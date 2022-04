Amstel Gold Race, Paris-Roubaix, Flèche wallonne, Liège-Bastogne-Liège : Tout savoir sur les quatre prochaines classiques

Des pavés, d’intenses et courtes côtes, de la lutte féroce, une ambiance de folie et des titres de prestige… Voilà le programme des deux prochaines semaines de cyclisme sur route.

Quatre grandes classiques du circuit international sont réunies en 14 jours, avec comme point de départ l'Amstel Gold Race, aux Pays-Bas, dès ce dimanche 10 avril.

Les trois classiques ardennaises (Amstel Gold Race, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège) ainsi que le Paris-Roubaix, l’une des classique flandriennes les plus populaires, rythmeront les deux prochaines semaines de vélo, et de grandes batailles sont attendues.

Olympics.com vous explique tout.

Un quatrième succès pour Alaphilippe à la Flèche wallonne ?

Les classiques du printemps (voir le programme plus bas) sont des courses d’un jour qui ont leurs spécialistes. Tous les favoris ne disputeront pas l’intégralité des prochaines classiques, mais ils seront au départ d’une ou plusieurs courses.

L’un des plus grands spécialistes des classiques d’un jour est Français, et se nomme Julian Alaphilippe. Avec son maillot arc-en-ciel, qu’il endosse pour la deuxième année consécutive grâce à ses victoires aux Championnats du monde 2020 et 2021, des courses d’un jour, il prendra le départ des deux dernières ardennaises, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Trois fois vainqueur de la Flèche wallonne (2018, 2019, 2021), le Français tentera de triompher une nouvelle fois au Mur de Huy, une courte côte avec des pourcentages avoisinant les 22 %, où se situe l’arrivée. Il n’a pas participé au Tour des Flandres (3 avril), remporté par Mathieu van der Poel, mais il a montré qu’il était en forme en remportant la deuxième étape du Tour du Pays basque, mardi 5 avril.

L’autre grand spécialiste est donc Mathieu van der Poel. Le Néerlandais avait chuté lors de l’épreuve de VTT des Jeux de Tokyo 2020, souffrant de douleurs au dos pendant la fin de l’année, mais il est revenu en puissance en terminant troisième de Milan-San Remo (19 mars) et en signant deux victoires consécutives : À travers les Flandres (30 mars) et le Tour des Flandres (3 avril), après une fin de course haletante lors du Ronde, à la lutte contre le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar. Van der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, devrait être au départ de l’Amstel Gold Race, et déterminera ensuite son programme pour les prochaines courses.

Pogagar veut également régner sur les classiques

Spécialiste des courses à étapes, Tadej Pogacar s’invite également dans le rang des favoris des classiques. Quatrième lors du Tour des Flandres après avoir manqué son sprint final et s’être vu rattrapé par le Néerlandais Dylan van Baarle (2e) et le Français Valentin Madouas (3e), le Slovène de 23 ans, vainqueur deux dernières éditions du Tour de France, place désormais les courses d’un jour sur son calendrier. Et il excelle. Après avoir terminé 3e de Liège-Bastogne-Liège en 2020, il a remporté l’édition 2021 (devant Julian Alaphilippe) avant de décrocher son deuxième Tour de France et le bronze lors de la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Cette saison, il a remporté la Strade Bianche (5 mars), et disputera une nouvelle fois Liège-Bastogne-Liège, la « doyenne ».

Le Belge Wout Van Aert, grand rival de van der Poel en cyclo-cross et sur la route, devait disputer le Tour des Flandres mais a dû déclarer forfait en raison d’un test positif au Covid-19. Champion de Belgique en titre et vainqueur de l’Amstel Gold Race en 2021, le coureur de 27 ans avait coché le Paris-Roubaix sur son agenda, mais il faudra attendre quelques jours pour confirmer ou annuler sa présence.

Le programme des prochaines classiques

10 avril : Amstel Gold Race

Lieu : Pays-Bas

Distance : 254,1 km

Vainqueur 2021 : Wout Van Aert (BEL)

17 avril : Paris-Roubaix

Lieu : France,

Distance : 257,5 km

Vainqueur 2021 : Sonny Colbrelli (ITA)

Voir le parcours de Paris-Roubaix

20 avril - Flèche wallonne

Lieu : Belgique,

Distance : 202,1 km

Vainqueur 2021 : Julian Alaphilippe (FRA)

Voir le parcours de la Flèche wallonne

24 avril : Liège-Bastogne-Liège

Lieu : Belgique

Distance : 254,7 km

Vainqueur 2021 : Tadej Pogačar (SLO)

Voir le parcours de Liège-Bastogne-Liège