Bencic titrée à Charleston, Cosnefroy battu d’un rien, Williams MVP... Tout ce qu’il faut savoir du week-end

La performance du week-end : Benoît Cosnefroy, à quelques centimètres d’une victoire de prestige

Benoît Cosnefroy a cru tenir la plus belle victoire de sa carrière pendant quelques minutes. À l’arrivée de l’Amstel Gold Race, le Français a été annoncé comme le vainqueur de cette prestigieuse classique ardennaise de 254,1 km entre Maastricht et Valkenburg, aux Pays-Bas.

À tort.

La photo-finish a contredit la première annonce des commissaires de course : le coureur d'AG2R-Citroën a en fait été devancé au sprint par le Polonais Michal Kwiatkowski, qui est revenu sur lui pour s’imposer avec quatre millièmes d’avance.

Dans la course femmes remportée par l'Italienne Marta Cavalli, la première Française du classement a été Juliette Labous (11e).

Un peu plus au sud, Remco Evenepoel a vu la victoire sur le Tour du Pays basque lui échapper dans un scénario presque aussi cruel que celui de l’Amstel Gold Race. Le Belge a pris le départ de la sixième et dernière étape avec le maillot jaune, mais le cycliste de 22 ans a craqué dans les ultimes cols et glissé en-dehors du podium du classement général (4e). C’est le Colombien Daniel Felipe Martinez Poveda qui s'est imposé.

Autre continent, autre épreuve : les vététistes français se sont invités sur les podiums de la première Coupe du monde de l'année. En cross-country olympique, Loana Lecomte a pris la troisième place de la course femmes. Chez les hommes, Maxime Marotte a terminé deuxième avec le même temps que le vainqueur, le Suisse Nino Schurter.

Le Français a vécu un week-end plein à Petropolis. Il avait déjà commencé son week-end brésilien avec une troisième place en short track. Dans cette épreuve qui n’est pas inscrite au programme olympique, la course femmes avait été remportée par la Française Pauline Ferrand-Prévot.

La Coupe du monde de voile a aussi débuté ce week-end avec le Trofeo Princesa Sofia à Majorque. Les Français ont été à la fête avec le succès d'Erwan Fischer et Clément Pequin en 49er, la victoire d'Hélène Noesmoen en IQ Foil, le doublé de Théo De Ramecourt et Benoît Gomez en formula kite hommes, la deuxième place de Lauriane Nolot dans cette même épreuve chez les femmes, et la troisième place de Kevin Peponnet et Aloïse Retornaz en 470 mixte.

Le duel du week-end : Mewen Tomac et Yohann Ndoye-Brouard aux Championnats de France de natation

Mewen Tomac et Yohann Ndoye-Brouard ont été à la lutte tout au long des Championnats de France de natation. En dos, Ils sont montés ensemble sur les trois podiums nationaux.

Le duel a commencé avec le 100 m dos. Si les deux nageurs ont réussi les minima pour participer aux Championnats du monde de Budapest c'est bien Yohann Ndoye-Brouard qui a été titré en terminant 27 centièmes devant le nageur d'Amiens.

Sur 200 m dos, ils ont inversé les places avec le titre pour Mewen Tomac devant le représentant des Dauphins d'Annecy. Sur cette distance aussi, ils représenteront tous les deux la France à Budapest du 18 au 25 juin. Le plus jeune des deux a ensuite remis ça avec un succès sur 50 m dos en réalisant les minima. Dans cette épreuve, Yohann Ndoye-Brouard a dû se contenter de la troisième place derrière Kai Van Westering.

En tout, la France a qualifié 21 nageurs pour les Championnats du monde de natation.

La récompense du week-end : Couronne européenne pour Gabby Williams

Huit mois après le bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Gabby Williams a remporté l’Euroligue avec le club de Sopron. La Française a joué un rôle important dans le premier sacre continental du club hongrois. Elle a été la meilleure marqueuse de la finale face à Fenerbahçe (60-55) avec ses 16 points.

L’ailière passée par Chicago en WNBA a aussi ajouté 4 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions à sa ligne de statistiques pour être élue MVP du Final 4.

Cette consécration fait écho à celle d’Iliana Rupert et de Bourges en Eurocoupe la semaine dernière.

Le record du week-end : Jimmy Gressier en patron chez lui

Jimmy Gressier a été à la hauteur des Championnats de France du 10 km organisés à Boulogne-sur-Mer, sa ville natale. Il a remporté le titre national tout en réussissant la deuxième meilleure performance française de l’histoire.

Le finaliste du 5 000 m hommes des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 s'est imposé en 27 min 41 s. C'est un nouveau record personnel pour celui qui se rapproche à moins de 30 secondes du record de France et d’Europe de Julien Wanders (27 min 13 s).

Et le Boulonnais pense pouvoir faire tomber cette marque. « Je pense avoir un chrono de 27’05’’ ou 27’15’’ dans les cannes. C’est de bon augure pour cet été », a-t-il réagi sur le site de la Fédération Française d’Athlétisme.

Les événements de la semaine : Nouveau tournant dans la saison de tennis

La saison de tennis prend un nouveau tournant avec le Masters 1000 de Monte-Carlo. C’est le premier tournoi de cette catégorie sur terre battue en 2022. Si Gaël Monfils a dû renoncer à cause d’une blessure au pied droit, Jo-Wilfried Tsonga va participer à l'un des derniers tournois de sa carrière et le Belge David Goffin sera particulièrement attendu après son succès à Marrakech.

Chez les femmes, les qualifications de la Billie Jean King Cup sont au programme. Du 15 au 16 avril, la France défiera l'Italie et le Canada affrontera la Lettonie.

Cette épreuve débutera après le succès de Belinda Bencic sur Ons Jabeur en finale du tournoi de Charleston (6-1, 5-7, 6-4). C’est le premier titre sur terre battue de la Suissesse. C'est aussi son premier tournoi remporté depuis son incroyable performance aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Elle avait été médaillée d'or en simple et avait décroché l'argent aux côtés de Viktorija Golubic en double femmes.

L’autre grand rendez-vous de la semaine aura lieu dans le Nord de la France du samedi 16 au dimanche 17 avril. Le Paris-Roubaix femmes et hommes auront lieu lors du week-end prochain.

La Reine des Classiques est un événement à ne surtout pas manquer dans la saison de cyclisme !