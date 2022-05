Ce qu'il ne fallait pas rater du week-end : Jabeur dans l’histoire, les cavaliers et les sabreuses françaises à la fête, Bertone continue de progresser

Le record du week-end : Ons Jabeur continue d’écrire l’histoire du tennis mondial

Ons Jabeur a remporté le premier WTA 1000 de sa carrière, devenant ainsi la première joueuse arabe à y parvenir.

La Tunisienne a gagné l’Open de Madrid à la faveur d’une victoire sur Jessica Pegula en finale (7-5, 0-6, 6-2), ce samedi 7 mai. Elle a été la plus solide pour dominer l’Américaine dans une finale ouverte entre joueuses qui disputaient toutes les deux leur première finale à ce niveau.

La tenniswoman de 27 ans a fait parler la variété de son jeu et l’efficacité de son service pour s’imposer en 1 h 54 malgré un deuxième set durant lequel elle n’a pas gagné le moindre jeu.

Ce succès, le plus beau de sa carrière, lui permet de faire le plein de confiance à l’approche de Roland-Garros. Durant sa semaine madrilène, Ons Jabeur a aussi fait tomber la championne olympique en titre Belinda Bencic et l’ancienne numéro 1 mondiale Simona Halep.

La native de Ksar El Hellar est désormais deuxième à la Race et remonte au septième rang mondial pour égaler sa meilleure position dans le classement WTA.

Du côté des hommes, le jeune Espagnol Carlos Alcaraz (19 ans) a pris le dessus en finale sur le tenant du titre allemand Alexander Zverev et champion olympique, en deux sets et 1h01 de jeu. Le natif d'El Palmar en Murcie avait battu Rafael Nadal en quarts, et Novak Djokovic en demie.

À LIRE AUSSI : Ce qu'il faut savoir sur la finale entre Ons Jabeur et Jessica Pegula à Madrid

La performance du week-end : Oriane Bertone continue sur sa lancée en escalade

La Française Oriane Bertone a décroché la troisième médaille de sa carrière en Coupe du monde, ce samedi 7 mai à Séoul. Comme à Meiringen et Salt Lake City l'an passé, elle a pris la deuxième place de l'épreuve de bloc, à seulement 17 ans.

En République de Corée, elle n’a été devancée que par l’Américaine Natalia Grossman qui a réalisé un sans-faute en finale en validant ses quatre blocs. La Française n’est passée qu’à quelques centimètres de faire aussi bien qu’elle, butant seulement sur la prise finale du troisième bloc après avoir valider les deux premiers.

La première victoire de sa carrière à ce niveau n’est pas passée loin. Avec une troisième médaille d’argent en six Coupes du monde de bloc, la prometteuse Oriane Bertone prouve à quel point elle est régulière malgré son jeune âge.

Chez les hommes, Mejdi Schalck n’a pas réussi à accéder à une deuxième finale consécutive. Le top 6 s’est refusé à lui pour une zone. Au moment de grimper pour atteindre le podium, il y avait cinq Japonais et un Français : Paul Jenft. Avec deux blocs réussis, il a dû se contenter de la quatrième place dans une épreuve remportée par Kokoro Fujii.

À LIRE AUSSI : Oriane Bertone et Mejdi Schalck, la relève française à bloc

Le duel du week-end : 80e victoire pour Philippe Gilbert en cyclisme

Philippe Gilbert est assuré de conclure l’ultime saison de sa carrière avec une victoire. Le Belge a remporté les Quatre jours de Dunkerque ce dimanche 8 mai.

Il a terminé en tête du classement général pour seulement cinq secondes, devançant son compatriote Oliver Naessen grâce à sa victoire sur la troisième étape puis sa quatrième place à Cassel le lendemain.

Grâce à cette performance dans l’étape-reine, le coureur de la Lotto-Soudal a entamé les 182 derniers kilomètres de cette épreuve avec le maillot de leader du classement général. Les deux Belges ont terminé dans le même temps à Dunkerque, ce qui a sacré le cycliste de 39 ans.

Il va prendre sa retraite à la fin de la saison et a déjà avoué que ce succès allait avoir une place particulière pour lui. « Je pense que cette victoire aux Quatre Jours est la meilleure des récompenses pour ma dernière saison », a-t-il confié à L’Équipe.

