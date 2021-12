L’élargissement du programme a également entraîné une plus grande égalité entre les sexes. Les Jeux de Tokyo 2020 ont ainsi été les plus équilibrés de toute l’histoire en terme de genre, avec une propositions d’athlètes féminins et masculins proche du 50/50.

Opérations durables et héritage

Près de 60 % des sites de Tokyo 2020 ont utilisé des installations pré-existantes, dont six hérités des Jeux Olympiques de Tokyo 1964. Les efforts déployés par Tokyo 2020 pour répondre aux exigences de l’objectif « zéro carbone » se sont non seulement traduits par une réduction des émissions, mais également par des mesures qui ont plus que compensé les émissions produites. Autrement dit, les Jeux ont réussi à dépasser la neutralité carbone.

De plus, Tokyo 2020 a été à l’origine de projets innovants visant à accroitre la participation du public japonais à travers des actions concrètes en faveur du développement durable. Les quelque 5000 médailles fabriquées pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 ont ainsi été créées à partir de métaux 100 % recyclés provenant de petits appareils électroniques récoltés auprès du public japonais. Quant aux podiums pour la remise des médailles, ils ont été conçus à partir de plastique post-consommation - encore une fois donné par le public japonais - et de déchets plastiques marins recyclés.