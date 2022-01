Como assistir ao snowboard nos Jogos Olímpicos de inverno Beijing 2022

Se prepare para truques incríveis, saltos arrepiantes e ação eletrizante. Estão chegando os eventos de snowboard em Beijing 2022.

O snowboard é um dos 15 esportes que fazem parte dos Jogos Olímpicos de inverno e a competição acontece entre sábado, 5 de fevereiro, e terça-feira, 15 de fevereiro.

No total, 119 mulheres e 119 homens terão o privilégio de competir por medalhas em 11 eventos.

A história do snowboard é mais recente quando comparada com outros esportes clássicos de inverno, mas em Beijing 2022 atinge a marca de 24 anos no programa Olímpico e tem novidade no calendário: pela primeira vez teremos uma prova mista no evento de equipes de snowboard cross.

Big air também regressa ao programa do snowboard após estrear com enorme sucesso em PyeongChang 2018.

Saiba a programação dos eventos e o que esperar do snowboard nos Jogos Olímpicos Beijing 2022.

Eventos de snowboard em Beijing 2022

Slalom Gigante Paralelo: dois atletas descem por uma pista onde estão montados dois percursos paralelos; o primeiro a cortar a linha de meta avança para a seguinte rodada.

Snowboard Cross: seis atletas descem em um percurso de downhill (semelhante a um percurso de BMX ou motocross com saltos e ondulações) e os três primeiros seguem em frente para a rodada seguinte.

Slopestyle: o slopestyle envolve os atletas de forma individual; cada snowboarder deve cumprir um percurso enquanto executa truques em zonas técnicas de corrimãos e de saltos.

Big Air: os atletas executam apenas um salto; para isso dispõe de três "runs" (ou descidas) e em cada uma devem conseguir apresentar o melhor truque possível.

Halfpipe: prova disputada em uma pista em forma de "U" onde as paredes laterais chegam aos 6,7 metros de altura; os atletas devem deslizar pelo halfpipe enquanto executam uma variedade de manobras ao longo da pista.

Estrelas do snowboard para ver em Beijing 2022

Slalom Gigante Paralelo:

Na competição feminina, a snowboarder tcheca Ester Ledecka tentará defender o seu título Olímpico e ao mesmo tempo gerir as forças para a prova do Super-G no esqui alpino, onde também foi campeã em PyeongChang 2018. Estrela da edição anterior dos Jogos Olímpicos, Ledecka vai ter que manter debaixo de olho Ramona Theresia Hofmeister, medalha de bronze em PyeongChang 2018.

A República da Coreia deposita esperanças em Sangho Lee no evento masculino, já que a medalha de prata conquistada em casa, há quatro anos, faz acreditar que o ouro é possível. Para que o sonho se torne realidade, Sangho Lee terá que passar por dois atletas que brilharam no Campeonato do Mundo de 2021: Dmitry Loginov (ROC) saiu campeão, enquanto Andreas Prommegger (Áustria) ficou com o vice-campeonato. O veterano de três Jogos Olímpicos Aaron March (Itália) é outro dos potenciais candidatos.

Snowboard Cross:

Atenção à tcheca Eva Samkova: com 28 anos, um título mundial em 2019, o ouro Olímpico que venceu em Sochi 2014 e a medalha de bronze que trouxe de PyeongChang 2018, Samkova é um nome que deve ser encarado com muita cautela pelas rivais. A italiana Michela Moioli chega em Pequim com o estatuto de campeã em título e a honra de carregar a bandeira do país transalpino na Cerimônia de Abertura, mas nada é garantido. Entre as atletas que podem chegar nas medalhas, destaque para a campeã do mundo Charlotte Bankes, que estará em Beijing 2022 representando a Grã-Bretanha após dois Jogos Olímpicos ao serviço da França; no radar do pódio está ainda a australiana Belle Brockhoff.

