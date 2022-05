Une saison pas comme les autres pour Pauline Ferrand-Prévot

Pauline Ferrand-Prévot est de retour à Albstadt ce dimanche 8 mai, là où elle a terminé sur un podium de Coupe du monde en cross country olympique (XCO) pour la dernière fois. Et depuis sa deuxième place en Allemagne il y a exactement un an, beaucoup de choses ont changé.

La Française avait fait des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 son objectif prioritaire en 2021. Après avoir terminé à la dixième place, elle a accepté de faire évoluer son approche pour retrouver le plaisir et le chemin de la performance en 2022.

« J’ai décidé d’effacer la déception par le travail. Je me suis énormément entraînée. Et j’ai travaillé aussi bien le mental, que la technique et le physique. J’ai très vite tourné la page et j’ai retrouvé toute ma motivation. Au point de me remettre en cause et d’initier de nouvelles méthodes d’entraînement. Par exemple en faisant beaucoup de musculation ce que je ne faisais pratiquement pas auparavant », a-t-elle confié à TopVélo avant le début de la saison.

La vététiste de 30 ans va pouvoir gagner en puissance avec ce travail physique, mais ce n’est pas le seul point qu’elle a travaillé. Elle s’est aussi essayée à des courses qui ne font habituellement pas partie de son programme.

Elle a pu travailler sa technique en descente sur la Mégavalanche à La Réunion et son foncier lors de sa participation au Cape Epic. La première est une descente marathon alors que la seconde est une épreuve à étapes longue de 681 km avec 16 900 m de dénivelé.

Loin de la route où elle a été championne du monde en 2014, la native de Reims a remporté l’épreuve réunionnaise et pris la troisième place de la mythique course sud-africaine.

Un record pendant une saison de transition ?

« En cross-country, les circuits évoluent pas mal ces dernières années. Avant, on avait des parcours qui duraient 1 h 30 ou 1 h 40. Aujourd’hui, on est à 1 h 15 ou 1 h 20 maximum. Comme il faut savoir évoluer avec son sport, j’ai notamment décidé cet hiver de travailler avec Cécile Ravanel pour m’améliorer au niveau technique et gagner des secondes qui sont précieuses en descente », a-t-elle notamment confié à Red Bull pour expliquer sa nouvelle approche.

Cette préparation inédite annonce une saison qui sera particulière entre « année de transition » et possibles exploits historiques.

Au mois d’août, PFP participera aux Championnats du monde de VTT en France. La double championne d’Europe en titre aura l’occasion de marquer l’histoire dans la station des Gets. Elle peut devenir quadruple championne du monde de VTT et égaler le record actuellement détenu par la Norvégienne Gunn-Rita Dahle.

Mais avant cette échéance qui pourrait avoir des airs de répétition générale des Jeux Olympiques de Paris 2024, son ultime objectif, il y a la saison de Coupe du monde.

Elle l’a débutée avec des résultats en short track qui semblent valider sa préparation hivernale. La Française a gagné cette course au format court à Petropolis et a terminé deuxième, seulement devancée à la photo-finish par Rebecca McConnell, à Albstadt. Il ne lui reste plus qu'à confirmer sur la distance olympique après avoir abandonné au Brésil car elle était malade.

Pauline Ferrand-Prévot n’a pas encore récolté tous les fruits du travail réalisé pendant sa préparation atypique, mais les prochaines échéances pourraient lui permettre d’obtenir des premières certitudes sur la route de Paris 2024.