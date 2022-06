Thomas Ceccon vince l'oro nei 100 dorso ai Mondiali di Budapest e frantuma il record del mondo

Un Thomas Ceccon tanto superlativo quanto algido ha dominato la gara dei 100 dorso, nel tardo pomeriggio di oggi, 20 giugno, presso la Duna Arena di Budapest, in Ungheria.

L'azzurro ha chiuso la partita siglando il tempo di 51.60 che gli è valso anche il nuovo record del mondo.

A completare il podio iridato, due statunitensi: Ryan Murphy (51.97), argento, e Hunter Armstrong (51.98), bronzo.

Thomas Ceccon è stato protagonista del grande successo Olimpico della staffetta maschile 4x100 misti e della 4x100 stile libero di Tokyo 2020.

Per L'Italia si tratta della seconda medaglia d'oro nella rassegna iridata ungherese, dopo l'oro di ieri di Nicoló Martinenghi.

Per quanto riguarda il primato mondiale, Ceccon è solo il secondo italiano ad intestarsene uno nel nuoto, dopo Giorgio Lamberti, mentre le azzurre che hanno battutto i record del mondo in vasca sono quattro: Novella Calligaris, Silvia Filippi, Federica Pellegrini e Benedetta Pilato.

Le parole di Thomas Ceccon in zona mista

"Sì è un tempo che è molto forte. Già ieri - ma non l'ho detto perchè magari portava male dirlo! - potevo nuotare tranquillamente 51.8.

"Stamattina mi sono riposato, ero molto tranquillo, dovevo rifare la stessa gara di ieri, tenendo gli ultimi 15 [metri].

L'ho fatto ed è venuta anche meglio del previsto. Sono veramente contento, non mi rendo conto, più per la medaglia d'oro, non sapevo di prenderla...vedere gli altri in semifinale che comunque sono andati molto forte anche loro... sono stato bravo a vincere perchè non era scontato.

"Per il record del mondo è una cosa che solo 4 o 5 atleti in Italia di sempre sono riusciti a fare, quindi non è una cosa semplice, è uno step bello quello che ho fatto. Vista la gara di ieri, non dico mi aspettassi questo tempo ma avvicinarmi al 51.8 sì!

Nella storia del nuoto solo Giorgio Lamberti tra gli uomini era riuscito a fare il record del mondo, ti senti nell'élite?:

"Sinceramente mi sento al mio posto, tranquillo, ho fatto quello che so fare meglio: nuotare."

E in zona mista non è mancato un siparietto, con Katie Ledecky di passaggio. A Ceccon viene chiesto: "Secondo te ora lei sai chi sei tu?" E l'azzurro risponde "Non lo so, non riesco nemmeno a stare in piedi in questo momento"... manco a dirlo e Ledecky non appena lo vede gli grida "Congratulations!".

Gli italiani convocati ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022

Simona Quadarella (800-1500 stile libero), Benedetta Pilato (50-100 rana, 4×100 misti), Arianna Castiglioni (100 rana), Silvia Scalia (50 dorso), Silvia Di Pietro (4×100 misti), Chiara Tarantino (4×100 misti), MargheritaPanziera (4×100 misti), Elena DiLiddo (4×100 misti), Francesca Fangio (200 rana). Nuotatori italiani convocati ai Mondiali di Budapest 2022: Marco De Tullio (400 sl, 4×200), Thomas Ceccon (100 dorso, 4×100 misti), Nicolò Martinenghi (50-100 rana, 4×100 misti), Simone Cerasuolo (50 rana), Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero), Alessandro Miressi (100 stile libero, 4×100 stile libero e misti), Lorenzo Zazzeri (4×100 sl), Manuel Frigo (4×100 stile libero), Leonardo Deplano (4×100 stile libero), Gabriele Detti (4×200, 800), Stefano Di Cola (4×200), Stefano Ballo (4×200), Piero Codia (4×100 misti), Luca Dotto (50 stile libero), Lorenzo Galossi (400 sl), Giacomo Carini (200 farfalla), Federico Burdisso (100-200 farf, 4×100 misti), Alberto Razzetti (200 farfalla, 200 e 400 misti), Michele Lamberti (50 e 100 dorso, 4×100 misti), Matteo Ciampi (4×200).

Thomas Ceccon con la medaglia d'oro dei 100 dorso sul podio dei Mondiali di nuoto di Budapest 2022

Risultati italiani e medaglie nel nuoto a Tokyo 2020

