Alerta de medalha: biatleta Marte Olsbu Roeiseland conquista mais um ouro em Beijing 2022, agora no sprint 7,5km

A biatleta norueguesa Marte Olsbu Roeiseland, 31, conquistou sua segunda medalha de ouro Olímpica nesta sexta-feira, 11 de fevereiro, em Beijing 2022, no Centro de Biatlo de Zhangjiakou. Ela venceu o 7,5km sprint feminino com 20min44s3, evento em que foi prata em PyeongChang 2018.

Roeiseland já havia subido ao topo do pódio no revezamento misto em Beijing 2022 com o time norueguês. Esta é sua quinta medalha Olímpica (dois ouros, duas pratas e um bronze). Ela se juntou a Anastasiya Kuzmina, da Eslováquia, e à alemã Uschi Disl como únicas biatletas com duas medalhas nesta prova. A norueguesa era considerava favorita, já que tinha duas vitórias nesta prova na Copa do Mundo nesta temporada.

A prata ficou com a sueca Elvira Oeberg, de apenas 22 anos, que faz sua estreia Olímpica. Tricampeã mundial juvenil, ela ficou a 30s9 de Roeiseland na prova.

Completou o trio de medalhas a italiana Dorothea Wierer, 31, que conquista sua primeira medalha Olímpica individual. Ela repete os dois bronzes no revezamento misto nas duas últimas edições dos Jogos de Inverno. Dona de cinco medalhas individuais em Mundiais no biatlo, Wierer terá a chance de subir ao pódio sozinha desta vez.

Atual campeã mundial, a norueguesa Tiril Eckhoff foi apenas a 11ª.

Mais informações em instantes.