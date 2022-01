O que é o novo evento de snowboard cross por equipes mistas?

A fim de aumentar a igualdade de gênero nos Jogos, os eventos mistos se tornaram um elemento fundamental no Programa Olímpico. Em Beijing 2022 serão nove eventos mistos - quatro novos e cinco que já foram parte nos Jogos passados.

Em 12 de fevereiro de 2022, a competição de snowboard cross por equipes mistas fará a sua estreia Olímpica e as primeiras medalhas de sempre desse evento serão entregues.

Um máximo de 16 times com dois atletas por equipe que se enfrentarão em um torneio eliminatório que vai culminar em uma eletrizante final em que quatro times tentarão conquistar a primeira medalha de ouro Olímpica da história do evento.

O formato do evento por equipes mistas do snowboard cross em Beijing 2022

Apesar de Beijing 2022 ser a primeira vez que o evento será parte do Programa Olímpico, a competição de equipes mistas do snowboard cross já faz parte da temporada regular de snowboard há quase uma década, tendo sido incluída em várias Copas do Mundo desde a temporada 2012/2013.

A popularidade da competição deve ao formato eletrizante que ele tem, que faz você não querer desgrudar os olhos.

Cada equipe é constituída por dois competidores - uma mulher e um homem - com os homens competindo primeiro e as mulheres, depois. Quando o primeiro integrante da equipe cruza a linha de chegada, a vantagem de tempo que ele obtém é transferido para a sua colega, que então começa a prova em formato escalonado. A primeira atleta a passar da linha de chegada vence a prova

Em Beijing 2022, as duas melhores equipes de cada uma das quatro baterias avançam às semifinais, com os dois semifinalistas mais rápidos garantindo um lugar na grande final.

Como seguir o evento de snowboard cross por equipes mistas em Beijing 2022

O Parque de Neve de Genting, também conhecido como Jardim Secreto, em Chongli, é o recinto que vai ser a sede de todos os eventos de snowboard (com exceção do Big Air), incluindo o snowboard cross por equipes mistas.

Todo o evento do snowboard cross por equipes mistas acontecerá em um dia, então guarde o dia 12 de fevereiro de 2022 na agenda!

O evento vai começar com as quartas de final às 10 da manhã - hora local de Pequim, 11 horas a mais em relação a Brasília e oito a mais em relação a Lisboa. As semifinais acontecerão uma hora depois. Às 10:50h (hora local) acontecerá a pequena final antes da grande final, em que as quatro melhores equipes irão disputar a medalha de ouro.

O que torna o evento por equipes mistas tão especial? Atletas Olímpicos explicam

Os snowboarders estão acostumados a competir sozinhos, entretanto quando chega o evento por equipes mistas, são exigidas outras habilidades - qualidades que Belle Brockhoff e Jarryd Hughes precisaram acrescentar ao repertório quando eles se uniram antes do Campeonato Mundial de 2021.

"Temos necessidades diferentes. Tivemos que nos ajustar isso tem sido muito bom. Você sabe, fomos capazes de conseguir aquilo que queríamos. Compartilhamos algumas ideias diferentes sobre como fazer a prova, então tivemos que ajustar o que queríamos fazer e funcionou muito bem," explicou Brockhoff para o Olympics.com.

O "muito bem" acabou levando a dupla para o título mundial.

Ser parte de uma equipe também significa ter mais responsabilidade. No final do dia, se você comete algum erro, isso influencia diretamente também os resultados do colega.

"Você meio que compartilha a responsabilidade. No individual, se você estragar tudo, a culpa é completamente sua. Mas no evento por equipes mistas, você divide essa responsabilidade um pouco mais."

Apesar desta responsabilidade extra, Brockhoff prefere ver o lado positivo. As coisas podem ser um pouco mais complicadas, mas você também pode se valer das habilidades do companheiro.

"Jarryd tem a habilidade de encontrar oportunidades em uma pista e aproveitá-las. Ele é capaz de conseguir os melhores tempos na pista," ela sublinhou.

Em quem ficar de olho no evento de snowboard por equipes mistas?

Os australianos Jarryd Hughes e Belle Brockhoff são os atuais campeões mundiais e tentarão acrescentar o ouro Olímpico ao currículo em Beijing 2022. Se eles forem bem sucedidos nessa jornada, seria a primeira medalha Olímpica para Brockhoff e a segunda para Hughes, que é o atual medalhista de prata do torneio individual masculino.

Entretanto, outros times podem chegar em Pequim com o mesmo objetivo. Os italianos Lorenzo Sommariva e Michela Moioli foram segundo lugar no Campeonato Mundial de 2021 e venceram a grande final da Copa do Mundo em Montafon, em dezembro - a única Copa do Mundo desta temporada que o evento por equipes mistas fez parte. Moioli também detém o título Olímpico do snowboard cross. Seria ela capaz de mantê-lo e acrescentar outro brilhante ouro no evento por equipes à sua coleção?

Em Montafon, a dupla italiana ficou à frente dos tchecos Eva Samková e Jan Kubicik. O francês Quentin Sodogas e a medalhista de bronze do snowboard cross em Sochi 2014, Chloe Trespeuch, foram terceiro.