Nicolò Martinenghi è Campione del mondo nei 100 rana. È il primo oro dell'Italia ai Mondiali di Budapest 2022

Dopo la medaglia di bronzo Olimpica di Tokyo 2020, nel pomeriggio di oggi 19 giugno, Nicolò Martinenghi ha conquistato l'oro iridato nei 100 rana maschili.

L'azzurro è stato protagonista di una seconda vasca straordinaria, chiudendo in 58.26 e migliorando il (suo) record italiano nella distanza di 2 centesimi. Dietro di lui, l'olandese Arno Kamminga con il crono di 58.62, e lo statunitense Nic Fink, che conclude in 58.65.

ll varesino - alla prima finale mondiale - regala all'Italia non solo il primo oro dellla rassegna di Budapest 2022, ma anche la prima medaglia d'oro assoluta nella disciplina.

Sulla gara:

È molto difficile, mi rendo conto che è molto difficile approcciarsi ogni giorno all'allenamento come se fosse uno step in più del giorno prima, però se non lo si fa di certo non si fa il salto di qualità.

"Fisicamente non sono al top, ma la testa c'è sempre, e questo mi fa capire che un atleta cresce tanto quando ha una consapevolezza tale da riuscire ad affrontare ogni singolo evento come se fosse nella condizione migliore, indipendentemente da come si sta prima della gara.

Sulla sfida con Adam Peaty (assente in questi Mondiali) e in vista degli Europei di Roma:

Ho già scritto diversi messaggi a Peaty di supporto, ovviamente la sfida è sempre aperta, poi in casa mia di certo non voglio sfigurare! Ma al di là di tutto, credo che il suo supporto, le sue buone parole, sono sempre per me un motivo in più per entrare in acqua e arrivare a lui. Perchè lui era in arrivabile... ora pian piano mi sto avvicinando...ovviamente è ancora lontano, però è giusto anche pensare e sognare in grande!