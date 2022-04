Cinq olympiennes françaises remportent l’Eurocoupe de basket avec Bourges

Le basket français se porte bien ! Huit mois après l’argent des hommes et le bronze des femmes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, un club de l'Hexagone s’est offert un titre continental : Bourges !

Ce jeudi 7 avril, les Tangos ont surclassé Venise en finale de l’Eurocoupe (78-34), le deuxième échelon européen. Les Berruyères ont remporté le sixième titre continental de leur histoire (trois C1, trois C2). À domicile qui plus est !

Pour cinq basketteuses françaises, ce sacre est arrivé quelques mois seulement après avoir participé aux JO. Quatre d’entre elles étaient même montées sur le podium au Japon.

Iliana Rupert et Sarah Michel, taille patronnes

Deux médaillées olympiques ont joué un rôle particulier pour permettre à l’équipe entraînée par Olivier Lafargue de s’imposer : Iliana Rupert et Sarah Michel. Dire que la première a été essentielle en attaque et la seconde décisive en défense serait un raccourci qui viendrait minimiser l’impact qu’elles ont chacune eu de l’autre côté du terrain.

Les deux Françaises ont formé la colonne vertébrale d’une équipe de Bourges qui n’a encaissé que neuf points en seconde période.

Avec 25 points à 12/16 aux tirs et 8 rebonds, Iliana Rupert a été la meilleure scoreuse de la partie et la co-meilleure rebondeuse de son équipe. L’intérieure a été élue MVP du Final 4 grâce à sa sixième sortie continentale de la saison à plus de 20 points.

Cette récompense individuelle s'ajoute à ses deux titres de jeune joueuse de la saison d'Euroligue remportés en 2020 et 2021. La joueuse de 20 ans, fille de l'ancien international français Thierry Rupert, confirme qu'elle a le potentiel pour être une des meilleures à son poste.

Elle avait tourné à 4,6 points et 3,2 rebonds par match à Tokyo 2020.

Sarah Michel s'est illustrée dans un registre totalement différent. Mais est-ce surprenant ? Comme souvent, elle a eu un rôle de facteur X grâce à son travail de l'ombre.

La joueuse de 33 ans n'a marqué que 7 points, mais elle a été essentielle pour limiter Yvonne Anderson, la star du Reyer, à 12 unités. L'ailière aux 104 sélections avec les Bleues a ajouté 8 rebonds, 7 passes décisives et 6 interceptions à sa ligne de statistiques. C'était sa deuxième finale d'Eurocoupe après celle perdue en 2011 sous les couleurs d'Arras.

Laëtitia Guapo, une championne de 3x3 sur le toit de l'Europe en basket

Alix Duchet n’a pas réussi à enchaîner après ses 19 points en demi-finales face à Galatasaray. En finale, elle a passé moins de dix minutes sur le parquet du Prado à cause d’une blessure à un genou. La meneuse de 24 ans a quand même apporté sa pierre à l’édifice avec deux points, deux rebonds et deux passes décisives.

Une autre médaillée olympique a été mise sur la touche en raison d'un pépin physique. Endy Miyem, la capitaine des Bleues à Tokyo, n’était pas en tenue ce jeudi à cause d’une blessure à une cheville qui l’empêche de jouer depuis la fin du mois de janvier.

De la saison régulière jusqu'aux huitièmes de finale de l'Eurocoupe, elle a cumulé 8,7 points, 3,1 rebonds et 1,9 passe décisive de moyenne en neuf matchs. Elle est l'internationale française la plus capée en activité avec ses 235 apparitions avec le maillot frappé du coq.

Une cinquième Française qui a participé aux JO de Tokyo 2020 est montée sur le toit de l’Europe avec le Tango. Mais elle n’est pas médaillée olympique. Laëtitia Guapo a représenté la France en basketball 3x3 lors des débuts de cette épreuve aux JO l’été dernier.

La joueuse de 26 ans a marqué 10 points et pris 5 rebonds en 25 minutes pendant la finale de l'Eurocoupe. L'ancienne numéro 1 mondiale du 3x3 a remporté son premier titre majeur en basketball 5x5. Quand elle a été championne d'Europe de 3x3 en 2019, elle n'avait encore jamais évolué dans l'élite du basket français.

Désormais, elle est au sommet du basket européen avec le club qu'elle a rejoint en 2020.