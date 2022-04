Tsonga fera ses adieux à Roland Garros avec l’un des plus beaux palmarès du tennis français

« Le dernier frisson. »

Jo-Wilfried Tsonga jouera le dernier tournoi de sa carrière sur la terre battue de Roland-Garros.

Le tennisman de 36 ans, qui en aura 37 le 17 avril, a annoncé sa décision dans une vidéo, où il explique que son « corps n’est plus capable d’aller plus loin que ce qu’il me donne ».

Il disputera une dernière saison de terre battue avec le Masters 1000 de Monte-Carlo (10-17 avril), l’Open du Pays d’Aix (2-8 mai), et Roland-Garros (22 mai - 5 juin).

C’est toute une page du tennis français, dont les premières ont été écrites en 2004, qui se tourne. En 18 ans de carrière professionnelle, Tsonga aura remporté 18 titres ATP dont deux Masters 1000 (Paris en 2008 et Toronto en 2014), une Coupe Davis en 2017, et atteint une finale de Grand Chelem (Open Australie en 2007) et six demi-finales de majeur.

Il aura également décroché la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Londres 2012, en double avec Michaël Llodra. Il ne sera pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qu’il avait l’intention de disputer, comme il l’avait déclaré sur Twitter en décembre dernier.

Tsonga, une carrière exceptionnelle

C’est donc en 2022 que Jo-Wilfried Tsonga, qui aura porté le tennis français pendant plus de 15 ans, se retirera du circuit, avec l’un des plus beaux palmarès tricolore de l’ère Open. Le monde entier l’avait découvert en 2008, lorsqu’il s’était hissé en finale de l’Open d’Australie. Il n’avait pas pu remporter le titre à Melbourne, tombant en finale face à Novak Djokovic, actuel numéro 1 mondial, qui remportait alors le premier de ses 20 titres du Grand Chelem. En demie, il avait battu Rafael Nadal en trois sets, dominant le match de bout en bout.

Tsonga avait terminé la saison 2008 avec un titre en Masters 1000, la deuxième plus haute catégorie des tournois ATP, chez lui à Paris Bercy.

Les titres et performances de haut rang se sont ensuite enchaînés.

Vainqueur à Marseille en 2009 (ATP 250), à Tokyo en 2009 (ATP 500), et à Toronto en 2014 (Masters 1000), après une finale remportée deux sets à zéro contre Roger Federer, Tsonga a brillé dans le tennis mondial grâce à un coup droit puissant et un service ravageur. Son jeu de fond de court lui a également permis de battre Federer en quarts de finale à Wimbledon en 2011, dans son tournoi de prédilection. Le Français aura accédé à deux demi-finales du Grand Chelem anglais, ainsi qu’à Roland Garros.

Il aura fait rayonner la France en Coupe Davis, avec trois finales (2014, 2017, 2018) dont une victoire en 2017, mais également aux Jeux Olympiques.

Avec deux participations, à Londres 2012 et Rio 2016, en simple et en double, il a remporté la médaille d’argent dans la capitale anglaise avec son partenaire Michaël Llodra, ne s’inclinant en finale que contre les frères Bryan (USA).

Son dernier titre a été remporté lors de l’Open de Metz en 2019 (ATP 250).

« Ce qui s'est passé est un miracle »

Aujourd’hui classé à la 220e place mondiale, Tsonga devra, comme pour Monte-Carlo, bénéficier d’une invitation pour disputer Roland-Garros.

Depuis 2018, l’ex numéro 5 mondial est victime de problèmes physiques récurrents qui ne lui permettent plus de jouer pleinement son tennis. Toute sa carrière, il aura lutté contre son corps, avec notamment une double hernie discale dès 19 ans.

« Dimanche soir dernier, j'ai refait le monde avec mon père et je lui disais : "Papa, soyons réalistes, c'est un miracle." Ce qui s'est passé est un miracle », raconte-t-il à l’Équipe.

Mais les dernières années, cela devenait trop difficile.

« Il y a aussi le fait que mon corps a été meurtri par les années de travail et de compétition et qu'aujourd'hui, il n'est juste plus à la hauteur. La capacité que j'avais avant, à me dépasser physiquement, m'a quitté. Je n'ai plus cette capacité. Il faut être réaliste. Ça n'a pas été un choix facile. »

Une décision certes difficile, mais il explique aussi qu’avoir fondé une famille a pesé dans son choix, qui l’emmènera jusqu’à Roland-Garros, « le tournoi qui représente le mieux tout ce que j’ai fait ».

En attendant, rendez-vous le 10 avril pour le premier tour de Monte-Carlo, où Tsonga disputera le premier de ses trois derniers tournois professionnels sur la terre battue monégasque.