A chave masculina também é bem imprevisível. O austríaco Alessandro Haemmerle vem de três temporadas consecutivas vencendo o globo de cristal da Taça do Mundo e embora seja um rival difícil de derrotar, nada é impossível, particularmente para seus rivais diretos: Eliot Grondin do Canadá e Jakob Dusek da Áustria.

No evento de snowboard cross equipes mistas, nações como Austrália, Itália, República Tcheca e França partem com ligeiro favoritsmo rumo a um trio histórico de medalhas, já que serão as primeiras a serem entregues na disciplina debutante.

Slopestyle/Big Air:

Para os snowboarders este evento é o chamado "cross over", isto é, tanto competem no slopestyle como no big air, pelo que a chance de termos os mesmos atletas no pódio é considerável.

Entre as mulheres, a atual campeã Olímpica de big air, Anna Gasser, lidera o lote das favoritas na terceira presença Olímpica. Para poder levar medalha no slopestyle, a austríaca terá que encarar a forte competição da bicampeã Olímpica da disciplina, Jamie Anderson, especialista em "runs" quase perfeitas nos momentos críticos das provas. A estadunidense ficou no segundo posto no slopestyle durante o Mundial de 2021 atrás da neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott.

O slopestyle masculino deverá ser igualmente aberto. O campeão mundial e medalha de bronze no big air, Marcus Kleveland, terá como rivais a ter em conta pelo ouro Olímpico os atletas da forte equipa do Canadá: Sebastien Toutant foi campeão em PyeongChang 2018, Max Parrot ficou com a medalha de prata e Mark McMorris tem no historial duas medalhas de bronze nos dois últimos Jogos Olímpicos.

No entanto, não podemos deixar fora dos potenciais vencedores o Team USA liderado pelo campeão Olímpico Red Gerard, coadjuvado pelo campeão de slopestyle dos Jogos Olímpicos da Juventude Lausanne 2020, Dusty Henricksen, e ainda pelo quarto classificado no big air em PyeongChang 2018, Chris Corning.

Halfpipe:

No evento feminino oportunidade para observar a atual campeã Olímpica, Chloe Kim, que vem realizando mais uma época quase perfeita. Kim chega em Pequim como campeã mundial e dos X Games, mas terá que contar com "fogo amigo", já que a também estadunidense Maddie Mastro vem pisando forte. Quanto às atletas da nação anfitriã dos Jogos Olímpicos, o duo Xuetong Cai (nove vezes vencedora de globos de cristal) e Jiayu Liu (medalha de prata em Pyeongchang 2018) dá garantias de podermos ter pelo menos uma atleta chinesa no top 3.

O evento masculino é rico em histórias. Desde logo pela possível presença do "rei do halfpipe", o tricampeão Olímpico Shaun White, que se espera possa estar na sua quinta presença em Jogos Olímpicos. Com 35 anos e após ter conquistado o primeiro ouro Olímpico com apenas 19, o herói de PyeongChang 2018 esteve três anos sem competir e recentemente teve que abandonar em Mammoth Mountain por problemas no tornozelo. O esporte tem evoluído na ausência de White e os líderes da nova vaga de talentos parecem estar no Japão; Hirano Ayumu venceu em Mammoth Mountain, com o compatriota Hirano Rukaem segundo, mas na equação nipônico é preciso contar também com o atual campeão do mundo, Totsuka Yuto.

Programação do snowboard nos Jogos Olímpicos de Beijing 2022

Locais: Parque de Neve de Genting e Big Air Shougang

Datas: Sábado 5 de fevereiro – Terça 15 de fevereiro

(Horários de acordo com o fuso local de Pequim, UTC+8). Os horários estão sujeitos a mudanças de última hora.

