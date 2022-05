Finales de la Thomas & Uber Cup 2022 : Présentation, programme et stars à suivre à Bangkok

Les meilleurs badistes de la planète sont attendus à Bangkok du 8 au 15 mai pour la Thomas & Uber Cup, les Championnats du monde par équipes.

À peine sept mois après les succès de l’Indonésie et de la République populaire de Chine dans l’édition 2020 organisée au Danemark après avoir été reportée, les 16 meilleures équipes hommes et femmes sont de retour sur le terrain pour tenter de remporter ces trophées prestigieux.

Ça sera la 32e édition de la Thomas Cup (hommes) et la 29e édition de la Uber Cup (femmes), qui existent respectivement depuis 1949 et 1957.

Les Indonésiens, emmenés par Jonatan Christie qui est dans une grande forme, et les joueuses de la République populaire de Chine dont Chen Yufei, la championne olympique en titre, vont tenter de défendre leur titre face à une concurrence redoutable.

Le Malaisien Lee Zii Jia et la Chinoise Wang Zhi Yi, fraîchement sacrés champions d’Asie, seront aussi très attendus.

Programme, tirage au sort, favoris : découvrez les réponses à toutes vos questions sur la Thomas & Uber Cup, l'un des rendez-vous à ne pas manquer de la saison de badminton.

Thomas Cup : l’Indonésie mise sur Christie, la République populaire de Chine veut revenir au sommet

L’Indonésie va donc défendre son titre. L’équipe sera emmenée par Jonathan Christie, et vise le doublé après avoir mis fin à une disette de 19 ans à Aarhus en octobre dernier.

Christie est le joueur du moment. Huitième mondial, il reste sur trois finales consécutives avec une victoire à l’Open de Suisse avant de trébucher sur la dernière marche à l’Open de Corée et aux Championnats d’Asie de badminton.

Alors que les autres joueurs de simple de l’Indonésie Anthony Sinisuka Ginting et Shesar Hiren Rhustavito ne sont pas dans leur meilleure forme, les paires Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan et les vainqueurs du All England Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vont devoir élever leur niveau de jeu. Les « minions » Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo seront absents, car le premier récupère d’une opération.

Dans leur groupe, on retrouve la Thaïlande, le pays-hôte qui doit faire sans leur solide paire de double, la République de Corée et Singapour qui comptera sur le champion du monde Loh Kean Yew.

Dans le groupe B, un duel entre les deux nations qui ont remporté le trophée avant l’Indonésie aura lieu : la République populaire de Chine, lauréate en 2018, et le Danemark, sacré en 2016.

Shi Yu Qi ne sera pas dans l’équipe chinoise, laissant Lu Guang Zu et Li Shi Feng comme les meilleurs joueurs de simple de la Chine pour cette édition. Finaliste l’an passé, elle vise un onzième titre.

Le Danemark sera très attendu avec le champion olympique et numéro 1 mondial Viktor Axelsen. Il sera accompagné par Anders Antonsen, qu'il a battu en finale des Championnats d’Europe à la fin avril, et Rasmus Gemke. Les Danois vont aussi avoir de sérieux atouts en double et seront de sérieux prétendants.

La France aura un rôle d’outsider avec les frères Popov, Toma Junior et Christo. Ils vont jouer en simple et seront associés en double. L’Algérie est la quatrième équipe de cette poule.

Chinese Taipei aura dans ses rangs le numéro 4 mondial Chou Tien-chen et la paire qui occupe la troisième place du classement mondial du double : Lee Yang / Wang-Chi-lin. Ça ne sera pas de trop pour affronter l’Inde, l’autre favori du groupe C. L’Inde sera emmenée par Lakshya Sen, le numéro 9 mondial qui est actuellement dans une bonne forme, et le duo Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty.

L’Allemagne et le Canada sont aussi dans cette poule.

Le groupe D s’annonce particulièrement relevé avec notamment le Japon et la Malaisie.

La force des Japonais réside dans leurs doubles avec trois paires classées dans le top six mondial y compris les champions du monde Hoki Takuro / Kobayashi Yugo. Avec seulement deux duos dans la sélection finale, le pays du Soleil-Levant va devoir faire un choix compliqué.

Les heureux élus vont devoir assurer pour aider Momota Kento, l’actuel numéro 2 mondial, pour avoir de bons résultats après une passe difficile.

La Malaisie va pouvoir compter sur Lee Zii Jia, le champion d’Asie qui a battu Jonathan Christie à Manille la semaine passée. Ce succès va certainement donner confiance au joueur indépendant - il ne fait pas officiellement partie de la structure fédérale de son pays. Avec les vice-champions d’Asie de double Aaron Chia / Soh Wooi Yik, la Malaisie s’avance avec des certitudes.

L’Angleterre et les États-Unis, qui ont remplacé la Nouvelle-Zélande au dernier moment sont les autres membres du groupe D.

Uber Cup : Un groupe de la mort avec la Chine, Chinese Taipei et l’Espagne

Le groupe B semble être le plus relevé de l’Uber Cup. La République populaire de Chine aura fort à faire d’entrée pour la défense de son titre.

L’inattendue Wang Zhi Yi, qui vient de gagner les Championnats d’Asie à la surprise générale après sa victoire sur la Japonaise Yamaguchi Akane en finale, va tenter d’enchaîner. Elle sera épaulée par la championne olympique Chen Yufei.

