Como é o monobob Olímpico somente feminino que será disputado em Beijing 2022?

Quem disse que o bobsled só pode ser um esporte coletivo? Pela primeira vez, os Jogos Olímpicos de Inverno terão o monobob - um evento individual exclusivo para mulheres - em Beijing 2022.

Nomeado a partir da palavra grega 'mónos' (simples), o monobob aumentará a participação feminina no bobsled Olímpico, juntando-se à competição do two-woman. Os homens já possuem dois eventos: four-man e two-man.

A competição fez parte do programa dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude (JOJ) em Lillehammer 2016 e Lausanne 2020, com os dois gêneros participando.

Quer saber o que esperar do monobob feminino em Beijing 2022, em quem ficar de olho e quando a competição começa? Saiba tudo.

O que é diferente no monobob?

Enquanto os companheiros do bobsled dividem entre si as funções de empurrar o trenó, pilotar e frear, a atleta do monobob tem que fazer tudo sozinha, com um trenó pesando pelo menos 162kg.

"É meio solitário às vezes. O trenó também pesa quase o mesmo do two-woman e você precisa de ajuda para carregá-lo", disse a jamaicana Jazmine Victorian-Fenlator, que já foi a dois Jogos Olímpicos.

O mesmo é o mesmo para todas, porém. "O jeito que o monobob é, temos trenós padronizados. Então é você como atleta e piloto e você tem um grande teste. Ganhar não é questão do melhor equipamento. Temos os mesmos trenós. Podemos ver quem realmente está no topo", disse a canadense Cynthia Appiah ao Olympics.com em 2020.

Cynthia Appiah Foto: 2017 Getty Images

Competir sozinha é um fardo? Não para Appiah. "Uma grande vantagem do mono é que você é sua própria pessoa. Se você errar, a culpa é só sua", disse.

Fenlator-Victorian também acredita que há menos pressão no monobob.

"Se eu bater, sou eu apenas. Não há a preocupação que há no two-woman, quando você é responsável pela outra pessoa como piloto.

"Toda vez que você encosta você pede desculpa, mas quando está sozinha, apenas segue em frente".

Laura Nolte, da Alemanha Foto: 2021 Getty Images

Mais diversidade no bobsled

As mulheres começaram a competir no bobsled Olímpico em Salt Lake City 2002. Vinte anos depois, o monobob dá às atletas do bobsled de todo o mundo a chance de lutar por mais medalhas Olímpicas.

A americana Kaillie Humphries, uma das atletas mais bem-sucedidas do bobsled e apoiadora da representação feminina no esporte, deu boas-vindas ao novo evento.

"É ótimo saber que as mulheres têm mais chances de ganhar medalhas, e ter vencido o primeiro [Campeonato Mundial] foi uma cereja no bolo", ela disse. "Trabalhei muito duro para poder ganhar os dois eventos".

Além de aumentar a representação feminina, o monobob pode ser uma oportunidade para CONs que não têm grande tradição em esportes de inverno de participar no bobsled Olímpico feminino.

"É ótimo para o desenvolvimento, para trazer mais nações para o esporte", afirmou Fenlator-Victorian.

Vinte atletas participarão do evento de monobob Olímpico. Os quatro CONs de melhor ranking poderão inscrever duas atletas. Outras seis que se classificaram para o two-woman poderão ter uma atleta cada. Finalmente, seis vagas são reservadas para CONs que não possuem equipe classificada no two-woman.

Atletas para ficar de olho no monobob em Pequim

Atual campeã mundial de monobob e bicampeã Olímpica no two-woman, Kaillie Humphries espera ser a primeira medalhista de ouro Olímpica do monobob. A americana representava o Canadá até 2020.

Durante a temporada 2021/22, Humphries venceu as etapas de Altenberg, na Alemanha, em dezembro, e a última prova, em St. Moritz, na Suíça.

Outra grande candidata dos EUA é a três vezes medalhista Olímpica de 37 anos Elana Meyers Taylor, que venceu a disputa geral da World Monobob Series em 2021/22. As canadenses Cynthia Appiah e Christine de Bruin terminaram em terceiro e quarto no ranking. A australiana Breeana Walker também vem de excelente temporada.

No entanto, nunca subestime a Alemanha quando se trata de bobsled. Stephanie Schneider e Laura Nolte - campeã do monobob em Lillehammer 2016 - levaram prata e bronze, respectivamente, no último Mundial.

Programação do monobob em Beijing 2022

A competição do monobob feminino começa em 13 de fevereiro às 9:30 (horário local), com as duas primeiras eliminatórias. A terceira e a quarta (e decisiva) prova será no dia seguinte, 14 de fevereiro, às 9:30 também. Por volta de 11:45 no horário de Pequim, o mundo saberá quem serão as primeira medalhistas Olímpicas do monobob no Centro de Esportes de Pista de Yanqing.