Una Quadarella di tenacia si prende il bronzo del riscatto negli 800 stile ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022 

Simona Quadarella conferma il successo di Tokyo 2020 e rimane per la terza volta consecutiva sul podio mondiale, dopo il bronzo di Budapest 2017, l'oro di Gwangju 2019, e la medaglia di bronzo di oggi pomeriggio, di nuovo a Budapest, incisa con carattere e coraggio.

È stata una gara terminata in crescendo, con l'azzurra a giocarsi fino agli ultimi metri la seconda posizione nel testa a testa con l'australiana Kiah Melverton, che ha terminato con il crono di 8:18.77 contro gli 8 e 19 secchi di Quadarella.

In corsia centrale, ancora un'altra passerella in motoscafo per la statunitense Katie Ledecky, al quinto oro mondiale, con il tempo di 8:08.04. Si tratta della quinta prestazione di sempre della mezzofondista extraterrestre, capace di rinnovarsi ancora dopo i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in cui aveva trovato una certa Ariarne Titmus a mettersi di traverso nel cammino verso i suoi consueti obiettivi (leggasi 400 sl).

Articolo in corso di aggiornamento.