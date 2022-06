Benedetta Pilato, Regina d'Ungheria! È oro mondiale nei 100 rana

Ha dovuto aspettare l'ultima gara, quella delle 20 del 20 giugno 2022, per poter gioire, ancora una volta, nella vasca della Duna Arena di Budapest. Ma l'attesa sfinente è valsa la pena: Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d'oro nei 100 rana ai Campionati del mondo di nuoto FINA 2022.

Scacciati i fantasmi di un inizio stagione non brillantissimo e archiviato definitivamente "il pallino rosso" della prestazione ai Giochi di Tokyo 2020, la tarantina ha concluso la gara con il crono di 1:05.93.

Dietro di lei la tedesca Anna Elendt, che con 1:05.98 si è assicurata l'argento, mentre la medaglia di bronzo è per la lituana Ruta Meilutyte che chiude in 1:06.02.

Benedetta Pilato si commuove dopo la gara in cui ha vinto la medaglia d'oro mondiale nei 100 rana di Budapest 2022 Foto di 2022 Getty Images

Le parole di Benedetta Pilato in zona mista dopo la vittoria dei 100 rana - Mondiali di nuoto di Budapest 2022

Cosa hai pensato quando hai toccato la parete:

"Mi sono girata perchè mi aspettavo la luce rossa [ride], no, non è vero mi sono girata ed era vero! Innanzitutto sono sorpresa, e ovviamente contenta, non me l'aspettavo veramente, anche perchè prima della gara piangevo per Thomas [Ceccon] ero lì con le lacrime e non sapevo che cosa fare, pensavo 'Oddio, io ho la gara!' e quindi me ne sono andata! Sono scappata in camera di chiamata"

Sul fatto che ancora non sentivi i 100 come tuoi:

"Eh ancora si vede!! [ride] No, sono veramente contenta, per adesso stanno venendo come voglio, queste estate vedemo come proseguirà, io per adesso sono soddisfatta del mio lavoro.

A 17 anni hai due ori mondiali a casa:

"Fa un po' impressione, a essere onesta non me la sono goduta tanto l'anno scorso, oggi me lo voglio godere. L'anno scorso mi sembrava tutto facile, invece quest'anno un po' di meno, e per questo me la sto godendo di più.

"L'inizio della stagione non è stato come volevo, ho avuto una serie di problemi fisici e quindi non riuscivo ad esprimermi come volevo. Adesso fortunatamente quei problemi sono risolti, e ora non rimane altro che lavorare tanto."

Quando hai visto il tuo nome?

"Ero scioccata, ho scritto al mio allenatore solo due parole: "ho vinto" ma non so dove possa essere il suo telefono adesso...mi sa che lo chiamo... sperando che mi risponda perchè le altre volte non mi risponde dopo le gare!! [ride] Sono contenta, lo voglio ringraziare, per i 50 verrà a vedermi e non vedo l'ora di abbracciarlo.

"Io mi sono emozionata per Thomas, mi sono fatta prendere dalla situazione, ho rivissuto quello che era successo a me l'anno scorso [il WR] che come ho detto non mi sono goduta tanto, quindi è stato più difficile del previsto, mi sono detta che dovevo rimanere concentrata per la gara ma è stata durissima...poi la gara alle 20.00...Ho vissuto un pomeriggio di panico!

Piangevi per Thomas in call room, ma l'emozione per la tua gara?

"Ieri ero molto più tranquilla, oggi un po' meno, c'era molta più pressione, era la mia prima finale mondiale in un 100 rana e già per me era un traguardo essere in finale!

"Stare in questa squadra è bellissimo, un'emozione dopo l'altra, a cominciare da Tete [Martinenghi] ieri..siamo un gruppo forte, unito, non dico che le cose vengano facili ma quasi..."

Cosa prenderesti da Thomas Ceccon e da Martinenghi:

"Da Thom la concentrazione prima delle gare, io non sono proprio così!!.. mentre da Tete la sicurezza e la spensieratezza."

Programma dei Campionati Mondiali di nuoto FINA 2022

Le finali si svolgeranno ogni sera a partire dalle 18:00 italiane. Clicca qui per vedere il programma completo, comprese le batterie e le semifinali.

18 giugno_

400 stile libero femminili

4x100 stile libero femminili

400 stile libero maschili

400 misti maschili

4x100 misti maschili

19 giugno

100 farfalle femminili

200 misti femminili

100 rana maschili

50 farfalla maschili

20 giugno

1500 stile libero femminili

100 dorso femminili

100 rana femminili

200 stile libero maschili

100 dorso maschili

21 giugno

200 stile libero femminili

800 stile libero maschili

50 rana maschili

200 farfalla maschili

4x100 misti mista

22 giugno

50 dorso femminili

200 farfalla femminili

4x200 stile libero femminili

100 stile libero maschili

200 misti maschili

23 giugno

100 stile libero femminili

200 rana femminili

200 dorso maschili

200 rana maschili

4x200 stile libero maschili

24 giugno

800 stile libero femminili

200 dorso femminili

50 farfalla femminili

50 stile libero maschili

100 farfalla maschili

4x100 stile libero mista

25 giugno

50 stile libero femminili

50 rana femminili

400 misti femminili

4x100 misti femminili

1500 stile libero maschili

50 dorso maschili

4x100 misti maschili