Sábado 5 de fevereiro

10:45 - 11:45 Snowboard Slopestyle Feminino Qualificação Run 1

11:47 - 12:47 Snowboard Slopestyle Feminino Qualificação Run 2

Domingo 6 de fevereiro

9:30 - 9:55 Snowboard Slopestyle Feminino Final Run 1

9:57 - 10:22 Snowboard Slopestyle Feminino Final Run 2

10:24 - 10:49 Snowboard Slopestyle Feminino Final Run 3 - evento de medalha

12:30 - 13:30 Snowboard Slopestyle Masculino Qualificação Run 1

13:32 - 14:32 Snowboard Slopestyle Masculino Qualificação Run 2

Segunda 7 de fevereiro

12:00 - 12:25 Snowboard Slopestyle Masculino Final Run 1

12:27 - 12:52 Snowboard Slopestyle Masculino Final Run 2

12:54 - 13:19 Snowboard Slopestyle Masculino Final Run 3 - evento de medalha

Terça 8 de fevereiro

10:40 - 11:05 Slalom Gigante Paralelo Feminino Run Qualificação

11:07 - 11:32 Slalom Gigante Paralelo Masculino Run Qualificação

11:34 - 11:59 Slalom Gigante Paralelo Feminino Run Eliminação

12:01 - 12:26 Slalom Gigante Paralelo Masculino Run Eliminação

14:30 - 14:48 Slalom Gigante Paralelo Feminino 1/8 Final

14:48 - 15:06 Slalom Gigante Paralelo Masculino 1/8 Final

15:06 - 15:15 Slalom Gigante Paralelo Feminino Quartas de final

15:15 - 15:24 Slalom Gigante Paralelo Masculino Quartas de final

15:24 - 15:30 Slalom Gigante Paralelo Feminino Semifinais

15:30 - 15:36 Slalom Gigante Paralelo Masculino Semifinais

15:36 Slalom Gigante Paralelo Feminino Final B - evento de medalha

15:43 Slalom Gigante Paralelo Masculino Final B - evento de medalha

Após a Small Final Slalom Gigante Paralelo Feminino Big Final - evento de medalha

Após a Small Final Slalom Gigante Paralelo Masculino Big Final - evento de medalha

