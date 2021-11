Uma lenda Olímpica explica: Como dominar o snowboard, com Kelly Clark

A lendária snowboarder se tornou a primeira mulher a completar um 1080 em uma competição e ganhou dois prêmios ESPY. Em seu estado natal, no Vermont, nos EUA, Clark é uma grande heroína: quando ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City 2002, eles pintaram seus limpadores de neve de ouro. Após sua aposentadoria, em 2019, ela criou a Fundação Kelly Clark, que dá bolsas de estudo a jovens snowboarders, e também publicou a autobiografia 'Inspired' (Inspirada).

Clark conversou com o Olympics.com sobre a beleza do snowboard, suas grandes marcas da carreira e suas previsões para Beijing 2022, que começa em 4 de fevereiro de 2022.

Confira a entrevista, levemente editada por claridade e brevidade.

Kelly Clark, dos EUA, treina snowboard halfpipe durante Sochi 2014. Foto: 2014 Getty Images

Como você descobriu o snowboard e o que fez você se apaixonar ao ponto de decidir se tornar uma atleta profissional?

Eu comecei no snowboard antes da modinha. Não havia X Games e era muito antes de virar um esporte Olímpico. Eu cresci em uma pequena montanha em Vermont, e estar na montanha é o que você fazia quando criança. Quando eu vi o snowboard, rapidamente gostei. Eu pulava tanto as aulas de esqui, que o meu pai parou de pagar as aulas de esqui para que eu ficasse mais tempo no snowboard. Era tão legal, porque havia liberdade para criar e me expressar. É um esporte único, que tem uma cultura por trás, então acho que isso também me atraiu.

Você ainda pratica o snowboard depois de se aposentar?

Eu faço snowboard o tempo todo, sou uma criancinha. Ainda amo, provavelmente tanto quanto o primeiro dia, mesmo que já faça mais de 30 anos. Ainda ando muito. Passo a maior parte dos meus dias em Mammoth (Califórnia), então se você quiser me encontrar na montanha, essa seria a montanha para checar.

Se você tivesse que explicar o snowboard em algumas palavras, o que você diria?

É ficar de lado e descer uma montanha, igual ao skate e o surfe. É sobre se divertir o máximo possível.

Snowboard em um minuto:

· O básico: o nome do esporte significa prancha na neve, já que os atletas descem com ela por uma montanha. Há 11 eventos do esporte em Beijing 2022, incluindo o snowboard cross misto por equipes, que fará sua estreia nos Jogos de Inverno, depois de participar dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno.

· História Olímpica: o snowboard masculino e feminino fizeram sua estreia Olímpica nos Jogos de Nagano de 1998 com o slalom gigante e o halfpipe. O esporte se tornou um sucesso instantâneo e retornou a Salt Lake City quatro anos depois.

· Medalhas Olímpicas por país: os EUA têm sido o país de maior sucesso no snowboard desde o esporte entrou nos Jogos. Os americanos conquistaram 31 medalhas, 14 delas de ouro. Na tabela geral de medalhas, os EUA são seguidos por Suíça e França.

· Líderes de medalhas Olímpicas: três americanos estão no 'pódio': Shaun White, que buscará seu quarto ouro Olímpico em Pequim, Jamie Anderson (dois ouros Olímpicos e uma prata) e Kelly Clark com um ouro e dois bronzes.

O que você mais gosta do snowboard e qual é a parte mais desafiadora? Quais são as qualidades que alguém precisa para se dar bem no snowboard?

É provavelmente a mesma. Acho que a melhor coisa do snowboard é que a linha de chegada sempre está em movimento. O esporte muda e progride e não importa o que você conquistou ou o quão bom você é, ainda há coisas a aprender.

O snowboard é um esporte baseado em técnica. Em outros esportes, é o mais forte, o mais em forma que vai ganhar. Não é um esporte de pura potência, apesar de potência e força serem importante. O melhor atleta não ganha todo dia por causa da parte técnica. Então é uma combinação de atenção aos detalhes e técnica, combinado com força, que te dá durabilidade.

O que significa para você ter competido nos Jogos Olímpicos?

Tendo ido a cinco edições, posso olhar para trás e ver todos os marcos: quando eu cresci como snowboarder e como pessoa.

Se você tivesse que escolher três momentos na sua carreira, quais seriam?

Uma experiência muito especial foram meus primeiros Jogos em Salt Lake City, cinco meses após o 11 de setembro. O esporte realmente sabe fazer as pessoas se juntarem. Consegui ganhar a primeira medalha dos EUA em solo americano. Na cerimônia das medalhas, ver a bandeira americana subindo e cantando o hino, não havia um olho seco no local, provavelmente no país. Para mim, como snowboarder, alguém que faz um esporte individual, sentir esse companheirismo de fazer parte do Team USA é uma experiência que eu nunca vou esquecer.

Em 2011, fui a primeira mulher a completar um 1080 nos X Games e aquele foi um passo enorme para as mulheres no snowboard. Você sente que está construindo algo e que é parte de algo maior do que você.

Minha medalha de bronze em Sochi foi provavelmente um dos pontos altos da minha carreira. Veio 12 anos depois de eu ser campeã Olímpica. Foi a minha última e uma das minhas favoritas, porque foram 12 anos de sangue, suor e lágrimas. Mesmo sendo um bronze - em teoria, eu deveria gostar mais do ouro - sei como foi difícil e o que eu tive que superar naquele dia.

Kelly Clark dos EUA compete em Salt Lake City em 2002.

Como você explica do sucesso dos EUA no snowboard?

Como atleta, você não conquista nada sozinho. É preciso ter um time. A equipe americana de snowboard apoia os técnicos, os médicos... todo mundo que está em volta do atleta é um grande componente para o nosso sucesso.

Nos EUA, nós somos encorajados a sonhar. Sem parecer muito brega, mas o sonho americano é a liberdade de dizer: "Quero fazer isso e acredito que posso". Também acho que é o legado de tanto que foi conquistado antes de nós.

O que podemos esperar do snowboard em Beijing 2022?

Com o nível atual, não acho que apenas uma grande manobra vai ser o suficiente. Vai ter que ser o pacote completo: amplitude e manobras técnicas. Quero muito ver o snowboard esse ano, acho que vai ser super competitivo.