C’était la 80e victoire de sa carrière. Philippe Gilbert est le huitième cycliste en activité à atteindre ce cap.

Du côté de l'Italie, où le Giro a débuté, le Néerlandais Mathieu Van der Poel s'est emparé du maillot rose de leader dès la première journée, vendredi 6 mai, et le conserve toujours après trois étapes disputées. Le Français Romain Bardet, qui fait partie des favoris à la victoire finale, figure à la 14e place, à 35 secondes du leader.

LIRE AUSSI - Tout savoir sur le Giro, du 6 au 29 mai

La récompense du week-end : deux médailles pour Manon Apithy-Brunet et les cavaliers français

Manon Apithy-Brunet a ramené deux médailles de bronze de son séjour à Hamammet pour la Coupe du monde de sabre, ce dimanche 8 mai. La Française a pris la troisième place en individuel et dans l’épreuve par équipes aux côtés de Sara Balzer, Sarah Noutcha et Caroline Queroli.

Tête de série numéro 1 du tableau individuel, elle a chuté aux portes de la finale face à la Grecque Despina Georgiadou (15-9). La sabreuse de 26 ans, numéro 1 mondiale, a retrouvé le dernier carré dès le lendemain au sein de l’équipe qui avait ramené la médaille d’argent des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Exemptes de premier tour, les Français ont triomphé des Turques (45-28) et de l'Azerbaïdjan (45-34) avant d'être battues par les Japonaises de Misaki Emura, sacrée en individuel, en demi-finales (45-30). La victoire est finalement revenue à la République de Corée.

Les cavaliers français ont aussi brillé ce week-end, au Jumping International de La Baule. Et ils ont décroché deux médailles.

Pénélope Leprevost, Mégane Moissonnier, Simon Delestre et Kevin Staut ont d'abord offert la deuxième place à la France dans la Coupe des nations. La première n’a fait que deux fautes et les trois autres ont terminé au moins une manche sans point de pénalité. Ils ont terminé avec 12 unités, seulement devancés par la Belgique (8 points). Le Canada a complété le podium.

La Belgique et la France étaient visiblement inséparables ce week-end. Lors du Grand Prix, un représentant de l'Hexagone et un cavalier venu d'outre-Quiévrain ont partagé la troisième place de ce concours individuel : Pierre-Marie Friant et Grégory Wathelet.

Ils ont tous les deux terminé la deuxième manche avec 4 points et un temps de 41 s 66. Le Breton, sur Urdy d'Astrée, a commis une faute sur l'oxer numéro 7. La victoire est revenue à la Canadienne Berth Underhill devant Yuri Mansur.

En Coupe du monde de VTT aussi il y a eu une médaille pour l’équipe de France. Pauline Ferrand-Prévot a pris la deuxième place de la short track (épreuve non olympique) à Albstadt. Sur la distance olympique, le cross-country, un Tricolore a terminé au pied du podium dans chaque course : Titouan Carod chez les hommes et Loana Lecomte chez les femmes.

À LIRE AUSSI : Une saison pas comme les autres pour Pauline Ferrand-Prévot

Les événements de la semaine : reprise de la Diamond League et des World Triathlon Championship Series au programme

La semaine sera très riche en événements sportifs. En plus du Giro qui se poursuit en cyclisme sur route et des Internationaux de Rome en tennis, plusieurs rendez-vous mondiaux sont au programme le week-end prochain.

Il y aura la deuxième étape de la Coupe des nations en cyclisme sur piste à Milton (CAN) dès le jeudi 12, la reprise de la Diamond League à Doha le vendredi 13 mai, l'escale japonaise des World Triathlon Championship Series et un nouveau rendez-vous en Coupe du monde de VTT du côté de Nove Mesto.

Le Global Champions Tour d’équitation se poursuivra du côté de Madrid. La Thomas & Uber Cup qui rassemble les meilleurs badistes de la planète va aussi continuer jusqu’à dimanche, date à laquelle auront lieu les finales à Bangkok.

À LIRE AUSSI : Tout savoir sur la Thomas & Uber Cup