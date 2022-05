Ce qu’il faut savoir de la finale entre Ons Jabeur et Jessica Pegula à Madrid

Pour sa première finale en Masters 1000 lors du Madrid Open, samedi 7 mai à 18h30, Ons Jabeur a toutes ses chances d’emporter le titre.

Classée au 9e rang mondial, la Tunisienne défie Jessica Pegula, 14e mondiale, et les deux joueuses se sont déjà rencontrées à quatre reprises sur le circuit WTA : deux victoires chacune.

Avant la finale du cinquième Masters 1000 de la saison, Olympics.com vous explique pourquoi le match a tout pour être une belle bataille.

Les deux dernières oppositions pour Ons Jabeur

La première rencontre entre Ons Jabeur et Jessica Pegula a eu lieu lors du Tournoi de Quebec City, en 2018. Pegula l’avait emporté en deux sets, mais pour leur deuxième duel, en quart de finale du Masters 1000 de Montréal en 2021, l’Américaine avait du aller au troisième set pour s’imposer.

La tendance s’est cependant inversée cette même année, avec une nouvelle opposition en huitième de finale du WTA 500 de Chicago. Pegula avait décroché la première manche avant de subir le jeu de la Tunisienne, première joueuse arabe à atteindre le top 10 mondial, lors des deux sets suivants. Le résultat était sans appel : 1-6, 6-2, 6-3. C’est également en 2021 qu’Ons Jabeur avait remporté son premier et unique titre, sur le gazon de Birmingham en 2021.

Le dernier duel a eu lieu cette année, en février lors du WTA 500 de Dubai. Et la rencontre a tourné court : Ons Jabeur s’est imposée 6-3, 6-1. Lors de ce huitième de finale, la résistance de Jabeur, ainsi que sa variation de rythme et son agressivité en retour de service avaient empêché l’Américaine de développer son jeu.

Si Ons Jabeur possède l’avantage psychologique, une finale est toujours particulière et les cartes seront rebattues.

Un set perdu pour Pegula à Madrid, deux pour Jabeur

Le parcours des deux joueuses pour se hisser en finale de l’Open de Madrid a été remarquable. Du côté d’Ons Jabeur, elle a connu un passage à vide contre Varvara Gracheva au deuxième tour, avant de concéder un autre set contre Belinda Bencic, titrée en simple à Tokyo 2020 et médaillée d'argent en double dames, en huitièmes de finale. C'était une belle revanche contre la Suissesse, qui l'avait battue en finale du WTA 500 de Charleston aux États-Unis, le 10 avril.

Jabeur a également éliminé la Roumaine Simona Halep, ancienne numéro 1 mondiale et aujourd’hui au 21e rang, en deux sets.

Pour Jessica Pegula, elle a d’abord perdu un set lors de son premier match, contre l’Italienne Camila Giorgi, avant de réaliser un sans faute jusqu’en finale.

Jabeur surfe sur 2022

Après un forfait pour l’Open d’Australie 2022 en début de saison en raison d’une blessure au dos, la joueuse de 27 ans a enregistré de bons résultats. Elle a disputé une première finale à Charleston, et elle tentera de concrétiser son début de saison canon par un trophée.

C’est au retour de service que la native de Ksar El Hellar en Tunisie est performante : 40,6% de jeux gagnés sur son retour en 2022, contre 33,7% pour Pegula. Les jeux de service de l’Américaine seront donc cruciaux.

Au niveau des rencontres, Jabeur a remporté 14 de ses 21 matchs de l’année.

L’Américaine a quant a elle gagné 13 matchs sur 22, avec notamment un quart de finale à l’Open d’Australie et une demi-finale en Masters 1000 à Miami, perdue contre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, qui n’a connu la défaite que trois fois en 2022, sur 32 rencontres.

« Je veux vraiment gagner cette finale. Je vais y mettre tout mon cœur, mon amortie préférée, mon coup droit. Je vais donner le meilleur de moi‐même. Je ne veux pas avoir de regrets », a déclaré Jabeur dans des propos relayés par We Love Tennis. « La chose la plus importante pour moi, je sais que c’est de gagner le titre mais [aussi] de savoir que j’ai tout donné pendant le match et de ne pas le regretter. »

Rendez-vous samedi à 18h30, pour la sixième finale de Ons Jabeur.