L’équipe chinoise comptera sur Chen Qing Chen / Jia Yi Fan en double.

Dans ce groupe, on retrouve également Chinese Taipei et l’Espagne. Il pourrait donc y avoir d’entrée un choc entre Tai Tzu-ying, la deuxième du classement mondial, et la championne d’Europe en titre Carolina Marin, de retour en forme après avoir été blessée.

L’Australie complète ce groupe.

Le Japon est le favori du groupe A avec Yamaguchi, la joueuse en tête du classement mondial. S’il y a des doutes au sujet de la forme d’Okuhara Nozomi, il en faudra plus pour inquiéter le Japon, vainqueur de l’Uber Cup en 2018 à Bangkok, pendant la phase de poules.

L’Indonésie aura aussi une carte à jouer, mais devra faire sans plusieurs de ses meilleures joueuses. Cela pourrait relancer la course à la deuxième place avec la France de Qi Xuefei et l’Allemagne d’Yvonne Li.

La Thaïlande, sera dans le groupe C. Elle y aura le statut de favorite face au Danemark, à la Malaisie et l’Égypte.

Avec deux joueuses dans le top 10 mondial en simple, Ratchanok Intanon et Pornpawee Chochuwong, et une paire dans le top 10 en double, Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai, le pays-hôte ne devrait pas être inquiété.

Le Danemark et la Malaisie devraient être aux prises pour l’autre place en quarts de finale pendant que l’Égypte cherchera avant tout à acquérir de l’expérience.

An Seyoung sera la tête d’affiche de la République de Corée dans le groupe D. Elle sera accompagnée par Lee Sohee / Shin Seungchan et Kim Soyeong / Kong Heeyong en double. L’Inde essayera aussi de se qualifier dans le sillage de P.V. Sindhu, la septième joueuse au classement mondial.

Le Canada et les États-Unis complètent cette poule.

Le calendrier des finales de la Thomas & Uber Cup

Les Championnats du monde par équipes hommes et femmes de badminton, la Thomas & Uber Cup, aura lieu durant huit jours à Bangkok.

Il y aura trois sessions par jour du 8 au 11 mai à 9h00 du matin, 14h00 et 19h00 (cinq heures en plus par rapport à l'heure CET)

Dimanche 8 mai – Thomas Cup

09:00 : Inde - Allemagne (Groupe C)

14:00 : Indonésie - Singapour (Groupe A), Chinese Taipei - Canada (Groupe C)

19:00 : République de Corée - Thaïlande (Groupe A)

Dimanche 8 mai – Uber Cup

09:00 : Chinese Taipei - Espagne (Groupe B), Indonésie - France (Groupe A), République de Corée - États-Unis (Groupe D)

14:00 : Danemark - Malaisie (Groupe C), Thaïlande - Égypte (Groupe C)

19:00 : Japon - Allemagne (Groupe A), Inde - Canada (Groupe D), République populaire de Chine - Australie (Groupe B)

Lundi 9 mai – Thomas Cup

09:00 : République populaire de Chine - France (Groupe B), Malaisie - Angleterre (Groupe D), Japon - États-Unis (Groupe D), Danemark - Algérie (Groupe B)

14:00 : Chinese Taipei - Allemagne (Groupe C), Inde - Canada (Groupe C)

19:00 : Indonésie - Thaïlande (Groupe A), République de Corée - Singapour (Groupe A)

Lundi 9 mai – Uber Cup

14:00 : Thaïlande - Malaisie (Groupe C), Danemark - Égypte (Groupe C)

19:00 : République populaire de Chine - Espagne (Groupe B), Chinese Taipei - Australie (Groupe B)

Mardi 10 mai – Thomas Cup

14:00 : Japon - Angleterre (Groupe D), Danemark - France (Groupe B), République populaire de Chine - Algérie (Groupe B), Malaisie - États-Unis (Groupe D)

Mardi 10 mai – Uber Cup

09:00 : Japon - France (Groupe A), Indonésie - Allemagne (Groupe A), Inde - États-Unis (Groupe D), République de Corée - Canada (Groupe D)

19:00 : République populaire de Chine - Chinese Taipei (Groupe B), Thaïlande - Danemark (Groupe C), Espagne - Australie (Groupe B), Malaisie - Égypte (Groupe C)

Mercredi 11 mai – Thomas Cup

14:00 : Indonésie - République de Corée (Groupe A), Chinese Taipei - Inde (Groupe C), Thaïlande - Singapour (Groupe A), Allemagne - Canada (Group C)

19:00 : Danemark - République populaire de Chine (Groupe B), Japon - Malaisie (Groupe D), Angleterre - États-Unis (Groupe D), France - Algérie (Groupe B)

Mercredi 11 mai – Uber Cup

09:00 : Japon - Indonésie (Groupe A), République de Corée - Inde (Groupe D), France - Allemagne (Groupe A), Canada - États-Unis (Groupe D)

Les quarts de finale vont suivre le 12 mai. Les demi-finales sont prévues le 13 mai. La finale de la Uber Cup aura lieu le 14 mai et celle de la Thomas Cup le lendemain. Les heures de ces rencontres ne sont pas encore définies.