Quarta 9 de fevereiro

9:30 - 10:19 Snowboard Halfpipe Feminino Qualificação Run 1

10:21 - 11:10 Snowboard Feminino Halfpipe Qualificação Run 2

11:00 - 11:45 Snowboard Cross Feminino Ranqueamento Run 1

11:55 - 12:25 Snowboard Cross Feminino Ranqueamento Run 2

12:30 - 13:19 Snowboard Halfpipe Masculino Qualificação Run 1

13:21 - 14:10 Snowboard Halfpipe Masculino Qualificação Run 2

14:30 - 15:04 Snowboard Cross Feminino 1/8 Final

15:07 - 15:25 Snowboard Cross Feminino Quartas de final

15:28 - 15:38 Snowboard Cross Feminino Semifinais

15:45 Snowboard Cross Feminino Small Final

Após a Small Final Snowboard Cross Feminino Big Final - evento de medalha

Quinta 10 de fevereiro

9:30 - 9:55 Snowboard Halfpipe Feminino Final Run 1

9:57 - 10:22 Snowboard Halfpipe Feminino Final Run 2

10:24 - 10:49 Snowboard Halfpipe Feminino Final Run 3 - evento de medalha

11:15 - 12:00 Snowboard Cross Masculino Ranqueamento Run 1

12:10 - 12:40 Snowboard Cross Masculino Ranqueamento Run 2

14:00 - 14:34 Snowboard Cross Masculino 1/8 Final

14:37 - 14:55 Snowboard Cross Masculino Quartas de final

14:58 - 15:08 Snowboard Cross Masculino Semifinais

15:15 Snowboard Cross Masculino Small Final

Após a Small Final Snowboard Cross Masculino Big Final - evento de medalha

Sexta 11 de fevereiro

9:30 - 9:55 Snowboard Halfpipe Masculino Final Run 1

9:57 - 10:22 Snowboard Halfpipe Masculino Final Run 2

10:24 - 10:49 Snowboard Halfpipe Masculino Final Run 3 - evento de medalha

Sábado 12 de fevereiro

10:00 - 10:24 Equipes Mistas Snowboard Cross Quartas de final

10:30 - 10:42 Equipes Mistas Snowboard Cross Semifinais

10:50 Equipes Mistas Snowboard Cross Small Final

Após a Small Final Equipes Mistas Snowboard Cross Big Final - evento de medalha

Segunda 14 de fevereiro

9:30 - 10:14 Snowboard Big Air Feminino Qualificação Run 1

10:15 - 10:59 Snowboard Big Air Feminino Qualificação Run 2

11:00 - 11:45 Snowboard Big Air Feminino Qualificação Run 3

13:30 - 14:14 Snowboard Big Air Masculino Qualificação Run 1

14:15 - 14:59 Snowboard Big Air Masculino Qualificação Run 2

15:00 - 15:45 Snowboard Big Air Masculino Qualificação Run 3

Terça 15 de fevereiro

9:30 - 9:50 Snowboard Big Air Feminino Final Run 1

9:52 - 10:12 Snowboard Big Air Feminino Final Run 2

10:15 - 10:35 Snowboard Big Air Feminino Final Run 3 - evento de medalha

13:00 - 13:20 Snowboard Big Air Masculino Final Run 1

13:22 - 13:42 Snowboard Big Air Masculino Final Run 2

13:45 - 14:05 Snowboard Big Air Masculino Final Run 3 - evento de medalha

Como assistir ao snowboard em Beijing 2022

O snowboard requer as mais variadas características e em competições onde os juízes pontuam os atletas há sempre certos elementos que devem ser apresentados.

Os atletas do halfpipe e do slopestyle são pontuados tendo por base conceitos como amplitude, dificuldade, variedade, execução e progressão. No slopestyle a pontuação global é obtida da seguinte forma: 60% pelo truque e 40% pela impressão geral.

No big air, os atletas são julgados pelos critérios conhecidos como D-E-A-L: dificuldade, execução, amplitude e aterrissagem. É preciso ter em conta que os snowboarders que completam a manobra no ar e voltam à pista controlando a aterrissagem vão obter pontuações mais altas que os "riders" que demonstrem menos equilíbrio ou toquem com as mãos no solo. Pontos serão deduzidos de acordo com o desequilíbrio.

Medalha de ouro em Salt Lake 2002, Kelly Clark tem grandes expetativas para o evento do halfpipe em Beijing 2022. Se em passadas edições dos Jogos Olímpicos o estadunidense Shaun White dominou os rivais executando manobras épicas em sua run final, desta vez o desfecho pode ser mais equilibrado.

"Com o nível atual, não creio que somente um truque incrível seja decisivo. Penso que terá que ser um atleta com o pack completo: amplitude e truques técnicos. Estou ansiosa por ver o snowboard esse ano, penso que vai ser ultracompetitivo." - Kelly Clark para o Olympics.com

Também em constante evolução desde PyeongChang 2018 está o snowboard feminino e Clark espera um evento eletrizante: "Vamos ver muitos double corks nas três melhores mulheres." O double cork é uma manobra onde o atleta executa uma espécie de dois saltos mortais durante uma rotação, o que requer um salto elevado e que permita passar mais tempo no ar.

A duas vezes medalha de bronze em Jogos Olímpicos antecipa ainda mais switch riding das mulheres. Nesse caso, os competidores deslizam em uma postura antinatural onde é o pé de apoio traseiro que vai na frente. O atleta obtém uma maior pontuação completando truques onde a postura é mais exigente.

Em relação à prova masculina, Clark diz que "vai ser um jogo de progressão". O frontside triple cork 1440 é um truque que se tornou familiar para os fãs porque é executado muitas vezes: três rotações completas com um twist enquanto o atleta mantém a prancha agarrada durante sua deslocação no ar.

Ayumu Hirano fez história ao conseguir o primeiro triple cork da história em competição, por isso a possibilidade de que o truque venha a ser executado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos é mais um motivo para ficar ligado no snowboard em Beijing 2022.