova e a recordista mundial Kamila Valieva entre as três patinadoras do ROC, a questão é se um dos forasteiros pode chegar à posição da medalha de bronze.

Isso provavelmente dependeria da identidade do terceiro patinador da ROC. Além disso, Valieva pode quebrar seus recordes mundiais novamente?

Hóquei no gelo - Revanche Canadá x EUA provável para ouro

É isso. A maior rivalidade no hóquei no gelo feminino internacional, só que desta vez, é por uma medalha de ouro. Ou, pelo menos, é assim que as coisas provavelmente vão se moldar. Outra nação – talvez a Finlândia? – aspira a causar uma surpresa.

No entanto, se mais uma vez ficar entre canadenses e americanas – como aconteceu em cinco das seis finais Olímpicas desde que o torneio feminino estreou em 1998 – espere outra final incrível que pode ir para a prorrogação.

E, com as novas regras da IIHF em jogo, não haverá uma repetição de 2018, quando os EUA venceram no shootout (os pênaltis do hóquei no gelo). Vai ser tempo extra até que um vencedor faça o gol de ouro (morte súbita).

Eventos de medalhas

Esqui alpino

10:30–12:00: (F) Downhill combinado; 14:00–15:19: (F) Slalom combinado

Esqui estilo livre

14:00–15:25: (F) Esqui cross oitavas de final, quartas de final, semifinal, pequena final, grande final

Patinação artística

18:00: (F) Patinação individual livre

Hóquei no gelo

12:10–14:25: (F) Jogo da medalha de ouro

Combinado nórdico

16:00–16:40: Equipes Gundersen pista longa/4 x 5km de salto de esqui; 19:00–19:55: Equipe Gundersen pista longa/4 x 15km cross-country

Patinação de velocidade

16:30–17:42: (F) 1000m

18 de fevereiro de 2022

Há apenas quatro medalhas de ouro a serem entregues hoje, mas isso não significa que a ação será menos emocionante.

De fato, há também uma série de eventos imperdíveis sem medalhas hoje, dos quais escolhemos três aqui.

Curling - Canadá busca redenção

Em 2018, o Canadá não conseguiu ganhar uma medalha nos eventos por equipes no curling pela primeira vez e só o ouro em duplas mistas salvou a participação de uma das potências do esporte.

Jennifer Jones vai tentar mudar isso. Amplamente reconhecida como uma das melhores curlers femininas de todos os tempos, a campeã Olímpica em Sochi 2014, está de volta para reconquistar o ouro nos Jogos Olímpicos.

Espera-se que ela lidere o Canadá até as semifinais femininas (20:05–23:00) depois que a equipe de Rachel Homan terminou com um recorde de derrotas em 2018.

Essas semifinais acontecem após a disputa da medalha de bronze masculina à tarde.

Patinação artística - Sui e Han levam aplausos para casa

Das quatro disciplinas de patinação artística nos Jogos Olímpicos, os pares normalmente não aparecem em último lugar.

Mas isso acontece em Pequim, com o programa curto de duplas hoje (18:30), e principalmente por causa da atração principal para os anfitriões: os bicampeões mundiais Sui Wenjing e Han Cong.

Eles venceram o Grandes Prêmios deste ano no Canadá e na Itália, e foram os medalhistas de prata de PyeongChang 2018 – terminando atrás de Aljona Savchenko e Bruno Massot – pelo que serão um dos favoritos para se darem bem.

No entanto, o quadro complicou para eles nos quatro anos pelo reforço nas fileiras de pares para a equipe do ROC. Não há dúvida, no entanto, que Sui e Han receberão os aplausos mais altos.

Hóquei no gelo - Os quatro últimos vão para o gelo

É hora decisiva no torneio masculino de hóquei no gelo com as semifinais (12:10–14:25; 21:10–23:25). Perde aqui e pode sair de Pequim sem nada. Ganhe e terá uma medalha garantida.

Dependendo de como a rodada preliminar se desenrolar, podemos ver um confronto entre EUA ou Canadá x ROC aqui – ou talvez até EUA x Canadá, se qualquer equipe tiver um desempenho inferior o suficiente na primeira rodada.

O que quer que o sorteio produza, espere apenas o melhor, pois as equipes disputam uma vaga na final.

Eventos de medalhas

Biatlo

17:00–17:45: (M) Largada em massa 15km

Curling

14:05–17:00: (M) Jogo da medalha de bronze

Esqui estilo livre

09:30–10:49: Final de halfpipe (F) freeski; 14:45–16:10: (M) Esqui cross oitavas final, quartas de final, semifinal, pequena final, grande final

Patinação de velocidade

16:30–17:40: (M) 1000m

19 de fevereiro de 2022 - Tem Brasil!

Nove eventos (e duas medalhas de bronze adicionais) serão decididos no penúltimo dia de ação em Beijing 2022, incluindo o que costumava ser a tradicional largada em massa de 50 km masculina no esqui cross-country (14:00) com a presença do brasileiro Manex Silva (às 14:00), que – apenas como era em 2018 – foi trocado com o evento feminino para o último dia.

Não vale medalha neste dia, mas o quarteto brasileiro do bobsled entra na pista de Yanqing para as primeiras baterias, às 9:30.

