Shaun White: "Acabou e estou tão aliviado", após o fim de uma carreira brilhante em Beijing 2022

Shaun White terminou sua incrível carreira no snowboard com uma apresentação impressionante na final do halfpipe masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

O tricampeão Olímpico ficou na quarta colocação no Parque de Neve de Genting em Zhangjiakou em 11 de fevereiro.

"Acabou e estou tão aliviado", disse White ao Olympics.com depois do desfecho, refletindo sobre a manhã emotiva que viveu.

"Descendo pelo halfpipe, assistindo ao sol subindo pela colina e as turbinas, é um lugar muito lindo onde estamos, estava tentando aproveitar cada momento deste processo.

"Claro, eu gostaria de ter ido melhor nas minhas runs. Há uma razão: minha perna de trás estava me deixando na mão, estava muito dolorida, talvez pelo nervosismo. Fiz o que podia e estou orgulhoso de ficar em quarto", afirmou.

O americano ficou uma posição fora do pódio, que teve o campeão Olímpico Hirano Ayumu (Japão), o australiano Scotty James e o suíço Jan Scherrer.

White parabenizou os medalhistas, mas também refletiu sobre o que poderia ter sido.

"Claro que eu teria adorado ficar em terceiro, e se eu ficasse em terceiro, ia querer ter ficado em segundo (risos). Sempre quero mais como competidor, mas estou orgulhoso. Deixo para trás uma vida e uma carreira neste esporte e um legado.

"Estou tão orgulhoso de cada momento. Então obrigado. Obrigado, snowboard. Obrigado a todos assistindo, não posso esperar pelo que vem pela frente".

As emoções de White ficaram claras com as lágrimas durante a entrevista. Ele compartilhou seus planos para o futuro, com a sua marca.

"Uma porta fecha e outra abre, não posso esperar para afetar a nova geração. Eu tinha patrocínio aos sete anos de idade, me deram meu primeiro board e pensei que poderia fazer isso para a próxima geração e ajudar. Não assinar com eles, mas guiar a carreira deles, ajudar com meus erros e lições aprendidas por todo esse tempo.

"Até o Scotty [James] falou, 'vou para mais uma, se quiser me ajudar', então nunca se sabe. Adoraria ser parte do esporte de qualquer forma, então vocês ainda me verão".

Ele também não descartou ser treinador.

"Adoraria fazer parte disso. Se alguém merecedor me chamasse, eu ficaria honrado. Adoraria estar lá por eles".

White abriu com uma nota de 72 em sua primeira descida na sexta-feira (11 de fevereiro) e seguiu com outra impressionante, incluindo um 1440 e dois 1260 seguidos para uma nota 85.

Em busca de outra medalha em seus quintos Jogos Olímpicos, White sabia que precisava melhorar sua pontuação na última tentativa para ter chance de ir ao pódio. No entanto, ele acabou caindo.