Après une délicate période post-olympique, Loana Lecomte a de nouveaux objectifs

Tout peut paraître simple pour Loana Lecomte.

Seulement 22 ans, championne du monde espoir 2020, quatre victoires consécutives lors de la saison de Coupe du monde 2021/22 et un titre assuré au général… Effectivement, les trophées s’enchaînent pour l’Annécienne, et elle aborde la saison 2022, qui débute le 8 avril à Petropolis au Brésil, avec le statut de favorite.

Mais après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le jeune athlète a connu des moments plus difficiles sur le plan mental, qui ont finalement permis de renforcer sa détermination.

Favorite à Tokyo 2020, fin d’été difficile

Tokyo, 27 juillet 2021. L’épreuve de VTT olympique est sur le point de débuter, et Loana Lecomte va prendre le départ sans avoir connu la défaite cette année sur le circuit international. Quatre victoires en quatre manches de Coupe du monde de cross-country olympique, avec une domination impressionnante.

Logiquement, tous les yeux sont tournés sur Lecomte, mais la course olympique voit les athlètes suisses dompter le parcours, où Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand terminent aux trois premières places.

Loana Lecomte termine a une très honorable sixième place, pour ses premiers Jeux à 21 ans, devant notamment Pauline Ferrand-Prevot (Xe). Mais avec toute la pression inhérente aux JO et au statut de favorite ainsi que certains commentaires extérieurs, la fin de l’été de la Française n’a pas la même saveur que la première partie de l’année.

Si elle termine 4e de l’avant-dernière étape de Coupe du monde de la saison, en septembre dernier, et assure sa victoire au général, Lecomte connaît un passage à vide qu’elle a évoqué sur son compte Instagram, quelques semaines avant de passer à 2022.

Loana Lecomte : « Je sentais un vide, un manque d’envie »

« Après mes quatre victoires et avoir passé la ligne d’arrivée des JO, j’ai compris que ça allait être difficile », amorce Loana Lecomte sur les réseaux sociaux. « Difficile d’ignorer certains articles, de ne pas lire les commentaires des gens, de ne pas les écouter… car même si pour eux ce ne sont pas des commentaires “blessants”, après de telles échéances et une telle pression, nous sommes souvent plus sensibles, à fleur de peau et une phrase banale peut nous blesser profondément. »

De manière lucide, avec beaucoup de recul apparent, la jeune athlète revient ensuite sur les semaines qui ont suivi les Jeux de Tokyo 2020.

« Pour ma part, je n’étais pas encore prête. Depuis le 27 juillet à 16h50 et jusqu’il y a encore quelques semaines, je sentais un vide, un manque d’envie, la peur de rencontrer les gens et qu’ils me parlent de cette course (qui pour moi est réussie avec un objectif atteint), l’angoisse de parler aux journalistes… C’est aussi pour ça que j’ai préféré arrêter cette magnifique saison 2021 prématurément. »

Après sa quatrième place à Lenzerheide, le 5 septembre, Lecomte a fait le choix de s’écouter et de faire l’impasse sur la dernière étape de Coupe du monde, à Snowshoe aux États-Unis.

« J’écris ces mots avec le cœur léger, la tête remplie d’objectifs, de détermination et de motivation pour clôturer cette belle saison et démarrer la saison 2022 », concluait-elle, soulignant le rôle capital de son entourage dans cette phase particulière.

Désormais, place à la nouvelle saison de VTT, où toutes les cartes son redistribuées.