A programação do esqui alpino fecha com a segunda rodada do evento paralelo de equipes mistas (11:00), enquanto há também o jogo da medalha de bronze no hóquei no gelo masculino (21:10). Ainda sem ideias do que seguir? Aqui estão nossas escolhas.

Esqui cross-country - Especialistas em distância masculina prontos para brilhar

Alexander Bolshunov, ROC, campeão de distância e geral da Copa do Mundo de 2020/21, entra nos 50km livre masculino (14:00) como favorito.

O vencedor do Tour de Ski de 2021 ficou com a prata no evento correspondente de 50km em PyeongChang, esquiando usando o estilo clássico.

Ele também conquistou a prata no Campeonato Mundial de 2021 (clássico) atrás do norueguês Emil Iversen e à frente de Simen Hegstad Krüger, que provavelmente produzirá os desafios mais fortes para Bolshunov.

Patinação artística - Dupla Sui/Han conquistará o ouro em casa?

As competições de patinação artística finalmente terminam com as duplas de patinação livre (19:00).

Com o que será uma torcida barulhenta por trás deles, Sui e Han serão capazes de montar um programa limpo e livre para impulsioná-los à frente de seus desafiantes do ROC?

Certamente parece ser uma luta direta pelas medalhas entre Sui/Han e as três duplas do ROC que estarão em Beijing.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

11:00–12:54: Evento paralelo de equipes mistas, oitavas finais, quartas de final, semifinais, final pequena, grande final

Bobsled

21:30–22:15: Dupla feminina - bateria 4

Biatlo

17:00–17:45:(F) Largada em massa12,5km

Esqui cross-country

14:00–16:45: (M) Largada em massa 50km estilo livre

Curling

14:05–17:00: Jogo da medalha de ouro (M); 20:05–23:00: (F) Jogo da medalha de bronze

Esqui estilo livre

09:30–10:49: (M) Freeski halfpipe - final

Patinação artística

19:00: Patinação de pares livre

Hóquei no gelo

21:10–23:25: (M) Jogo da medalha de bronze

Patinação de velocidade

16:30–16:45: (M) Largada em massa - final; 17:00–17:15: (F) Largada em Massa - final

20 de Fevereiro de 2022 - Tem Brasil!

As últimas quatro medalhas são entregues no último dia dos Jogos, antes da Cerimônia de Encerramento à noite.

À tarde, os patinadores artísticos fazem um último passeio no gelo na exibição de gala (12:00–14:30). Aqui está o que esperar das quatro finais do dia:

Bobsled - domínio alemão em quatro homens vai continuar?

Os trenós alemães venceram cinco das últimas sete corridas de quatro homens realizadas nos Jogos Olímpicos, desde Lillehammer 1994. As únicas exceções foram os EUA em 2010 e a Letônia em 2014.

Parece pouco sugerir que isso vai mudar, com o país também dominando o evento de quatro homens nas corridas da Copa do Mundo desde PyeongChang 2018.

O nome a ser observado continua sendo Francesco Friedrich, bicampeão Olímpico de PyeongChang, que também tem 13 medalhas de ouro no Campeonato Mundial em seu nome.

O trenó de quatro homens do Brasil participará da final, a partir das 9:30.

Esqui cross-country - Quem sucederá Marit Bjørgen?

A lenda norueguesa de cross-country Bjørgen venceu a corrida clássica de 30km em PyeongChang, a última de suas oito medalhas de ouro Olímpicas, antes de se aposentar.

Isso significa que teremos uma nova campeã, que poderia ser a americana Jessie Diggins?

Ela é a atual campeã da Copa do Mundo de distância, mas enfrentará a dura concorrência das norueguesas Therese Johaug – a atual campeã mundial e medalhista de ouro no revezamento Vancouver 2010 – e Heidi Weng.

Curling - Jones pode completar o conto de fadas?

Oito anos depois de ganhar o ouro em Sochi 2014, poderá Jennifer Jones estar na final feminina de curling para completar o conto de fadas? Certamente seria uma redenção para o programa de curling canadense após a decepção de PyeongChang.

A sueca Anna Hasselborg, skip da equipe campeã Olímpica, sem dúvida terá algo a dizer sobre isso – assim como outros desafiantes como Eve Muirhead da Grã-Bretanha.

Hóquei no gelo - Mais sucesso para o ROC ou o Canadá recuperará o ouro?

O ponto alto do último dia é a final masculina de hóquei no gelo. Há poucas dúvidas de que Canadá x EUA seria uma final de sonho – reeditando Vancouver 2010 – mas o ROC terá algo a dizer sobre isso.

Mesmo sem os jogadores da NHL presentes, esta é uma das principais atrações dos Jogos e deve ser novamente.

Eventos de medalhas

Bobsled

11:20–12:10: Quatro homens - bateria 4

Esqui cross-country

14:30–16:30: (F) Largada em massa em estilo livre 30km

Curling

09:05–12:00: Jogo da medalha de ouro (F)

Hóquei no gelo

12:10–14:25: (M) Jogo da medalha de ouro

20:00–22:00: Cerimônia de Encerramento